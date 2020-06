Er komt regen, maar de droogte blijft: wat betekent dat voor onze watervoorraad?

Het zwembad, dé hit van dit moment

Grootverbruikers van water zijn de zwembaden die steeds meer Nederlanders in de tuin hebben. Nu we niet op vakantie kunnen, groeit de behoefte aan verkoeling in de eigen omgeving.

Bureau Motivaction deed onderzoek in opdracht van waterbedrijf Vitens, waaruit bleek dat een kwart van de Nederlanders nu al een opzetzwembad in de tuin heeft. Nog eens 20 procent overweegt er eentje aan te schaffen. Dit zijn zwembaden met een ijzeren constructie aan de buitenzijde: groter dan het opblaasbad, maar je kan er geen baantjes in trekken.

Albert van Engelenhoven, eigenaar van zwembadgigant.nl, ziet dit jaar een flinke stijging in de verkoopcijfers. “Meestal is juni onze drukste periode, maar nu begon het in maart al.” Alleen al in de maand april hebben ze net zoveel verkocht als in een reguliere zomerperiode, zegt hij. “Het was helemaal topdrukte. Normaal zijn we gespecialiseerd in opzetzwembaden, maar op dit moment verkoopt alles wat water kan bevatten.” De zwembaden die bij Van Engelenhoven het best verkopen zijn de baden waar 6000 tot 8000 liter water in kan.

Uit het onderzoek blijkt dat in het gemiddelde zwembad 2400 liter water gaat, maar volgens Van Engelenhoven ligt het gemiddelde bij zijn bedrijf veel hoger: tussen de 4000 en 6000 liter. “De kleinste badjes die we verkopen bevatten ongeveer 1000 liter water, de grootste zitten tegen de 60.000 liter.” Het gemiddelde waterverbruik van een Nederlands gezin is ongeveer 110.000 liter per jaar. (Renée van Marrewijk)