‘Elektrisch rijden vraagt om een andere mindset’

Bij het autoverhuurbedrijf in de binnenstad van Utrecht staat een kleine elektrische auto van een groot Duits merk klaar. De accu is vol, de auto kan 200 kilometer afleggen. Het doel vandaag is: op één accu naar een laadstation en weer terug naar Utrecht. Is het druk bij het laadstation? Wie zijn de e-bestuurders?

De keus valt op het snellaadstation van Fastned bij de parkeerplaats Bornheim aan de A28, onder Zwolle. Fastned vindt: ‘De verbrandingsmotor is een ramp voor het klimaat en onze gezondheid. Door zo snel mogelijk over te schakelen naar elektrisch rijden op basis van duurzame energie kunnen we klimaatverandering afwenden en steden schoner en stiller maken.’ Fastned belooft dat zijn stroom van lokale windmolenparken komt en zonnepanelen op de daken van de oplaadstations.

E-rijders hangen lang rond

Het is druilerig weer. Bij Bornheim is het druk – bij de benzinepomp tenminste. Het snellaadstation is om half twaalf ’s ochtends uitgestorven. In de tankshop even verderop herkent het personeel de e-rijders eenvoudig: die hangen lang rond. Ze zien ze weleens. Soms.

Een Duits autotransport schuift voorbij: twee verdiepingen met splinternieuwe fossiele Renaults.

Bij het laadstation stopt een luxe Mercedes. Is die elektrisch? “Nein”, antwoordt de bestuurder, een tengere oudere heer die zich voorstelt als Herr Wentzel uit Zwitserland. Hij heeft de auto gehuurd op Schiphol. Thuis rijdt hij evenmin elektrisch. Te veel gedoe, te weinig oplaadpunten. Maar, is hem bekend, elektrisch rijden is voor de natuur ‘wunderbar, junger Mann’. Wat doet hem dan stoppen bij deze palen vol groene stroom? Wentzel wijst naar de motregen en lacht schalks: hier kan hij overdekt een sigaretje roken. Hoef je bij de benzinepomp niet te proberen. “Gute fahrt”, groet hij. In de slipstream van de Mercedes dwarrelt een doorweekt cellofaantje omhoog.

De tijd kruipt voorbij. Bij de benzinepomp is het een komen en gaan van auto’s en trucks. De laadplaats blijft winderig en leeg.

Dan stopt een zwarte VW Golf met twee mannen erin. Ze sluiten een slang met een stekker aan op hun auto, in een soort stopcontact achter de tankdop. De Volkswagen is van de zaak, zegt bestuurder Shanko van de Weerdhof. De bijrijder is zijn collega. Ze werken voor een uitzendbureau voor zonnepanelenmonteurs. “Voor de uitstraling naar onze klanten moeten we wel elektrisch rijden.” Van de Weerdhof vindt het geen straf. “Het rijdt heerlijk stil zonder motorgeluid. Als ik in de auto word gebeld, hebben mensen niet eens door dat ik op de snelweg zit.”

Stop met rundvlees eten

Nadeel vindt hij de beperkte actieradius. “Ik kan 300 kilometer op een volle tank.” Hij lacht. “Zei ik ‘tank’?” Als accu’s 500 kilometer meegingen zou hij nooit halverwege de dag hoeven opladen. Nu duurt dat bij een snellaadstation drie kwartier. “In die tijd drink ik koffie en beantwoord ik wat mail. Het is echt anders dan in drie minuten je benzinetank volgooien. Elektrisch rijden vraagt om een andere mindset.” Een accu volladen kost bij het snellaadstation een tientje. Thuis aan de laadpaal is dat de helft, maar duurt het uren.

De elektrische auto is goedkoper in het gebruik en beter voor het milieu. Onderzoeker Auke Hoekstra van de TU Eindhoven nam onlangs als voorbeeld een gezin van vier dat jaarlijks 20 duizend kilometer rijdt in hun benzineauto. Voortaan elektrisch rijden scheelt hen 40 procent: zo’n 3 ton minder CO2-uitstoot per jaar. Maar, leert onderzoek van Princeton University dan weer: stopt hetzelfde gezin met rundvlees eten, dan bespaart het jaarlijks 5 ton CO2 – per persoon. Ergo: als de benzine-auto nog goed rijdt en je wilt iets doen voor het klimaat, denk dan eens aan vegetarisch eten.

Na ruim twee uur posten is Shanko van de Weerdhof nog altijd de enige die op Bornheim zijn accu heeft opgeladen. Dat ligt aan de locatie, aldus een woordvoerster van Fastned. Aan de A6 bij Lelystad zou het veel drukker zijn. Hoe druk dan? “Wij geven geen concrete cijfers over de bezoekersaantallen per specifiek station.” Maar vooruit, de drukste stations zijn die bij Schiphol. “Mede dankzij de taxi’s daar.”

Volgens Van de Weerdhof is het bij álle snellaadstations rustig. “Ik hoef nooit te wachten tot ik aan de beurt ben.”

