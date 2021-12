Geld verdienen aan iets waar het klimaat én Afrikaanse boeren beter van worden? Volgens Rabobank kan het

De Rabobank wil geld verdienen met een dienst waar zowel het klimaat als de positie van Afrikaanse boeren van verbetert. De bank zegt dat te bereiken door het inkopen van ‘CO 2 -rechten’ bij Afrikaanse boeren – zoals in Oeganda, Tanzania en Ivoorkust – die bomen planten en daarvoor van Rabo een vergoeding ontvangen.

Diezelfde rechten worden tegen een meerprijs verkocht aan zakelijke klanten, zodat die bedrijven hun eigen CO 2 -uitstoot ermee kunnen compenseren. De Standard Chartered Bank is het eerste bedrijf dat een serieuze aankoop deed bij het ‘CO 2 -handelsplatform’, maakte Rabobank maandag bekend.

Die Britse bank kocht 16.000 klimaatrechten bij Rabo in, waarmee zij de vervuiling door vliegverkeer van personeel en energiegebruik van kantoren weg wil poetsen. Onlangs aangeplante bomen waarmee Afrikaanse boeren kwetsbare gewassen van schaduw voorzien staan garant voor de CO 2 -compensatie, aldus de Rabobank. Van het bedrag dat de Standard Chartered Bank betaalde, ging 80 procent naar de boeren. Een marge van 10 procent is winst voor de Rabobank en de andere 10 procent is een inkomstenbron voor de ontwikkelingsorganisatie Solidaridad, die de Rabobank en Afrikaanse boeren binnen het project aan elkaar koppelt.

Op papier tóch te voldoen aan het Klimaatakkoord van Parijs

De Rabobank denkt CO 2 -compensatierechten aan veel bedrijven te kunnen gaan verkopen, terwijl boeren miljoenen bomen planten. Inkoop van de CO 2 -rechten moet bedrijven die hun eigen uitstoot van broeikasgassen niet willen of kunnen verlagen een mogelijkheid bieden om op papier tóch te voldoen aan het Klimaatakkoord van Parijs. Om dat te bereiken moeten ze in 2030 grofweg half zoveel CO 2 gaan uitstoten en in 2050 bijna niets meer. “We zien het als onze missie om samen te werken met grote en kleine boeren aan de ene kant en bedrijven aan de andere kant, om de CO 2 -uitstoot te verminderen en CO 2 te verwijderen uit de atmosfeer”, aldus Rabo-topman Wiebe Draijer.

Kritiek op de aanpak is er ook. Volgens experts moeten bedrijven hun eigen CO 2 -uitstoot verlagen, in plaats van deze virtueel weg te poetsen door duurzame rechten in te kopen. Het planten van bomen zou bovendien geen garantie bieden op klimaatwinst, omdat kaalkap of een bosbrand in de toekomst niet valt uit te sluiten. De Rabobank zegt de boomprojecten via satellietbeelden te zullen controleren.

