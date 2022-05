Europa wil in drie jaar een zon-grootmacht(je) worden

We moeten in de Europese Unie snel minder afhankelijk worden van Russisch gas en van fossiele brandstoffen in het algemeen. Daarom moeten we niet alleen enorme aantallen zonnepanelen gaan plaatsen, maar die panelen ook zelf in Europa gaan maken, aldus een ambitieuze Europese Unie. De EU als zon-grootmacht?

Zonnestroom is nu al de voordeligste stroom en wordt de komende jaren nog eens flink goedkoper ook. Logisch dus dat er aan zonnepanelen wordt gedacht als we gas, olie en kolen zo snel mogelijk de deur uit moeten doen. Maar nu komen bijna alle panelen nog uit China, en met de enorme groei van zonnepanelen die we willen bereiken, zouden we dus de afhankelijkheid van Russisch gas inruilen voor een afhankelijkheid van Chinese zonnepanelen.

Bij de Nederlandse fabrikant Energyra wordt elk zonnepaneel voor aflevering getest op onder meer hoeveel stroom het paneel werkelijke kan produceren. Beeld Energyra

Om dat te voorkomen mikt de EU niet alleen op een enorme groei van de hoeveelheid zonnepanelen, maar wil het ook dat steeds meer panelen in Europa zelf gemaakt gaan worden. Naast het voorkomen van de afhankelijkheid van de luimen in Peking, heeft dat nog een paar grote voordelen. Zo schept die productie werkgelegenheid in Europa zelf en besparen we op transportkosten en de CO2-uitstoot die met dat transport gepaard gaat. Bovendien kunnen we hier heel strenge milieu-eisen aan de panelen stellen; zo moeten de grondstoffen voor panelen hergebruikt kunnen worden. En we kunnen toezien op goede arbeidsomstandigheden, terwijl we nu nog moeten vrezen dat Chinese panelen onder meer door gevangenen worden gemaakt.

Acht miljard euro

Kortom: reden genoeg om als EU zelf een grote panelenproducent te worden. Om maar even met wat cijfers te strooien: eind 2020 stonden er in de EU zonnepanelen opgesteld met een totale capaciteit van 136 GW en in 2030 moet dan 600 GW zijn. Dat betekent dat er tien jaar lang elk jaar gemiddeld 45 GW aan panelen bij moet komen; in het begin natuurlijk minder en gaandeweg steeds meer. In 2020 kwam er 18 GW bij.

In Europa maken we nu per jaar een paar GW aan panelen zelf. Dat moet dus drastisch veranderen. Al in 2025 zouden er in de EU panelen met een capaciteit van 20 GW gemaakt kunnen worden, zegt de branchevereniging voor PV-fabrikanten. Daar is dan wel zo’n acht miljard euro aan investeringen voor nodig. Geen klein bier dus, maar anderzijds: als de panelen massaal verkocht gaan worden moet het rendabel kunnen zijn. Door de milieu-eisen en hogere lonen voor fabrieksarbeiders zouden de Europese panelen in principe duurder worden dan de Chinese. Maar dat zou gecompenseerd kunnen worden door bijvoorbeeld een extra CO2-heffing op import-panelen.

Eén grote Chinese fabrikant

Die 20 GW in 2025 zou ongeveer de helft zijn van de panelen die we dat jaar in Europa zouden moeten plaatsen om in 2030 op 600 GW uit te komen. Daarbij ga ik uit van tien jaar lang elk jaar 16 procent groei, wat tot 600 GW in 2030 zou leiden. De helft zou al een veel betere verhouding zijn dat wat we nu zien. Nu wordt ongeveer 10 procent van alle in de EU geplaatste panelen in Europa gemaakt, en misschien is zelfs dat nog aan de optimistische kant.

De productie van zonnepanelen in een paar jaar van 2 naar 20 GW omhoog jagen, is een huzarenstukje. Maar: alles is relatief. Want het afgelopen jaar werden wereldwijd voor 183 GW aan panelen geproduceerd en maar liefst 160 GW daarvan kwam van de tien grootste fabrikanten, bijna allemaal Chinees. Dat is 16 GW gemiddeld per fabrikant en de grootste vijf zullen dus wel dicht bij de 20 GW zitten. In feite hoeft Europa maar één top-vijfspeler te ontwikkelen om aan die 20 GW in 2025 te komen.

Veel Europese technologie

Maar het zal ongetwijfeld niet één Europese super fabrikant worden die straks 20 GW gaat produceren. We hebben nu al een hele serie kleine fabrikanten die waarschijnlijk allemaal wel zullen willen groeien. En daarnaast zijn er al initiatieven uit bijvoorbeeld Spanje en Duitsland die samen een fabriek voor 1 GW aan panelen willen bouwen. Daar komen ongetwijfeld meer voorbeeld van.

Dat Europa een goede kans maakt om een grootmacht(je) in de wereld van zonne-energie te worden, heeft niet alleen met EU-ambities te maken. Veel van de huidige productietechnologie op dit gebied komt uit Europa. En Europa heeft ook een aantal vooraanstaande onderzoeksinstituten die voortdurend verbeteringen ontwikkelen die panelen efficiënter, goedkoper en milieuvriendelijker maken. Het Nederlandse TNO is niet de minste op dit terrein.

Mooie Nederlandse panelen

Ook in Nederland worden zonnepanelen geproduceerd, al is dat tot nu toe alleen voor nichemarkten. Vijf bedrijven hebben binnenkort samen een capaciteit van 530 MW, oftewel 0,5 GW. Die capaciteit is wat er per jaar gemaakt kan worden, niet wat er daadwerkelijk aan panelen uit de fabriekshallen komt. Al een aantal jaren geleden schreef ik hier over Exasun, dat panelen in tal van kleuren kan maken. Momenteel richt het bedrijf zich ook meer en meer op recyclebare panelen. Het heeft een productiecapaciteit van 150 MW (ongeveer 1 procent van wat een grote Chinese fabrikant levert). Energyra uit Westknollendam kwam onlangs ook langs in mijn kolommen. Ook dit bedrijf, met een capaciteit van 90 MW, richt zich op milieuvriendelijke panelen voor specifieke markten. Elsun heb ik pas recent ontdekt, waarvoor excuses aan dit al jaren bestaande bedrijf uit Drenthe, dat met een capaciteit van 150 MW in Nederland toch echt meetelt.

Twee nieuwkomers werken met technologie van TNO om panelen veel lichter te maken:

Solarge levert panelen van een paar kilo in plaats van de pakweg 20 kilo van standaardpanelen, onder meer geschikt voor grote daken van bijvoorbeeld distributiecentra die geen zware panelen kunnen dragen. Solarge begint met een fabriek voor 100 MW maar wil toe naar 350 MW. De tweede nieuwkomer is Hyet, die zonnefolies maakt: super lichtgewicht zonnepanelen die als een folie op daken en andere ondergronden geplakt kunnen worden. Een grote Australische investeerder is aandeelhouder geworden in Hyet en wil de folie gebruiken om in de Australische woestijn waterstof te produceren. Daar komt een fabriek voor 1 GW en meer. In Nederland begint Hyet met een fabriek voor 40 MW.

