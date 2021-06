EU-akkoord moet landbouw een beetje groener maken

Een akkoord over de Europese landbouwsubsidies in de komende jaren moet zorgen voor vergroening, verduurzaming en meer aandacht voor kleine boeren. Dat is de uitkomst van bijna drie jaar onderhandelen door de EU-lidstaten en het Europees Parlement. Van 2023 tot en met 2027 gaat er in totaal 386 miljard euro naar de Europese landbouwsector, ongeveer eenderde van de totale begroting.

De subsidies moeten de komende jaren minder naar grote bedrijven en intensieve landbouw gaan, en meer naar plannen die bijdragen aan de klimaatdoelstellingen. Het aandeel van de steun die boeren automatisch krijgen, op basis van de hectaren grond die zij gebruiken, gaat omlaag. Een deel van de steun wordt straks gekoppeld aan projecten die zorgen voor vergroening.

In 2023 is 20 procent van het geld, later oplopend tot 25 procent, bestemd voor ecologische plannen, zoals het herstel van natte gebieden die CO2 opnemen. Maar andere bestemmingen zijn ook mogelijk, lidstaten mogen zelf kiezen of ze met deze eco-regelingen bijvoorbeeld biologische, kleinschalige of boslandbouw willen aanmoedigen.

‘Wat Nederland betreft had het hoger mogen zijn’

Over de percentages is lang onderhandeld, de meeste lidstaten wilden de groene subsidies beperken tot 20 procent terwijl het Europarlement inzette op 30 procent. Minister Carola Schouten van landbouw noemt 25 procent in ieder geval een verbetering, “maar wat Nederland betreft had het hoger mogen zijn”. Frans Timmermans, vice-voorzitter van de Europese Commissie, is enthousiast over het resultaat: “Dit akkoord markeert het begin van een echte verschuiving in de Europese landbouw.”

Zijn collega Janusz Wojciechowski, Eurocommissaris voor landbouw, houdt iets meer slagen om de arm. “Op sommige punten hadden we een andere uitkomst gewenst, maar over het algemeen denk ik dat we tevreden kunnen zijn met de overeenkomst die we hebben bereikt.” Het Europarlement en de landbouwministers van de EU-landen, die maandag bijeenkomen, moeten de principeovereenkomst nog goedkeuren.

Milieuorganisaties wezen er in een eerste reactie op dat de plannen zoals die er nu liggen onvoldoende bijdragen aan het behalen van de Europese klimaatdoelen. Dat is ook het geval met het huidige landbouwbeleid, zo liet de Europese Rekenkamer onlangs weten. De CO2-uitstoot van de Europese landbouw, voor de helft afkomstig van de veeteelt, is niet gedaald sinds 2010.

De Groenen in het Europarlement hebben al laten weten tegen de plannen te zullen stemmen. Europarlementariër Bas Eickhout is ronduit teleurgesteld. “Ik word hier echt een beetje depressief van”, zegt hij tegen de NOS. “Tot 2027 zal er weinig veranderen.” Zijn collega Annie Schreijer-Pierik (CDA) is blij dat er een ‘werkbaar’ akkoord ligt. “Dit resultaat blijft natuurlijk een compromis.”

