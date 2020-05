Eten vogelspinnen vogels (en pitloze rode druiven)?

Naast al het nieuws en de opwinding over het coronavirus is er in de media ook nog ruimte voor leuk dierkundig komkommernieuws. Vorige week ­waren er slangen die in bed werden aangetroffen, deze week was er een vogelspin die als verstekeling in een bakje pitloze rode druiven zat. Interessant, slangen en spinnen zijn precies de twee diergroepen die bij veel mensen een instinctieve angst oproepen.

Weliswaar zijn ijsberen de voor mensen gevaarlijkste dieren, maar daar hebben we geen aangeboren afkeer voor, integendeel, de witte beer is verworden tot de knuffelmetafoor voor de klimaatopwarming en de smeltende poolkap. Maar spinnen roepen dikwijls een rationeel onverklaarbare rilling op. Arachnofobie heet dat, spinnenangst, en die is inderdaad niet goed uit te leggen. Zo’n vogelspin heeft acht poten, maar een kreeft heeft er tien en die roept geen weerzin op. Het dier is harig, maar hommels zijn ook harig en die worden leuk gevonden – om over de kat en de hond maar te zwijgen. Een vogelspin is groot, althans groter dan de meeste andere spinnensoorten, maar uw cavia is stukken groter (en ook nog harig) en daar bent u niet bang voor.

De enige reden voor spinnenangst die ik kan verzinnen, is dat het net als slangenangst op een of andere manier vanuit de prehistorie in ons gedragsrepertoire is verzeild geraakt.

Jelle Reumer is paleontoloog. Voor Trouw bespreekt hij iedere week een dier dat het nieuws haalt. Tijdens de coronacrisis blijft ook hij vaker thuis en schrijft hij over huisdieren.

Doosje rode druiven

Maar er zijn ook legio mensen die totaal géén spinnenangst hebben; waarschijnlijk zelfs veel meer dan slangenangstlozen. In ieder geval was de man uit Arnhem die deze week een complete, levende vogelspin aantrof in zijn doosje rode druiven dat hij bij de Zaanse grootgrutter had gekocht, geen ernstige arachnofoob. Op de website van de NOS stond een kort interview met de man waarin hij koelbloedig vertelde hoe hij zijn druiven uit de koelkast pakte, er een aantal uitnam, het bakje terugplaatste en pas de volgende dag, toen hij het bakje opnieuw uit de koelkast haalde, ontdekte dat er zich een relatief kolossale spin in bevond.

Een vogelspin tussen de druiven. Die waren geïmporteerd uit Chili en vogelspinnen komen wereldwijd voor, met enige nadruk op het zuidelijk halfrond. Van de VS tot Vuurland komen veel soorten voor, ook in Chili dus. Vogelspinnen staan hier te lande ook bekend onder de naam bananenspin, vanwege het feit dat ze met enige regelmaat worden aangetroffen in ­ladingen bananen uit, alweer, Zuid-Amerika.

Ook de naam tarantula wordt gebruikt, vooral ook in de Engelse taal. Vogelspin is eigenlijk een rare uitdrukking, want dat een tarantula daadwerkelijk een vogel opat, is slechts zeer zelden waargenomen. Ze eten meestal kleine ongewervelden, maar een forse spin kan ook wel een argeloze hagedis, muis of ander gewerveld dier te pakken nemen. In totaal leven er ongeveer negenhonderd soorten ­vogelspinnen; enkele daarvan zijn populair als huisdier.

De man die de verstekeling tussen de druifjes ontdekte, was er wel even van geschrokken maar zijn buurman vond het een leuk idee om de spin in een terrarium in leven te houden. Dat mocht. Voor de goede orde: vogelspinnen eten geen druiven, zelfs geen pitloze.