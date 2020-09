Er past een laadpaal voor elke voordeur, want hij verdwijnt onder de grond

We willen zo snel mogelijk af van die vervuilende plofauto's, vooral in de grote steden. Maar juist daar kan lang niet iedereen een laadpaal voor zijn eigen voordeur hebben. Of toch wel? Een Brits bedrijf stopt ze onder het trottoir, om te beginnen in Londen.

Elektrische auto's opladen is een van de knelpunten in de transitie naar elektrisch vervoer. Wie een eigen oprit of voortuin heeft, kan zijn laadpunt op eigen erf aanleggen. Maar rij door de Amsterdamse binnenstad of door een hoogbouwwijk, en je ziet meteen het probleem: plekken voor voldoende laadpalen wordt een lastige zaak. Een oplossing waar aan gewerkt wordt, zijn lantaarnpalen met ingebouwde opladers, maar er staan lang niet genoeg lantaarnpalen in een straat om straks elke auto te kunnen laden.

Stroom uit de grond

De Britse start-up Trojan Energy zoekt de oplossing in een heel andere richting: omlaag. Het heeft laadpunten ontwikkeld die in de grond worden verstopt. Die staan dus niemand in de weg en geen mens zal er ooit over struikelen. Om ze te kunnen gebruiken, heb je een zogeheten ‘lans’ nodig, een paaltje dat je zelf in je auto bij je hebt. Dat zet je op het laadplaatje in het trottoir, je duwt de lans iets omlaag en vergrendelt hem. Accu vol? Lans eruit en het trottoir is weer helemaal vlak.

Toekomstbeeld: een auto laadt via een lans de batterij op bij een Trojan-laadpunt. Vlak voor de auto is nog een laadpunt zonder lans te zien, of eigenlijk: amper te zien. Beeld Trojan Energy

Trojan Energy voorziet dat er om de vijf meter een laadpunt in een straat kan komen, oftewel ongeveer één per parkeervak. Twee Londense wijken: Camden en Brent, krijgen de primeur. Daar komen 200 laadpunten voor de bewoners. De straten waarin de laadpunten verschijnen, zijn gereserveerd voor bewonersparkeren. Bewoners hebben dus een zeer grote kans dat ze hun elektrische auto straks vrijwel voor de eigen voordeur kunnen opladen, en dan heeft het dus zin om een lans aan te schaffen.

Want dat is in principe wel onderdeel van het systeem: gebruikers kopen hun lans. Die kost omgerekend zo'n 160 euro. Die extra kostenpost lijkt misschien een nadeel, maar bedenk dat iemand die een eigen laadpunt op zijn oprit of in de voortuin installeert, al gauw het vijfvoudige kwijt is. Overigens komen er bij de laadpunten ook kasten met lansen die je kunt huren, zodat een bezoeker in de straat toch ook zijn auto kan opladen.

Prijs van kWh cruciaal

Topman Ian MacKenzie van Trojan Energy kan nog niet zeggen hoeveel het systeem uiteindelijk kost. Dat moet blijken als de 200 laadpunten in Camden en Brent begin volgend jaar worden gerealiseerd. Maar hij denkt dat het nog slechts een derde wordt van de prijs van meer traditionele laadpalen en -punten.

Trojan werkt samen met onder meer een energiebedrijf. Hoeveel de stroom per kWh gaat kosten is ook nog niet duidelijk. Het succes van het systeem hangt daar denk ik voor een belangrijk deel vanaf. Wordt het de prijs van een kWh langs de snelweg, dan zal er weinig animo voor zijn. Omgekeerd zou de prijs van een kWh zoals je die thuis betaalt voor een echte run op lansen kunnen leiden...

Teruglevering

Uiteraard, zou ik bijna zeggen, werkt Trojan ook aan een V2G-systeem, een systeem waarbij de stroom in de autobatterij kan worden teruggeleverd aan het net. Dit ‘Vehicel to grid’ lijkt welhaast een voorwaarde te worden voor moderne auto's en laadpalen. Enerzijds zullen we de autobatterijen hard nodig hebben om het net te stabiliseren en om stroompieken in vooral de avonduren op te vangen. Anderzijds zullen autobezitters het gaan eisen omdat de stroomhandel die zij zo kunnen bedrijven volgens eerste ramingen 150 tot 200 euro per jaar kan opleveren.

Of, en zo ja: wanneer de Trojan laadpunten in Nederlandse straten zullen verschijnen is nog een vraag. MacKenzie richt zich nu eerst op de test in Londen. “Maar,” zo voegt hij daar aan toe, "Nederland is een land dat elektrische auto's enorm stimuleert én dat veel wijken heeft met bewonersparkeren. Als er in Nederland bedrijven zijn die als partner voor ons willen optreden, zijn ze welkom...”

In zijn weblog ‘Vincent wil zon’ belicht Vincent Dekker innovaties en ontwikkelingen op het gebied van groene energie, dichtbij en ver van huis. Lees meer afleveringen op trouw.nl/vincentwilzon.

