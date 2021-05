Geen reclame meer voor vliegreizen tegen dumpprijzen in metrostations

Opvallend genoeg is reclamebedrijf CS Digital Media zelf heel positief over het convenant met Amsterdam dat maandag ingaat, en reclame voor fossiele producten in de metro verbiedt. Mark Veenman, namens de exploitant: “Dit past in onze #racetozero-doelstellingen om collectief bewustzijn te creëren bij publiek en adverteerders. Ook onze industrie speelt een rol bij verduurzaming.”

Vanaf maandag is op de bijna 300 digitale schermen van de Amsterdamse metrostations geen reclame voor fossiele olieproducten voor motoren en machines meer te zien. Ook reclame voor voertuigen die rijden op fossiele brandstoffen wordt geweerd. En vliegmaatschappijen kunnen hun werving voor tickets tegen dumpprijzen niet meer kwijt. Juridisch gezien is het niet mogelijk om bedrijven in de metrostations te weren, dit kan alleen per product.

Eind vorig jaar kwamen Denk, GroenLinks en de SP met een motie in de gemeenteraad, omdat de reclame niet zou sporen met de Amsterdamse klimaatdoelen. Dat zette wethouder Marieke van Doorninck (Verduurzaming, GroenLinks) tot de huidige actie aan.

Anderen maakten de stap al

New York probeert momenteel via de rechter fossiele reclame te verbieden, de Britse krant The Guardian doet dat al langer, aldus de woordvoerder. Eerder stopte vervoersbedrijf GVB al met ‘misleidende’ reclame van Shell, na klachten van Extinction Rebellion. Ook het burgerinitiatief Reclame Fossielvrij had zich voor de huidige stap van de gemeente hard gemaakt.

Om adverteerders te verleiden mee te doen, lanceert CS Digital Media tegelijk ‘DOOH Good’: extra zendtijd om de effecten van verduurzaamde producten of diensten onder de aandacht te brengen. De gemeente gaat ook in gesprek met de overige vier gecontracteerde aanbieders van algemene buitenreclame.

Wethouder Van Doorninck ontkent dat sprake zou zijn van een fopspeen. Zij spreekt van een mooie eerste stap: “We willen een stad zijn waar zuinig met energie wordt omgesprongen, waar energie alleen duurzaam wordt opgewekt en waar grondstoffen en materialen oneindig worden hergebruikt”, zegt zij.

Het college erkende vorige week dat de ambitie om de CO 2 -uitstoot in Amsterdam terug te dringen hoger moet. Het doel is nu 55 procent minder in 2030.

