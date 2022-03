Gebruik de oorlog in Oekraïne niet om duurzaamheidsdoelen overboord te gooien

De oorlog in Oekraïne beheerst het nieuws en laat in menig hoofd weinig ruimte voor andere dingen. Massale vernielingen, het ongelooflijke leed van miljoenen mensen en de onzekerheid over de toekomst geven een alles overstemmend, machteloos gevoel.

Afgelopen dagen kwamen daar zorgen bij over voedselzekerheid. De Europese landbouw blijkt sterk afhankelijk van Rusland voor kunstmest en brandstof, en van Oekraïne voor veevoer. Ook ontstaan er wereldwijd graantekorten als Oekraïne dit jaar niet exporteert. Voedsel wordt dus duurder.

Je zou verwachten dat er dan discussie komt over die afhankelijkheden, en over import uit landen met foute regimes zoals Rusland en Brazilië. Of over de mate waarin Europa in zijn eigen voedsel voorziet. Maar nee, er is een grote aanval ingezet op de verduurzaming van het Europese landbouwbeleid.

Keiharde botsing

Dat beleid beoogt klimaatverandering te beperken, bodemdegradatie en milieuvervuiling te verminderen, de neergang van de biodiversiteit te keren, en boeren perspectief te bieden, conform wetenschappelijke adviezen en internationale verdragen. Maar het botst keihard met gevestigde belangen.

En nu beweert de landbouwlobby dus dat verduurzaming de voedselzekerheid bedreigt omdat het de productie inperkt. “We hebben gefocust op de verkeerde prioriteiten: klimaat, biodiversiteit en milieu”, stelde een columnist in Pig business, een vakblad van de varkenssector. Van het verminderen van het gebruik van pesticiden en kunstmest tot de Europese programma’s voor natuurherstel, alles wordt onder vuur genomen.

De Europese vogelbescherming, die keihard strijdt voor vergroening van de landbouw, reageerde woedend. De landbouwlobby misbruikt de oorlog in Oekraïne om de eigen belangen veilig te stellen, stelde ze in een persbericht.

Daar zit wat in. Het zijn namelijk bij uitstek klimaatverandering, bodemdegradatie, biodiversiteitsverlies en oneerlijke handel die de voedselzekerheid van grote delen van de wereldbevolking bedreigen. Afgelopen week nota bene bracht IPCC een alarmerend rapport uit over gevolgen van klimaatverandering, die nog ernstiger blijken dan gedacht. Ons voedselsysteem is niet alleen kwetsbaar voor deze problemen, het is ook één van de oorzaken.

Grootschalige natuurvernietiging

Cruciaal daarin is dat veel productieruimte wordt ingenomen door veehouderij, ook in Europa. Zo wordt maar liefst 70 procent van de Nederlandse landbouwgrond gebruikt voor veevoer zoals gras en snijmais. Best vreemd als je landbouwgrond ‘de beste ter wereld’ is. Bovendien worden enorme oppervlakten buiten Europa gebruikt om Europees vee te voeden. Het is een motor achter grootschalige natuurvernietiging.

Vee heeft een belangrijke rol in duurzame landbouwsystemen, maar te veel vee is onduurzaam. Veel landbouwgrond waarop nu wereldwijd veevoer groeit is ook geschikt voor het verbouwen van mensenvoedsel. Als we minder vlees en zuivel consumeren kan dat land meer mensen voeden. De omzetting van plantaardige producten in vlees en zuivel gaat immers gepaard met grote verliezen.

Bovendien kan er dan meer ruimte worden gereserveerd voor natuur om het verlies van biodiversiteit te keren, inclusief alle insecten die gewassen bestuiven. Voedselzekerheid vraagt om transitie naar een meer plantaardig dieet, zeggen duurzaamheidswetenschappers dan ook.

Al met al is de oorlog een goede aanleiding om de voedselzekerheid van Europa te analyseren. Maar dat zal moeten gebeuren met oog voor de rol van klimaatverandering, milieudegradatie en biodiversiteitsverlies. In plaats van de duurzaamheidsdoelen overboord te gooien, zal er eerder een schep bovenop moeten.