Geen vliegvakantie meer in tramhokje: Amsterdam wil fossiele marketing weren

Niet langer uitzicht op een blauw zwembad duizenden kilometers verderop – te bereiken met een goedkope vlucht – tijdens het wachten in een bushokje. Geen glinsterende SUV meer die vanaf een billboard de straat op lijkt te rijden. Amsterdam gaat onderzoeken of het dit soort reclames kan weren uit de publieke ruimte. Een motie met die strekking is aangenomen door de gemeenteraad van de stad.

De motie was ingediend door GroenLinks, SP en Denk. Zulke advertenties, van fossiele ‘uitwassen’, of van de industrie in olie of gas zelf, zijn in strijd met de klimaatdoelen van de stad Amsterdam, betoogden de partijen in de motie. Niet alleen gaat de gemeente nu kijken hoe deze reclames uit het stadsbeeld kunnen verdwijnen, ook grootschalige evenementen van de fossiele industrie zouden niet meer mogen plaatsvinden.

Dit voorjaar vroegen 51 lokale organisaties en het burgerinitiatief Reclame Fossielvrij om zo’n verbod. Daar is de motie uit voortgekomen. Volgens Reclame Fossielvrij zou Amsterdam de eerste stad ter wereld kunnen worden met een verbod op fossiele marketing. De gemeente gaat onderzoeken hoe lopende contracten met bedrijven aangepast kunnen worden. Als eerste zijn de olie-, gas- en kolenverkopers zelf aan de beurt, plus de advertenties voor vliegreizen.

Het Amsterdamse vervoersbedrijf GVB besloot eerder dit jaar al, onder druk van actiegroep Extinction Rebellion (ER), om Shell te weren als adverteerder. Op de pont over het IJ bijvoorbeeld maakte de multinational groot reclame voor de Shell- actie ‘Met zo min mogelijk CO2 dwars door Europa’. Greenwashing, stelde ER en kreeg het GVB daarin mee.

Lees ook:

Dit burgerinitiatief wil misleidende marketingcampagnes stoppen: ‘Een blinde vlek in beleid tegen klimaatverandering’

Een verbod op reclame voor fossiele brandstoffen of ronkende SUV’s moet op tafel komen in de Tweede Kamer, vindt een actiegroep. Dat zou helpen bij daadkrachtiger klimaatbeleid.