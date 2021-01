Even rekenen: de wereld plaatste in een jaar wel 40 kerncentrales aan zonnepanelen

Melden dat er vorig jaar wereldwijd veel meer zonnepanelen zijn geplaatst dan een jaar eerder, is geen nieuws. Dat gebeurt nu al zo’n 20 jaar achter elkaar. Daarom nu eens wat cijfers om dit in perspectief te zetten: die nieuwe zonnepanelen leveren per jaar net zo veel stroom als veertig kerncentrales a la Borssele.

Er is vorig jaar 150 gigawatt (GW) aan zonnepanelen aan het wereldstroomnet gekoppeld. Dat getal geeft aan hoeveel opwekcapaciteit de zonnepanelen samen hebben. 150 GW is 150 miljoen kilowatt (kW), en ter vergelijking: de 12 panelen op mijn dak hebben samen een capaciteit van 2,76 kilowatt. Er is dus in één jaar tijd bijna 55 miljoen keer zo veel aan capaciteit bijgekomen als wat ik heb staan. Dankzij het feit dat panelen, sinds ik ze 10 jaar geleden kocht, een stuk krachtiger zijn geworden, heb je voor 150 GW nu niet 55 miljoen keer 12 panelen (660 miljoen panelen) nodig, maar ‘slechts’ 450 miljoen.

De energiecentrale van EPZ in het Zeeuwse Borssele. Rechts: de kernenergiecentrale. Beeld ANP

Maar er is een aansprekender vergelijking mogelijk dan die met mijn huis-tuin-en-keukensetje. Hoeveel stroom produceren die panelen en hoe verhoudt die hoeveelheid zich tot stroom die opgewekt is uit andere bronnen, zoals een kerncentrale?

Mijn panelen van samen 2,76 kW produceren per jaar zo’n 2550 kilowattuur (kWh). Ze staan optimaal op het zuiden gericht maar hebben wel wat verlies door schaduw. Volgens mij kunnen we mijn resultaat dus wel als een goed gemiddelde voor Nederland nemen. Dat komt dan neer op een vuistregel van 0,92x1000 als je de capaciteit wilt omrekenen naar te verwachten opbrengst. Anders gezegd: 1 kW aan panelen levert per jaar 920 kWh aan stroom. Elders in de wereld zal dit overigens meer zijn, zoals in woestijngebieden en andere oorden dichter bij de evenaar. Maar laten we het Nederlandse gemiddelde voorzichtigheidshalve dan toch ook maar als wereldgemiddelde nemen.

Ruim veertig centrales

Wereldwijd werd vorig jaar dus 150 GW, oftewel 150 miljoen kW, aan panelen opgesteld. Vermenigvuldig dat met 920 kWh per kW en je krijgt 150*920 = 138.000 miljoen kWh, oftewel 138.000 GWh en nog korter: 138 terawattuur (tWh). Die tWh is een bekende maat voor wat elektriciteitscentrales per jaar leveren. Zo is de productie van de kerncentrale Borssele over de 3 jaren 2017, 2018 en 2019 gemiddeld 3,4 tWh geweest. En dus is de 138 tWh van alle nieuwe zonnepanelen samen net zo veel als 40,5 Zeeuwse kerncentrales.

Die zonnepanelen beginnen dus echt zoden aan de dijk te zetten. En de groei houdt natuurlijk niet op. Voor dit jaar is de verwachting dat er 194 GW aan panelen op de wereld bijkomen, 30 procent meer dan vorig jaar. Die zullen dan goed zijn voor een jaarproductie van 178 TWh, wat dan weer 52,5 keer ‘Borssele’ is.

Nederland: één kerncentrale per jaar

China is niet alleen de grootste leverancier van zonnepanelen maar ook de grootste gebruiker ervan. Bijna een derde (48,2 GW) van alle nieuwe panelen werden in China in woestijnen en op daken, berghellingen en meren gezet. Maar Europa en ook Nederland doen tegenwoordig goed mee. In Europa groeide zonne-energie met bijna 19 GW. Duitsland was weer met afstand Europees topinstallateur met 4,8 GW, maar Nederland komt met 2,9 GW toch al op de tweede plaats! We krijgen per jaar zo’n 2,7 tWh aan stroom, oftewel: we hebben vorig jaar een kleine kerncentrale aan zonnepanelen in ons land geïnstalleerd. In totaal hebben we nu voor 10 GW aan panelen in het land staan: bijna drie Borssele-centrales.

Als de groei in Nederland dit jaar net als wereldwijd 30 procent wordt, en dat zou goed kunnen, dan komt er in 2021 ruim één ‘Borssele’ aan panelen bij. Twee ‘kerncentrales’ in twee jaar plaatsen, dat doet de nucleaire industrie in Nederlands ons niet na...

In zijn weblog ‘Vincent wil zon’ belicht Vincent Dekker innovaties en ontwikkelingen op het gebied van groene energie, dicht bij en ver van huis. Lees meer afleveringen op trouw.nl/vincentwilzon.

Lees ook:

Zon- en windenergie verslaan olie en kolen op vele fronten tegelijk

De energiewereld heeft een paar opmerkelijke weken achter de rug. Op diverse fronten werd duidelijk dat wind- en zonne-energie de strijd met kolen, olie en gas sneller aan het winnen zijn dan velen, en ik zelf in ieder geval, tot voor kort nog dachten.