Gas mag in Europa niet duurzaam heten, vinden Kamer en kabinet

Nederland zal zich in Brussel verzetten tegen het opnemen van gas in de groene taxonomie, dat is Europese regelgeving voor duurzame investeringen. Achter de schermen wordt daarover stevig gelobbyd, omdat sommige landen gas en kernenergie zien als schonere alternatieven voor steen- en bruinkool.

Een ruime meerderheid in de Tweede Kamer nam woensdag een motie van PvdA en GroenLinks aan, die de regering verzoekt ‘een voortrekkersrol in te nemen in de exclusie van gas in de EU-taxonomie’. Staatssecretaris Dilan Yeşilgöz van economische zaken en klimaat zei vooraf al dat het kabinet de motie wilde overnemen.

De groene taxonomie moet banken, pensioenfondsen en andere investeerders duidelijk maken welke economische activiteiten aansluiten bij het klimaatakkoord van Parijs en het tijdens de klimaattop van Glasgow opnieuw bevestigde doel om de opwarming van de aarde tot 1,5 graad te beperken. De grote lijn van het plan is afgelopen voorjaar al vastgesteld, over gas en kernenergie moet de Europese Commissie nog een voorstel formuleren, in principe voor het einde van het jaar.

Funest

De discussie loopt hoog op, vooral over kernenergie waar sommige landen principieel tegen zijn. Gas is voor sommige landen een aantrekkelijke overgang van kolen, die veel vervuilender zijn, naar zon, wind of waterstof. Andere zien een groen label voor gas als greenwashing – iets schoner laten lijken dan het is. Zo waarschuwen organisaties als Natuur en Milieu, Milieudefensie, Oxfam Novib, Greenpeace en het Wereld Natuur Fonds dat een investering in een nieuwe gascentrale, met een looptijd van dertig jaar, funest is voor het halen van de afspraken van Parijs en dus niet kan worden aangemerkt als duurzaam.

Frankrijk voert in Brussel een lobby om kernenergie onder het groene etiket te scharen. In een motie van afgelopen zomer koos de Tweede Kamer ook voor kernenergie als duurzame bron. Nederland kan dus met Frankrijk meegaan. Maar als het vervolgens tot een uitruil komt met Oost-Europese landen, en mogelijk ook Duitsland, die gas onder het groene label willen hebben, wordt Nederland voor het blok gezet.

“Dan moet het kabinet terug naar de Kamer”, zegt PvdA’er Joris Thijssen. “Gaat het onder Europese druk toch overstag, dan zijn al die grote woorden van Glasgow – actie, actie, actie – niets waard.”

