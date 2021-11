Elektrisch vliegtuig voor 44 passagiers ligt al op Delftse tekentafel

Nederland krijgt mogelijk toch weer een eigen vliegtuigfabriek, maar dan wel een voor elektrische toestellen. Venturi, een start-up uit Delft, heeft vorige week de vorm en andere kenmerken vastgelegd en gaat nu op zoek naar nieuwe investeerders. Over zeven jaar moet de eerste versie van de ‘Echelon 01' met 44 passagiers van Amsterdam naar Parijs kunnen vliegen.

Venturi werkt aan toestellen die op batterijen vliegen. “We streven op middellange termijn naar een vliegtuig dat 50 passagiers over duizend kilometer kan vervoeren, en in de toekomst naar 100 passagiers of meer", aldus Joost Dieben, mede-oprichter van Venturi. “De Echelon 01 zal om te beginnen 44 passagiers 550 kilometer ver brengen. Maar elke twee jaar zullen de batterijen moeten worden vervangen en omdat batterijen elk jaar beter worden, zal hetzelfde toestel na een paar batterijwisselingen wel op die 50 passagiers en duizend kilometer uitkomen.”

KLM en Transavia

De duizend kilometer vormen geen willekeurig gekozen afstand: “Van alle vluchten wereldwijd is 55 procent korter dan 800 kilometer. Dat is straks dus goed te doen met ons toestel”, legt Dieben uit. “We hebben al gesprekken gevoerd met onder meer de KLM en Transavia. Die wilden eigenlijk een vliegtuig voor 70 passagiers en 2000 kilometer. Maar omdat elektrisch vliegen een stuk goedkoper is dan vliegen met kerosine-motoren, kun je ook al heel rendabel vliegen met 44 passagiers.”

De plannen om een eigen elektrisch vliegtuig te ontwikkelen, kwamen in de zomer van 2020 in een stroomversnelling. Dieben en Jan-Willem Heinen stonden samen aan het hoofd van een succesvol bedrijf van Heinen gespecialiseerd in software voor laadoplossingen. Samen wilden ze een bedrijf oprichten dat veel meer effect zou hebben voor duurzaamheid. Een lang gekoesterde droom om de luchtvaart duurzamer te maken deed ze besluiten om te onderzoeken of een klein elektrisch vliegtuig voor de commerciële luchtvaart haalbaar zou zijn.

Eerste studie afgerond

Als snel kwamen ze tot de conclusie dat er mogelijkheden moesten zijn. Op 1 januari dit jaar werd Venturi officieel opgericht en werd met eigen geld en dat van twee investeerders een kantoor ingericht in het pand van Yes!Delft, een zogeheten broedplaats voor start-ups. Een klein team zette zich daar aan een zogeheten feasibility-studie. Een in eigen huis ontwikkelde computer werd aan het rekenen gezet om van alle mogelijke varianten, 240 in getal - waarvan sommige heel futuristisch, te onderzoeken welk type uiteindelijk de beste prestaties zou leveren.

"Die feasibility-studie is net afgerond", kan Dieben nu melden. Het resultaat is een vliegtuig voor 44 passagiers, dat al ruimte biedt voor 50 en naarmate de batterijen beter worden nog kan worden verlengd. Het heeft echter meteen al het formaat van een toestel met ongeveer 100 stoelen. Het gewicht van de batterijen maakt dat het vliegtuig naar verhouding per passagier groter moet zijn dan nu gebruikelijk is. Er is ook gekeken om op waterstof te gaan vliegen, maar dat kan financieel niet uit. “Dat wordt twee keer zo duur als op kerosine vliegen, aldus Dieben, “terwijl vliegen met batterijen juist zo'n 40 procent goedkoper zal zijn.”

De Echelon 01 van Venturi wordt ongeveer net zo groot als deze ATR 72, maar zal acht kleine, heel efficiënte motoren hebben in plaats van deze twee grote. Beeld ATR-Aircraft.com

Acht motoren

Het wordt een vrij traditioneel ogend vliegtuig. Zoiets als een Fokker 50, maar dan een slag groter. Een opvallend verschil wordt dat er aan elke vleugel vier kleine maar heel efficiënte motoren hangen, terwijl een Fokker 50 en de iets grotere ATR 72 er slechts één aan elke vleugel heeft. Dat heeft een heel praktische reden. Er wordt momenteel wereldwijd hard gewerkt aan elektrische motoren voor vliegtuigen. Die zijn in eerste instantie echter bedoeld voor kleine toestellen, voor zo'n 9 tot maximaal 19 passagiers. Die motoren zijn in 2028, als de Echelon 01 moet gaan vliegen, al volop leverbaar. Grotere motoren komen pas later beschikbaar.

Nu Venturi de keuzes in hoofdlijnen heeft gemaakt, wordt het zaak de Echelon 01 in detail uit te werken en windtunneltesten uit te voeren. Dat kan niet meer met het bescheiden budget waarover Heinen en Dieben nu beschikken. De volgende fase gaat geen tonnen kosten maar miljoenen. Dus zal er de komende maanden hard worden gewerkt aan het vinden van de juiste financiers voor deze groeifase. Dieben komt mensen tegen die twijfelen, maar: “Er zijn ook mensen die er helemaal wild van worden en willen helpen. En we hebben vrienden bij andere start-ups, zoals Lightyear, dat aan een zonne-auto werkt. Daarnaast zijn er in Nederland veelbelovende ontwikkelingen rond batterijen, terwijl ook aan efficiëntere elektromotoren voor vliegtuigen wordt gewerkt. We zijn ervan overtuigd dat elektrisch vliegen er aankomt; de vraag is slechts wanneer en welke rol er dan is weggelegd voor de luchtvaart in Nederland.”

