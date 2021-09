Er is maar één conclusie mogelijk: een klimaatkabinet zonder de VVD

De overstromingen in Limburg deze zomer: schade 400 miljoen euro. De wateroverlast in Duitsland: kostenpost van 26 miljard euro. Het zijn de materiële gevolgen van een recente ramp, gelieerd aan klimaatverandering. In Duitsland vielen ook nog meer dan 180 slachtoffers. Het woord klimaatdoden is misschien wat kort door de bocht, het klinkt in ieder geval urgenter dan regenslachtoffers.

Dit is slechts één natuurfenomeen, in één van de rijkste gebieden in de wereld. Er is inmiddels een lange lijst te maken van bosbranden, orkanen, overstromingen en droogtes die door de opwarming van de atmosfeer vaker voorkomen en heftiger zijn dan tientallen jaren geleden, veel leed veroorzaken en, inderdaad, doden. Het merendeel daarvan vindt plaats in minder fortuinlijke delen van de wereld.

Apocalyptische plaatje

Over de kosten van de klimaatcrisis, als de wereld te laks is met ingrijpen, doen vele sommetjes de ronde. Het is lastig rekenen, er zijn allerlei veronderstellingen aan te hangen, maar de gemene deler is: veel geld. Het loopt in de duizenden miljarden euro’s en dan is daar de immateriële schade nog niet in meegenomen want daar hangt geen prijskaartje aan. Denk aan natuurschade, verlies van soorten, verwoesting van leefomgevingen en, inderdaad, menselijke doden.

De woorden ‘haalbaar en betaalbaar’, die de VVD tot vervelens toe in één adem noemt met het klimaat, steken wat bleekjes af tegen dit apocalyptische plaatje. Premier Mark Rutte presteerde het zelfs om ze te vermelden in zijn antwoord aan een 14-jarige die in een ingezonden brief haar ernstige zorgen had geuit over de klimaatcrisis en de toestand van de wereld als zij ouder is. Ook viel in dat antwoord de term ‘huishoudportemonnee’, zo’n stevige knip die bij de liberalen natuurlijk in goede handen is. Zeker, de VVD-voorman begreep haar zorgen, maar… Wat volgde was een plichtmatig betoogje over de getalletjes waar Nederland zich op papier aan gecommitteerd heeft. “We zijn er volop mee bezig.”

Rutte tegen Rosalinde Leijdekker:



Ik begrijp dat je je afvraagt of je nog wel een toekomst hebt op aarde.



Kijk, ik wil best #klimaat-maatregelen nemen, maar niet als gevestigde belangen boos op me worden. Dan gaat het gewoon niet door. Plus: we hebben alle tijd joh.



Doei hè! pic.twitter.com/qrup3Ps0Pp — Esther Ouwehand (@estherouwehand) 20 augustus 2021

Nee, dan het CDA. Onder de titel Ambitieus christendemocratisch klimaatbeleid publiceerde de partij woensdag een visie op het probleem. Het is mede aan de politiek om ‘een verlangen te scheppen naar verandering’, citeert het CDA rijksbouwmeester Floris Alkemade. Hoop is nodig, een beeld van een groenere, meer solidaire samenleving waar mensen naar uitkijken. Het optimisme spat ervan af. Voor de zo gevreesde ‘betaalbaarheid’ blijken oplossingen te zijn. Het Rijk kan bijvoorbeeld een deel van de kosten van het verduurzamen van huizen op zich nemen. Slim, daar dacht Rutte even niet aan, dat er in Den Haag een schatkist staat.

Beloftevol begin

Het CDA pleit voor ‘groene industriepolitiek’. Nederland kent relatief veel zware, energie-intensieve productie. Help die te vergroenen, stelt de partij. Heikele kwesties gaat het CDA nog even uit de weg – is voor alle vervuilende activiteiten nog wel plaats, gaan grootverbruikers eindelijk eens meer energiebelasting betalen? Maar het is een beloftevol begin.

Het sluit bovendien aan bij de kijk van GroenLinks dat in april een rapport publiceerde onder de titel, jawel, Groene Industriepolitiek. Hoewel GroenLinks iets explicieter is – hogere energiebelasting, bindende afspraken – zijn de overeenkomsten talrijker. De woorden subsidies, innovatie, infrastructuur en waterstof vallen, net als nieuwe, schone werkgelegenheid.

Samen aan de slag dus, om in CDA-terminologie te blijven. Vraag gelijk of D66 aanschuift. Fractievoorzitter Sigrid Kaag hield maandag in de Schoo-lezing een pleidooi voor ambitieuzer klimaatbeleid. “Het is do or die”, constateerde ze. “Haalbaar en betaalbaar is het nieuwe argument om niets te doen”, wees Kaag naar Ruttes mantra. Vervolgens gooide ze een steen in de stilstaande Haagse vijver. “U zult begrijpen dat ik geen geloofwaardig onderdeel kan zijn van een kabinet dat geen dramatische en ultieme versnelling inzet in de Nederlandse klimaatpolitiek.” Zo is er maar één conclusie mogelijk: een kabinet zonder de VVD.