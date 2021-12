Er wordt wel flink gekapt, maar weinig jong bos aangeplant

Het planten van bomen om nieuwe bossen aan te leggen, stagneert. In de afgelopen vijftig jaar is nog nooit zo weinig aangeplant als de afgelopen vier jaar, concluderen wetenschappers van de Universiteit Wageningen. Als de nieuwe aanwas wordt afgetrokken van de bossen die zijn gekapt, ging er netto bijna 2000 hectare verloren (zo’n 2700 voetbalvelden). Ongeveer 10 procent van Nederland is bos, 364.000 hectare. Dat was vier jaar geleden 366.000.

Het aantal hectare bos daalt omdat bomen zijn gekapt voor natuurherstel zoals de revitalisatie van heide en duin. Tot voor kort was het nog niet verplicht om dit te compenseren door nieuwe bomen aan te planten. Bosecoloog Eric Arets vermoedt dat ook het planten van jonge bomen elders, na het kappen voor bijvoorbeeld de aanleg van wegen of het bouwen van woningen, lang niet altijd zorgvuldig wordt gecompenseerd. Dat is wel al jaren verplicht. “De monitoring schiet tekort. Ik kan dat niet hard maken, maar de daling van het areaal aan bos in Nederland moet ergens vandaan komen”, zegt Arets.

Nederland telt nu ongeveer evenveel bos als in 1990. Jarenlang was er een flinke groei van het aantal hectares, tot 376.000 in 2013. Daarna ging het weer bergafwaarts. De afgelopen jaren was de daling minder scherp dan de vier jaren daarvoor, maar hij is nog niet gestopt, constateren de wetenschappers in Wageningen.

Creatief gebruik met ruimte

Minister Carola Schouten van landbouw presenteerde vorig jaar al een nieuwe ‘bossenstrategie’ om in tien jaar te groeien naar meer dan 400.000 hectare. Er komen subsidies voor boeren die bomen aanplanten en provincies maken op dit moment plannen voor nieuwe natuurgebieden en het planten van bomen in de buurt van woonwijken. Een van de onderdelen van de strategie is ook om de bomenkap voor natuurherstel na 2017 alsnog te compenseren. Dat moet 3400 hectare nieuw bos opleveren.

“Het is nog te vroeg om een conclusie te trekken of de strategie van Schouten gaat werken. Mogelijk zien wij volgend jaar wel een effect”, zegt Arets. “Het wordt nog een hele opgave om extra bos te realiseren, want alle land in Nederland wordt al op een of andere manier gebruikt. Dat betekent dat we enorm creatief met ruimte om moeten gaan. Hoe kan bos helpen om andere functies, bijvoorbeeld groen in de buurt van woonwijken, te versterken?”

Veel bomen kappen en te weinig nieuwe aanplanten, heeft gevolgen voor klimaatverandering, benadrukken de onderzoekers van de Wageningen Universiteit. In oud bos ligt veel meer koolstof opgeslagen dan in jong bos. Het kost tientallen jaren voordat de jonge aanplant grote hoeveelheden koolstof kan opnemen. Arets: “Oude bomen hebben een veel groter kroonoppervlak dan jonge exemplaren. Daarom is goed beheer heel belangrijk. Niet te veel oude bomen weghalen en tijdig voldoende nieuwe aanplanten.”

