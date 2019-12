Estland is grootleverancier van biomassa, maar wil af van de productie van pellets

Estland is, samen met Canada en de Verenigde Staten, grootleverancier van biomassa aan Nederlandse energiecentrales. Zo’n 30 procent van de productie van het Estse bedrijf Granuul Invest, Europa’s grootste pelletproducent van Europa, verdwijnt nu al in Nederlandse energiecentrales als bijstook of als hoofdbron van energie. Het vorig jaar gesloten Klimaatakkoord voorziet in een sterke groei van biomassa, om Nederland van gas en kolen af te helpen. De stook van biomassa geldt als energieneutraal en wordt daarom met miljarden euro’s subsidie ondersteund.

Tijdelijke business

Maar hout uit de bossen van Estland zal in de toekomst meer opleveren als grondstof voor plastic, lijm, nylon, of voedsel, is de verwachting. “Dat zijn producten met meer toegevoegde waarde dan pellets. Wij beschouwen de pellets daarom als een tijdelijke business”, stelt Ulvar Kaubi, marketingdirecteur bij de Estse staatsbossen. “Voor die nieuwe producten is hetzelfde soort hout nodig, maar het levert vijf, zes of zelfs zeven keer zoveel op.”

Zodra de technologie deze omschakeling mogelijk maakt is de pelletproductie minder aantrekkelijk, voorspelt Kaubi. Het Estse Granuul Invest heeft, getuige zijn duurzaamheidsverslag, als belangrijkste ambitie om ‘een betrouwbare leverancier van halffabrikaten’ te worden op de markt voor biochemie.

De nieuwe technologie zal in eerste instantie berkensnippers gebruiken. “Als het mogelijk wordt ook elzenhout te gebruiken, dan zullen we mogelijk dezelfde grondstoffen gaan gebruiken als de pelletindustrie”, bevestigt eigenaar-directeur Raul Kirjanen van Graanul. “Maar dat zal pas na 2025 zijn.”

Eigen energiebronnen

De stook van biomassa is op papier ‘groen’, maar ondervindt steeds meer weerstand. De massale kap van bomen in de VS en Canada roept veel protest op. Ook in Estland is er weerstand tegen de kap. “Nederland moet bouwen op zijn eigen energiebronnen. Jullie hebben wind en zon”, meent Siim Kuresoo van de Estse milieubeweging Elf.

De verbranding van pellets als energiebron is ook om andere redenen omstreden. De bouw van biomassacentrales roept steeds vaker lokaal protest op. Biomassacentrales stoten meer stikstof, fijnstof en koolstof uit dan een kolencentrale, bleek eerder dit jaar uit een onderzoek in opdracht van het kabinet. Om diezelfde reden schafte minister Wiebes dit jaar de subsidie op pelletkachels voor particulieren af.

