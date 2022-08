Gedeputeerde Gert Harm ten Bolscher: ‘Stikstofreductie kan alleen als je de tijd neemt’

“Neem de tijd voor stikstofmaatregelen”, zegt de Overijsselse gedeputeerde Gert Harm ten Bolscher van landbouw en natuur. “In het regeerakkoord staat dat de uitstoot van stikstof in 2030 gehalveerd moet zijn, maar wij koersen op 2035, zoals in de wet vastligt. Ecologen vragen inderdaad om tempo. Anders gaan voor het ecosysteem belangrijke soorten verloren. Maar iedere ecoloog wil ook dat we de juiste maatregelen nemen. Het klinkt paradoxaal, maar je krijgt meer snelheid als je de tijd neemt. Daar komt bij: dit is zo ingrijpend, je kunt het maar één keer doen.”

Ten Bolscher was maandag bij het gesprek met bemiddelaar Johan Remkes en het kabinet. Daar ging het uitvoerig over het tijdpad. Het kabinet heeft haast, met het oog op de natuur, maar ook met het idee dat bouwprojecten stil (komen te) liggen als de uitstoot van stikstof niet snel vermindert. De provincies koersen op 2035 als het jaar waarin de uitstoot van stikstof gehalveerd moet zijn, het kabinet wil 2030.

Kabinet moet zelf haast maken

In het gesprek lieten de provincies weten dat het kabinet zelf als eerste haast moet maken. “We lopen tegen veel onduidelijkheden aan. Er zijn nog geen normen voor het terugdringen van broeikasgassen in de landbouw. En het kabinet praat wel over perspectief voor de boeren, maar vertelt ons niet hoe dat gerealiseerd kan worden.”

“Wij willen dat boeren die natuurbeheer doen voor de lange termijn zekerheid krijgen. Boeren die extensief gaan werken, met minder koeien per hectare, willen weten hoe zij de dure grond die zij daarvoor gebruiken kunnen financieren. Verder vragen wij: zorg ervoor dat we boeren die water gaan vasthouden daarvoor belonen. Het kabinet moet daarover liever vandaag dan morgen duidelijkheid bieden.”

Ruwe schets is af

Overijssel publiceerde begin deze maand een ruwe schets van regionale plannen om de natuurdoelen te halen. Maar ook de leefbaarheid op het platteland moet overeind blijven en de boeren moet ‘perspectief’ worden geboden. Verder: minder stikstof, meer natuur en beter water. De schets moet halverwege volgend jaar uitmonden in gebiedsplannen, zoals het kabinet die van iedere provincie vraagt. Ten Bolscher: “Wij zijn al vanaf 2013 bezig. We steken tot 2032 een bedrag van 750 miljoen euro in herstel van het ecosysteem.”

Het doel om uiteindelijk de uitstoot van stikstof met de helft te reduceren wordt gehaald, zegt Ten Bolscher. “Als je op korte termijn snel iets wilt bereiken, moet je maatregelen van bovenaf nemen, zoals onteigenen. Dat willen wij niet. De vraag is ook of je op die manier het doel in 2030 haalt. Het leidt tot veel juridische procedures en persoonlijk leed. Dat vergt jaren. Wij doen het liever op onze eigen manier.”

Kennis en draagvlak ophalen

“Wij hebben tijd nodig om kennis en draagvlak op te halen in de gebieden waar wij de natuur willen herstellen. Je moet daar gaan kijken en de beste oplossing bedenken. Daarvoor moet je ook praten met mensen die in dat gebied wonen en werken, zoals natuurbeheerders en boeren. Mensen moeten ook de tijd en de ruimte hebben om na te denken: wat betekent deze verandering voor mij? Alleen als je de ruimte neemt, kom je tot de beste oplossingen.”

Niet alle boeren hoeven, wat Ten Bolscher betreft, hun werkwijze drastisch te veranderen. Boeren die door willen gaan ‘op de manier waarmee zij vertrouwd zijn’ kunnen worden verplaatst. Dat brengt de natuurdoelen niet in gevaar, stelt de gedeputeerde. “Er zijn plaatsen op afstand van Natura 2000-gebieden waar een gangbare boer verder kan. Met de koeien anders voeren bijvoorbeeld is daar ook stikstofreductie te bereiken, soms wel 25 tot 30 procent, hoor ik. Die boeren doen ook aan bodemverbetering en beter waterbeheer. Veel boeren willen zich graag aanpassen. We moeten kijken wat kan. Het is niet allemaal zwart-wit.”

