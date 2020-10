EU-parlement wil ambitieuzer klimaatdoel voor 2030

Het wordt vaak gezegd, en heus niet alleen door Europees klimaatcommissaris Frans Timmermans: ook tijdens de coronapandemie gaat de opwarming van de aarde gewoon door. Woensdag – ongeveer tegelijk met het nieuws dat afgelopen september wereldwijd de warmste was sinds het begin van de metingen – nam het Europees Parlement een stevige positie in. Een krappe meerderheid vindt dat de CO2-uitstoot in 2030 niet 55 procent lager moet liggen dan in 1990, maar 60 procent.

Alleen met zo’n ambitie wordt het einddoel haalbaar: helemaal geen uitstoot meer in 2050. Dat streven is vastgelegd in de EU-klimaatwet, al moet die nog worden goedgekeurd door de 27 lidstaten. Vorige maand voegde Timmermans dit 2030-doel van 55 procent toe aan dat wetsvoorstel.

Het moet dus strenger, vindt het parlement. “Een grote stap vooruit”, aldus een tevreden Bas Eickhout, Europarlementariër namens GroenLinks en co-voorzitter van de parlementaire milieucommissie. “Dit gaat richting de ambitie die nodig is voor het Parijsakkoord.” Daarin beloofde praktisch de hele wereld in 2015 dat de temperatuurstijging deze eeuw ‘ruim onder’ de 2 graden Celsius moest blijven ‘en ernaar te streven de stijging te beperken tot 1,5 graad’.

‘Het parlement vliegt uit de bocht’

Voor dat laatste streven zou de CO2-reductie in 2030 wat Eickhout betreft eigenlijk op -65 procent moeten liggen. De Europese Groenen dienden daartoe ook een (kansloos) amendement in.

Europarlementariërs aan de andere kant vinden 60 procent al te ver gaan. “Het parlement vliegt hier uit de bocht”, vindt CDA-delegatieleider Esther de Lange. “Het lijkt erop dat partijen op de linkerflank door een wedstrijdje ‘wie is de groenste’ de realiteit uit het oog zijn verloren. Bedrijven – met hun banen – worden zo Europa uit geduwd. Niemand is ermee geholpen wanneer zij hun biezen pakken en ergens anders in de wereld CO2 blijven uitstoten.”

Met de stemmingen van deze week heeft het parlement zijn onderhandelingspositie met de lidstaten vastgelegd. Dat overleg zou vóór Kerstmis tot een akkoord over de gehele klimaatwet moeten leiden. Het is nog niet bekend met welke strategie de lidstaten de onderhandelingen zullen ingaan, maar onder meer Polen en Tsjechië zullen zich hevig verzetten tegen 55 procent, laat staan 60.

De kastanjes uit het vuur halen

Het parlement heeft de voorstellen van Timmermans niet alleen op het streefpercentage strakker gezet. Zo zou dat 2030-doel, of dat nou 55 of 60 procent wordt, niet alleen voor de EU als geheel moeten gelden, maar voor elk land individueel. Anders kunnen bepaalde landen achteroverleunen en anderen de kastanjes uit het vuur laten halen, is de gedachte.

Ook pleit het parlement voor een systeem met een soort CO2-tegoed, wettelijk bindend, waarbij vooraf bekend is hoeveel ton CO2 de wereld in het algemeen en de EU in het bijzonder nog mag uitstoten om de doelen te halen. “Stel dat de wereld evenveel blijft uitstoten als nu, dan is dat tegoed over tien jaar op”, aldus Eickhout.

Verder zouden burgers over de gehele EU makkelijker toegang moeten hebben tot de rechter om de CO2-doelen af te kunnen dwingen, naar voorbeeld van de Urgenda-zaak in Nederland, vindt het parlement.

