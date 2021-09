Eureka, een stekkerauto opladen kan straks in Arnhem met een lantaarnpaal

De gemeente Arnhem gaat op de stoep lantaarnpalen installeren met twee stopcontacten erin: laadlantaanpalen. Daar kunnen geparkeerde elektrische auto’s hun stekker inpluggen om hun accu te vullen met energie. Dat is een landelijke primeur, want op wat kleine proeven na, gebeurt zoiets nog nergens. Het college van burgemeester en wethouders kiest hiervoor om een einde te maken aan de wildgroei aan oplaadpunten voor e-auto’s. “Auto's opladen via lantaarnpalen voorkomt de verrommeling van de openbare ruimte”, zegt wethouder Cathelijne Bouwkamp (duurzaamheid, GroenLinks).

De nieuwe wijk Schuytgraaf in Arnhem-Zuid is als eerste aan de beurt. Daar komen 150 lantaarnpalen te staan, elk voorzien van twee grote stopcontacten. Daar past alleen de stekker van een e-auto in, dus onderweg even je mobieltje opladen is onmogelijk. Na de aftrap in Schuytgraaf worden laadlantaarnpalen voor alle nieuwbouwwijken vaste prik, is de bedoeling. In die wijken komen dan geen parkeerplekken meer die exclusief bedoeld zijn voor elektrische voertuigen. Naast een lantaarnpaal met stopcontact mag ook een benzinewagen parkeren. Hiermee wil Arnhem een einde maken aan ‘wrevel’ die volgens de gemeente groeit over parkeerprivileges voor e-auto’s.

Wildgroei aan laadpunten

Om van start te gaan met de eerste lantaarnlaadpunten, investeert Arnhem een klein half miljoen euro uit het gemeentelijke Klimaatfonds. Bij succes wordt de techniek ook ingevoerd in lantaarnpalen binnen bestaande woonwijken. Door de lantaarnpalen standaard uit te rusten als oplaadzuil willen B en W ook zekerheid bieden aan de stroomnetbeheerder. Die wordt nu nog vaak verrast door de wirwar aan paaltjes die aan het elektriciteitsnet verbonden worden, op aanvraag. In sommige gevallen kunnen de elektriciteitskabels de wildgroei aan laadpunten niet aan en dreigt overbelasting.

De lantaarns krijgen een speciale stroomknop om accu’s op te laden. Dus als een stekkerauto inplugt gaat het licht in de mast niet zachter branden. “Het is geen simpel deurtje dat we in een normale lantaarnpaal eventjes open kunnen maken", zegt wethouder Bouwkamp. “Er zit een extra kabel aan vast.” De plaatsing van de laadpunten wordt aanbesteed. Opladen gebeurt dus met een pasje van een energiebedrijf en is niet gratis. Arnhem wil dat de elektriciteit komt van lokale zonnepalen, zodat de ‘tankbeurt’ groen is. Om nieuwe stekkerrijders een oplaadpunt te bieden gaat Arnhem verder ook afspraken maken met bedrijven die voor werknemers laadzuilen op de parkeerplaats hebben staan. Buiten kantooruren moeten die oplaadpunten ook te gebruiken zijn door omwonenden met een elektrische auto, is het streven.

