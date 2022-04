Gaat Elon Musk de klimaatonzin op Twitter bestrijden?

Het was een opmerkelijke timing. Op ‘aardedag’, vorige week vrijdag, kondigde Twitter aan voortaan adverteerders te weren die de wetenschappelijke consensus over klimaatverandering ontkennen. ‘Reclames zouden niet de aandacht moeten afleiden van belangrijke gesprekken over de klimaatcrisis’, aldus het bedrijf. Drie dagen later bleek dat de rijkste man op aarde, Elon Musk, Twitter koopt.

Niet per se tegenstrijdige gebeurtenissen, op het eerste gezicht. Musk is tenslotte van de Tesla, de moeder der elektrische auto’s, en geen ontkenner van wetenschappelijk vastgestelde feiten. Maar klimaatexperts zijn er niet gerust op. Musk vindt namelijk ook dat Twitter te ver gaat in pogingen haat en desinformatie van het platform te weren, liet hij eerder weten. De vrijheid van meningsuiting is voor Musk ‘absoluut’, twitterde hij deze week ook weer. De overheid moet maar ingrijpen als uitingen ‘in strijd zijn met de wet’, schoof hij de verantwoordelijk van zich af, intussen accounts blokkerend die zich wat kritischer over zijn visie uitten.

Betrouwbare informatie

Het lijkt terug naar af, terwijl socialemediaplatforms juist, aarzelend en worstelend, stappen zetten om de berg haat en nonsens te bestrijden. Google is Twitter een half jaar geleden voorgegaan in het weren van advertenties die de klimaatfeiten ontkennen. De platforms staan onder toenemende druk, vooral rond de grote onderwerpen klimaat, Covid-19 en verkiezingen. Ze doen daarom pogingen de betrouwbare informatie in betere banen te leiden.

Rond de klimaattop in Glasgow bijvoorbeeld, eind vorig jaar, tuigde Twitter van alles op om gebruikers naar serieuze bronnen te krijgen. Een ‘evenementenpagina’ rondom de top, en zogeheten ‘pre-bunks’, snel te vinden paden naar wetenschappelijk informatie over klimaatverandering en wat verhitting teweegbrengt.

Klimaatonzinnige advertenties in de ban

Nu zet Twitter dus de volgende stap om – meestal door de fossiele industrie gefinancierde – klimaatonzinnige advertenties te verbannen. Het laatste alarmerende IPCC-rapport laat weer zien dat er ‘onmiddellijk radicale vermindering’ van uitstoot nodig is om de planeet te beschermen, constateert een blog op de site van Twitter. Het blijft niet bij een ban, belooft het blog.

De komende maanden komen er meer maatregelen om ‘betrouwbare, gezaghebbende context toe te voegen aan de uitwisseling over het klimaat op Twitter’. Die uitwisseling wordt steeds intensiever, ziet het platform. Sinds 2021 valt het woord ‘duurzaamheid’ 150 procent meer en het gaat dubbel zo vaak over ‘minder afval’. Twitteraars geven om de planeet, is de conclusie van het sociale medium zelf.

Hoe Twitter precies verder gaat ingrijpen om de ‘gesprekken’ de zinnige kant op te sturen, is nog onduidelijk. De milieuorganisatie Friends of the Earth herinnert naar aanleiding van de koop van Musk nog even aan misleidende tweets uit februari vorig jaar. Een foto ging rond van een helikopter die een windmolen ijsvrij maakte. Het plaatje werd vergezeld door de bewering dat ijs op windturbines de oorzaak was van stroomstoringen in Texas. De foto was alleen niet van 2021, maar van 2016, en niet in Texas genomen maar in Zweden. Het bericht ging echter een geheel eigen leven leiden, tot aan de gouverneur van Texas.

Opzichtige daden

De vraag is nu: hoe sterk geeft Elon Musk werkelijk om het klimaat? Of om de democratie? Hij wil de ‘bots’ aanpakken, de nepaccounts die automatische tweets verspreiden. Dat kan helpen tegen desinformatie. Maar hij wil liever geen tweets verwijderen of accounts permanent blokkeren, zoals bij Trump is gebeurd.

Musk is vooral van de opzichtige daden: prestigieuze auto’s, een kolonie op Mars. Kom niet aan met openbaar vervoer als optie voor transport van mensen, of gezeur dat de nieuwe Tesla-fabriek bij Berlijn alle waterreserves in de omgeving opslokt. Als Musk klimaatverandering werkelijk de grootste bedreiging van de mensheid vindt, zoals hij vaak beweert, is het dan logisch om 44 miljard dollar uit te geven aan Twitter? Dat vroeg men zich op het platform terecht af.