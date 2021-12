Er zijn steeds minder grutto's, ondanks tientallen miljoenen aan subsidies

Waar is de grutto?, luidt de titel van een kritisch rapport dat de Algemene Rekenkamer dinsdagavond naar de Tweede Kamer heeft gestuurd. Met als ondertitel: Aanpak bescherming weidevogels werkt niet. “Niemand is gebaat bij ondoelmatige of niet doelgerichte inzet van belastinggeld”, concludeert de Rekenkamer.

De afgelopen twintig jaar is de subsidie die boeren kunnen krijgen om weidevogels te beschermen, opgelopen van 4,2 miljoen euro in 2001 naar 33,4 miljoen euro in 2020. In dezelfde periode is het aantal broedparen van de grutto gedaald van 60.000 naar 30.000. De grutto wordt in het rapport uitgelicht omdat de helft van alle grutto’s in de wereld hier broedt. De nationale vogel staat symbool voor alle weidevogels, zoals kemphaan, kievit, scholekster, tureluur en veldleeuwerik.

Gunstige maatregelen nauwelijks benut

In totaal is al 400 miljoen euro in bescherming van de weidevogels gestoken. Maar de minister van landbouw en natuur weet niet naar welke maatregelen het geld, afkomstig van haar ministerie, de provincies en de Europese Unie, is gegaan, constateert de Rekenkamer. Boeren hebben de voor weidevogels meest gunstige maatregelen nauwelijks benut. Zij kiezen vooral voor legselbeheer in plaats van een hoger waterpeil en plas-dras greppels.

Bij legselbeheer bakenen boeren vogelnesten in het weiland af zodat ze er niet met hun tractoren overheen rijden, en maaien ze het weiland pas als het broedseizoen voorbij is. Met name die laatste maatregel kost de boeren geld, dat daarom met subsidie wordt vergoed. Maar het helpt de weidevogels niet aan voedsel om hun kuikens groot te brengen. Daarvoor moet het weiland, of delen ervan, drassig zijn, zodat ze met hun wroetende snavels makkelijk wormen en andere bodemdiertjes kunnen oppikken.

Volgens de Rekenkamer ontbreekt het de boeren niet aan inzet, maar moet de minister er meer op aansturen dat zij de kansen benutten om het aantal broedparen weer te laten stijgen. Slechts in vijftien procent van de voor de grutto kansrijke gebieden, vragen boeren subsidie aan om maatregelen te kunnen nemen.

Leefgebieden afgenomen door intensieve landbouw

Minister Carola Schouten is het niet met de conclusies van de Rekenkamer eens. Zij stelt dat haar beleid niet alleen draait om subsidies, dat geschikte leefgebieden voor de grutto sterk zijn afgenomen door intensivering van de landbouw en dat herstel veel tijd kost. Ze wijst op het agrarisch natuurbeheer dat vijf jaar geleden is herzien en daardoor minder versnipperd is, waardoor juist boeren in aaneengesloten gebieden meedoen. Het Aanvalsplan Grutto van Pieter Winsemius biedt volgens haar kansen om de gruttostand naar 40.000 broedparen te brengen. Schoutens reactie is aan het rapport toegevoegd.

