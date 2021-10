Gaat Glasgow het klimaat redden? Deze Nederlanders komen zelf in actie. ‘Ik spoel de wc door met douchewater’

Marc ter Horst (53) uit Nijmegen, kinderboekenschrijver

Houdt de klimaattop u bezig?

“Best wel. Ik lees de berichten over de politieke inzet en klimaatstudies. Niet alles hoor, want er zijn zóveel klimaatberichten. Dat het niet de goede kant op gaat met de klimaatplannen is wel duidelijk, dat baart me zorgen. Tijdens de Kinderboekenweek merkte ik dat veel kinderen weinig klimaatkennis hebben, of het gevoel hebben dat de wereld al vergaat. Er is denk ik ook reden om positief te blijven over de oplossingen. Ik hoop dat landen op de klimaattop in Glasgow niet bang en afwachtend gaan doen. Pak het liever een beetje aan zoals bij corona: grijp in, zodat de schade zo beperkt mogelijk blijft.”

Wat doet u zelf voor het klimaat?

“We praten thuis over het klimaatprobleem. Een van de kinderboeken die ik schreef gaat er ook over, Palmen op de Noordpool. We eten thuis al zo goed als vegetarisch. Dat gebeurde, moet ik erbij zeggen, vooral op initiatief van mijn kinderen, van 15 en 17. Verder hebben we zonnepanelen op het dak. Ik probeer bewuste keuzes te maken. Ik neem een nieuwe mobiele telefoon en overweeg de Fairphone. Mijn oude mobiel is dan voor mijn zoon. Wat bij ons thuis nog wel tot discussie leidt is de keuze over verre reizen. Mijn vriendin wilde naar New York, met kerst. Dan trap ik toch op de rem. Ik denk niet dat het enorm helpt als wij niet vliegen hoor, maar ik probeer toch principieel te zijn. Een dilemma is het wel, want eigenlijk vind ik dat de wereldleiders de klimaatproblemen moeten oplossen.”

Gaat het ze lukken, denkt u?

“De signalen vooraf zijn somber. Het is natuurlijk niet makkelijk, om met zoveel landen samen goede afspraken te maken. Toch hoop ik wel op belangrijke nieuwe stappen. Ik ken de vergaderagenda van Glasgow niet, maar het lijkt me dat daar de juiste onderwerpen op staan om tot oplossingen te komen, zoals de verdeling van klimaatgeld tussen rijk en arm. Stél nou dat de leiders straks juichend naar buiten komen, dan nog is het klimaat niet zomaar even gered, de uitvoering van de afspraken bepaalt het succes.”

Miriam Jongeneel (25) uit Nieuwegein, student theologie

Op welke manier probeert u duurzaam te leven?

“Ik ben persoonlijk met het klimaat bezig, maar ook samen met mijn huisgenoten. Thuis vangen we bijvoorbeeld ons douchewater op, om daar de wc mee door te spoelen. Op die manier verspillen we geen drinkwater. We redden voedsel uit de prullenbak van supermarkten en groothandels. Dat is zo’n goede manier om voedselverspilling tegen te gaan. Vegetariër ben ik niet, maar ik eet alleen vlees als ik daarmee de prullenbak overbodig maak. Zelf zoek ik ook zoveel mogelijk duurzame alternatieven voor alledaagse producten. Dat is heel leuk, maar vooral erg nodig. Om geen wegwerpbekertjes te hoeven gebruiken, neem ik mijn eigen mok mee. Kleding en meubels koop ik alleen maar tweedehands. Soms is het lastig om iets goeds te vinden, maar je komt veel unieke dingen tegen die vervolgens ook nog weinig kosten.”

Welke dingen zou u willen veranderen, maar lukken nog niet?

“De dilemma’s zitten voor mij vooral in eten. Naast het eten dat we uit de prullenbak redden, wil ik graag biologisch eten. Biologische producten zijn alleen heel veel duurder. Dat kan ik niet altijd betalen. Daar moet je dus constant keuzes in maken, wat soms wel lastig is.”

Gaat u volgen wat er op de klimaattop gebeurt?

“Ik volg mensen op Instagram die iets over de klimaattop in Glasgow hadden gepost, maar ik vind het lastig om me er voor te interesseren. Het is belangrijk wat er op politiek niveau gebeurt. Soms mis ik alleen de binding met mijn dagelijks leven. Ik vind het interessanter om mensen in mijn persoonlijke invloedssfeer te bereiken.”

Hoe bereik je mensen in je eigen invloedssfeer?

“Ik ben geen hardcore activist. Ik probeer mensen te inspireren en duurzame keuzes behapbaar te maken. Onze buren krijgen vaak gered eten dat we over hebben. Op die manier proberen we ook andere mensen te enthousiasmeren. Omdat je het samen doet, kun je zo veel meer doen. Zo’n samenwerking kun je overal creëren. Als je een buurvrouw hebt die met je wil dumpsterdiven (afvalcontainers doorzoeken op bruikbaar eten of spullen, red.), is de drempel om het te doen al veel lager.”

Sandy van den Ban (49) uit Hellevoetsluis, zeisdocent en tuinder

Volgt u het nieuws over de klimaattop?

“Ik volg het wel, maar ik merk dat het een beetje weggedrukt wordt door corona. Dat is niet goed, er is juist nu wel aandacht voor nodig.”

Hoe bent u zelf bezig met de planeet?

“Ik ben altijd wel groen geweest. Vroeger zat ik in groene clubjes, deed ik dingen als muizenonderzoekjes en zat in knotploegjes. Ik was docent Duits. Maar ik kwam erachter dat de hele dag binnenzitten in zo’n gebouw niet echt iets voor mij was. Toen ik een tijdje in Oostenrijk verbleef voor de Duitse taal, heb ik geleerd te zeisen. In Oostenrijk heb ik een opleiding daarvoor gedaan en nu ben ik docent zeisen. De belangstelling voor de lessen is enorm gegroeid tijdens corona, heel leuk om te merken. Ik ben ook permacultuurtuinder. We hebben in de familie aardig wat grond, dat proberen we zo goed mogelijk te beheren zodat de bodem gezond blijft. Op sommige stukken planten we bomen, dat is goed voor het klimaat. We maken heggetjes en graven slootjes. Regenwater vangen we op om voorbereid te zijn op droogte. Voor de natuur en het klimaat zullen we echt anders met voedsel moeten omgaan. Meer zelf het land op, de reële prijs voor eten betalen, het is nu veel te goedkoop.”

Zou u thuis nog meer willen doen voor het klimaat?

“Je moet in de gaten houden dat het allemaal niet te dogmatisch wordt. Maar we proberen zoveel mogelijk om geen vlees te eten, en we hebben zonnepanelen. Ik ben niet zo van het reizen, dus ik zal niet zo snel in een vliegtuig stappen, maar dat is geen bewuste keuze. Ik gebruik wel vaak de auto omdat ik veel spullen moet vervoeren. Ik zou wel vaker kunnen fietsen, dat zou beter zijn.”

Denkt u dat de top in Glasgow goed gaat aflopen?

“Het zijn vaak grote woorden. De verandering zal niet van hogerhand komen. Overheden zijn toch vooral bezig alles bij het oude te houden. Ik denk dat het ook vanuit de mensen zelf moet komen, we moeten het toch samen doen. Je ziet ook steeds meer initiatieven van onderop, dat is echt van deze tijd.”

