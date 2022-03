Geen wegwerpbekers meer op de werkvloer: afwasbare koffiebeker op kantoor vanaf 2024 verplicht

Wegwerpkoffiebekertjes op kantoor moeten vanaf 2024 worden vervangen door afwasbare mokken. In de kantine gaan na het plastic bestek ook de plastic borden in de ban. Ook in de horeca en op festivals moet het wegwerpplastic vanaf 2024 zijn vervangen door herbruikbare bekers en borden. Wegwerpverpakkingen om mee te nemen, zoals bij koffie to go, mogen vanaf juli 2023 niet meer gratis zijn.

Staatssecretaris Vivianne Heijnen (CDA, milieu) kondigt deze maatregelen dinsdagmorgen aan in een brief aan de Tweede Kamer. Doel is het gebruik van kunststof drinkbekers en voedselverpakkingen voor eenmalig gebruik te verminderen en zo het aandeel plastic in het zwerfafval tegen te gaan. Producenten en verkopers van plastic verpakkingen draaien vanaf 2023 op voor de opruimkosten van dit zwerfafval.

“Elke dag gooien we alleen al in Nederland 19 miljoen plastic bekers en voedselverpakkingen weg, na eenmalig gebruik. Daar moeten we toekomstige generaties niet mee blijven opzadelen", zegt Heijnen in een toelichting. “Er is een ommezwaai nodig van wegwerp naar hergebruik. Zo voorkomen we plastic soep, gaan we zorgvuldiger om met grondstoffen en laten we een schonere wereld achter.”

Europese richtlijn

Met deze maatregelen geeft de staatssecretaris invulling aan het Besluit kunstproducten voor eenmalig gebruik, van juli 2021, dat weer een uitwerking is van de Europese richtlijn die lidstaten verplicht de milieu-effecten van wegwerpplastic te verminderen en het ontstaan van wegwerpplastic op land en in zee te voorkomen. Heijnens voorganger Steven van Weyenberg (D66) kondigde de maatregelen in oktober 2021 al aan, maar na de consultatieronde met belanghebbenden is het schema van uitvoering licht aangepast.

Zo verschuift het verbod op koffiebekertjes op kantoor - waarin een plastic laagje aan de binnenkant de kartonnen buitenlaag lekvrij maakt - een jaar naar achteren. Het verbod op gratis koffiebekers to go of het plastic om een verpakt broodje in de supermarkt is juist een half jaar naar voren gehaald. Ondernemers mogen zelf bepalen hoeveel ze per plastic wegwerpbeker of bakje vragen. Plasticvrije wegwerpverpakkingen, zoals volledig papieren zakjes, blijven wel toegestaan.

Bedrijven kunnen ervoor kiezen toch plastic wegwerpbekers en plastic maaltijdverpakkingen te blijven gebruiken, maar dan moeten ze 75 tot 90 procent hiervan weer inzamelen voor hoogwaardige recycling, zodat van de grondstoffen weer nieuwe bekers en bakjes kunnen worden gemaakt.

