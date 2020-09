Er is wel zicht op een betere leefomgeving, maar de tijd dringt

Het gaat nog steeds niet goed met onze leefomgeving, meldt het Planbureau voor de Leefomgeving maandag. Klimaatverandering, verlies aan biodiversiteit, uitputting van de aarde en oprukkende verstedelijking worden alleen maar nijpender en een structurele kanteling van die problemen is nog niet ingezet, concludeert het PBL in zijn ‘Balans van de Leefomgeving 2020’.

De conclusie is drieledig, legt PBL-directeur Hans Mommaas uit. “Allereerst: er staat veel beleid in de steigers, maar het is nog niet robuust. Ten tweede: in klimaat, natuur en grondstoffengebruik staan nog veel seinen op rood. We verwijderen ons steeds verder van de doelen, zoals de afspraak van de klimaattop in Parijs om de opwarming van de aarde te beperken tot 2 graden. Als we op dezelfde voet doorgaan, komen we ruim boven de 3 graden uit. Ten derde: de overheid moet de burgers op een goede manier meenemen in de aanpak, omdat de noodzakelijke kentering er alleen zal komen als burgers actief mee gaan doen.”

Het PBL komt elke twee jaar met een balans. Vier jaar geleden lag de nadruk op de vier grote opgaven voor de leefomgeving: klimaatverandering en energietransitie; een duurzamere verhouding tussen landbouw, voedsel en natuur; toekomstbestendig grondstoffengebruik en een veerkrachtige (stads)regionale ontwikkeling. Twee jaar geleden volgde de oproep Nederland duurzaam te vernieuwen. Dit jaar kijkt het PBL hoe het daarmee staat. Voor het eerst is ook een burgerpanel gevraagd naar zijn mening over de leefomgeving.

Met het Klimaatakkoord heeft het kabinet-Rutte III een knappe prestatie geleverd, door met tal van partijen tot harde afspraken te komen, zegt Mommaas. “Nu komt het erop aan die afspraken uit te voeren. Met bijvoorbeeld de discussie over biomassa en de vraag hoe we huizen gasvrij maken staat het (nieuwe) kabinet voor moeilijke beslissingen. Daarbij moet het de burger betrekken.”

Naar een andere landbouw

De zoektocht naar oplossingen voor de vraagstukken van landbouw, natuur en voedsel is minder vergevorderd, zegt Mommaas. “Problemen als die met stikstof, droogte en bodemdaling maken de noodzaak duidelijk om nieuw beleid op de rails te zetten. Maar men doet nu pogingen de gangbare landbouw in te passen in veranderde omstandigheden, terwijl je een andere landbouw moet inrichten. De samenhangende aanpak die je ziet bij het Klimaatakkoord is hier nog niet aan de orde. De verkiezingen volgend voorjaar zullen aantonen hoe belangrijk de burger duurzaamheid werkelijk vindt.”

Tussen de uitersten van het Klimaatakkoord en het landbouwbeleid zitten de eerste stappen naar een circulaire samenleving en een efficiënte inrichting van de schaarse ruimte. Nederland wil over dertig jaar circulair zijn, dus grondstoffen hergebruiken, maar er is nog een lange weg te gaan. Hetzelfde geldt voor de grote woningbehoefte en het streven naar een compacte stad, dat haaks staat op de behoefte aan groen en klimaatadaptatie (opvang van water en hitte) in de steden.

Voor die milieu-onderwerpen is een breed draagvlak onder de bevolking, blijkt uit het panelonderzoek. Maar ‘zodra het concreet wordt’ zijn er verschillen, tussen jong en oud, goede en minder goede inkomens, hoger en lager opgeleid. Dat is geen verrassing, maar de overheid moet er wel wat mee doen, zegt Mommaas. “Je vraagt grote veranderingen, in de inrichting van het huis en het voedselpatroon. Mensen willen weten wat ze kunnen doen en wie dat gaat betalen. De overheid moet hen meenemen in dat traject, door ook de eigen onzekerheid te laten zien. Dat is beter dan verzet en wantrouwen achteraf.”

