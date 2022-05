Geen vegetarisch of veganistisch eten in het verpleeghuis? Ook daar is nu een meldpunt voor

Zo’n veertienduizend vegetariërs en veganisten zijn ontevreden over het voedselaanbod in verzorgingstehuizen, ziekenhuizen en revalidatiecentra. Vleesloos of plantaardig kunnen eten in de zorg is volgens hen ‘een mensenrecht’, en de overheid moet ingrijpen.

Ziekenhuispatiënten en bewoners van verzorgingstehuizen die vegetarisch of veganistisch willen eten, lopen te vaak tegen problemen aan. Dit zeggen de Vegetariërsbond en de Nederlandse Vereniging voor Veganisme (NVV) op basis van klachten uit hun achterban.

Bijna zevenduizend veganisten ondertekenden een petitie van de NVV voor plantaardig kunnen eten bij alle semi-overheidsinstellingen, die de NVV dinsdag aanbiedt bij het ministerie voor volksgezondheid. Een lopende petitie van de Vegetariërsbond voor vleesloos eten in de zorg heeft ruim zevenduizend handtekeningen.

De bond opende vorige week zelfs een meldpunt waarmee vegetariërs specifieke zorginstellingen kunnen noemen. “Veganisme is een levensovertuiging”, zegt NVV-voorzitter Emile Dingemans, verwijzend naar een eerdere uitspraak van het College van de Rechten van de Mens. “Die moet behandeld worden zoals andere levensovertuigingen, net als religieuze overtuigingen.”

Maandelijks klachten

Dingemans zegt maandelijks klachten te ontvangen van mensen die geen vlees of melkproducten eten, bijvoorbeeld vanwege dierenleed of het klimaat. “Als zij in een ziekenhuis, revalidatiecentrum of verzorgingstehuis belanden, hebben ze niet de mogelijkheid om voor eigen voedsel te zorgen.”

Het gevolg is volgens Dingemans dat veganistische patiënten soms onvolwaardige maaltijden krijgen, zoals enkel aardappelen met groente. “Iemand krijgt dan geen eiwitten binnen. Slecht voor de gezondheid, terwijl dat juist in de zorg belangrijk zou moeten zijn.”

Actiz, de branchevereniging van de 2350 verpleeghuizen in Nederland, zegt goed eten ‘belangrijk’ te vinden. “Veganistisch eten staat misschien inderdaad nog niet standaard overal op de menukaart”, zegt woordvoerder Olfert Koning. “Maar als bewoners zeggen: ik wil vegetarisch eten, dan kan dat wel overal in Nederland.”

Alleen tegen een meerprijs

Daniël Gerritsen van de Vegetariërsbond hoort op basis van tientallen klachten andere geluiden. “In sommige tehuizen is nauwelijks vegetarisch eten te krijgen, is het alleen tegen meerprijs beschikbaar of slechts enkele dagen per week.” Ook ziet Gerritsen dat patiënten of verpleeghuisbewoners vaak op papier wel vegetarisch of veganistisch kunnen eten, maar dat dit in de praktijk niet altijd makkelijk gaat. “Bewoners krijgen soms te horen dat het voor de keuken te moeilijk is om óók vegetarisch te koken.”

Hoeveel vegetarische of veganistische patiënten of ouderen in Nederland tegen deze problemen aanlopen, valt moeilijk te zeggen. Vier tot zes procent van de Nederlanders noemt zich vegetariër en eet dus geen vis en vlees, tegenover anderhalf procent die zich veganist noemt en dus helemaal geen dierlijke producten eet, ook geen melk of eieren.

Hoewel deze percentages bij ouderen wellicht lager liggen, zegt NVV-voorzitter Dingemans dat ‘één melding al te veel is.’ Het is volgens hem ‘een mensenrecht’ dat vegetariërs en veganisten in een ziekenhuis of verzorgingstehuis in lijn met hun levensovertuiging kunnen eten.

Een woordvoerder van het ministerie van volksgezondheid reageert dat zorginstellingen in principe ‘zelf gaan’ over hun voedingsaanbod. In hoeverre het aanbieden van vegetarisch en veganistisch eten in de zorg inderdaad een mensenrecht is waar de overheid verantwoordelijkheid voort draagt, gaat het ministerie ‘nader uitzoeken.’ De overheid zou via het Nationaal Preventieakkoord en subsidies al aansturen op gezonder (en plantaardiger) eten in de zorg. “In onze contacten met de Nederlandse Vereniging van Ziekenhuizen en de Alliantie Voeding in de Zorg zullen wij het pleidooi van de petitie ook onder de aandacht brengen.”

Lydia Bekkers, één van de ondertekenaars van de petitie voor veganistische maaltijden in de zorg. (Hier met vegan kaas.) Beeld Otto Snoek