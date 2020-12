Eindelijk heb ik straks een auto die rijdt op zonne-energie

Na tien jaar schrijven over zonnepanelen, batterijen en elektrische auto's heb ik eindelijk mijn eigen EV besteld. Daarmee loop ik bepaald niet voorop, al is mijn ‘electric vehicle’ straks wel een heel bijzondere.

Het is deze maand precies tien jaar geleden dat ik mijn zonnepanelen bestelde en mijn eerste weblog daarover schreef. De vorige twee afleveringen blikte ik al terug op hoe het sinds december 2010 is gegaan bij de ontwikkeling van zonnepanelen (na een aarzelend begin heel hard, zowel wereldwijd als in Nederland) en van batterijen om thuis zonnestroom op te slaan (heel langzaam, maar misschien staan we nu op het omslagpunt). Vanaf het eerste moment was mij duidelijk dat die batterijen nodig zouden zijn. En dus hoopte ik dat de elektrische auto snel een succes zou worden, want dat zou de peperdure batterijen snel goedkoper maken, verwachtte ik.

Het wordt nooit wat

In 2010 was de elektrische auto vooral nog iets voor musea. Een eeuw eerder reden er elektrische auto’s rond, maar die verloren grandioos van de benzinemotor. Tesla had in 2010 dan wel een sportwagen, de Roadster, maar die was klein en kwam hooguit 150 kilometer ver op een lading. En terwijl ik mijn eerste weblogs schreef, werden in de Amsterdamse haven de eerste elektrische Nissan Leafs uitgeladen. Die was iets ruimer, maar haalde net aan 100 kilometer op een acculading. Grote accu’s waren onbetaalbaar: 1000 euro per kWh opslagcapaciteit. Met 1 kWh haalde je 5 tot 6 kilometer; een 20 kWh-accu voor pakweg 100 kilometer bereik kostte dus 20.000 euro. Elke rechtgeaarde autofabrikant wist: elektrisch rijden kan nooit wat worden.

Hoe anders pakte dat uit. In 2012 liet ik een erg enthousiaste Anton Wolthuis van de High Tech Automotive Campus in Helmond al voorspellen dat over tien jaar batterijen nog maar een vijfde van de prijs van toen zouden kosten. Dan zou elektrisch rijden echt doorbreken. We zijn nu acht jaar verder en de batterijen kosten inmiddels nog slechts een tiende van de prijs van 2010. En ja, dat doet de elektrische auto écht doorbreken.

In september 2011 reden er in Nederland ongeveer 250 elektrische auto’s rond. Er waren gelukkig een paar yuppen die wel met een Tesla Roadster wilden showen of met een Nissan Leaf boodschappen wilden doen. Een jaar later was dat aantal ‘enorm’ gestegen, naar 1700. Zeven keer zoveel in één jaar, dat is een groei om van te dromen. Maar de cijfers ontnuchteren ook: die 1700 vormen op de ruim 8 miljoen auto’s die Nederland dan rijk is welgeteld 0,02 procent. De rechtgeaarde autofabrikant wist het nog steeds zeker: elektrisch rijden wordt nooit wat.

Parijs en dieselgate

Maar de groei zette door en met een toenemend klimaatbewustzijn (in 2015 sloten we het Parijse Klimaatakkoord) werd duidelijk dat elektrisch rijden een geweldige verbetering voor het klimaat zou zijn. Het jaar 2015 werd om nog een andere reden een kantelpunt. Dieselgate kwam aan het licht. Volkswagen bleek de vervuiling door zijn auto’s met een onwettige truc veel te laag voor te spiegelen. Miljoenen- en miljardenclaims kreeg de Duitse autofabrikant aan zijn broek. Plotseling was duidelijk dat dieselauto’s echte vervuilers waren. Ze werden gaandeweg geweerd uit binnensteden om de lucht te zuiveren voor bewoners en bezoekers.

Voor Volkswagen lijkt dit een moment van grote bezinning te hebben ingeluid. Aanvankelijk achter de schermen, maar sinds twee jaar in alle openbaarheid, bezingt de grootste autofabrikant ter wereld de lof van elektrische auto. In adembenemend tempo schakelt het miljardenconcern over op batterij-auto’s.

Zonneauto Sono Sion heeft zonnepanelen rondom. Vanaf begin 2022 rijd ik 3000 kilometer per jaar op stroom die de Sion zelf uit de lucht plukt. Beeld Sono Motors

Volkswagen heeft de tijdgeest goed aangevoeld, want inmiddels groeit het aantal elektrische auto’s op de weg exponentieel. Eind november 2020 reden in Nederland ruim 150.000 batterij-elektrische auto’s rond, bijna honderd keer meer dan in 2012. En dat is exclusief de honderdduizend hybrides. De laatste categorie was aanvankelijk populair, want je kon in de stad elektrisch rijden en op de snelweg met benzine veel kilometers maken. Batterijen worden nu zo snel beter en goedkoper dat de hybride zijn voordeel verliest. Nog altijd vertegenwoordigt de elektrische auto ‘slechts’ 2 tot 3 procent van ons nationale wagenpark, maar dat gaat nu rap veranderen. Kijk naar autoreclames op tv en je ziet nagenoeg alleen nog advertenties voor elektrische auto’s.

Rijden op zonnestroom

Nederland is wereldwijd niet koploper met elektrische auto’s, dat is Noorwegen. Maar Nederland heeft wel een naam hoog te houden. De eerste elektrische ‘auto’ wereldwijd was die van Sibrandus Stratingh, die er al in 1835 mee door Groningen reed. En recenter winnen Nederlandse teams steevast de race voor zonne-elektrische auto’s door de Australische woestijn. Niet gek dus dat in Nederland ook als eerste kon worden ingeschreven op een elektrische auto met zonnepanelen rondom, de Lightyear.

Die Lightyear is een ware luxeauto, met bijbehorende prijs. Voor mij te hoog gegrepen, maar gelukkig schoot een stel Duitse ingenieurs me te hulp: zij kondigden eind 2019 hun zonneauto aan, de Sono Sion, die voor 25.000 euro een leuke middenklasser moet worden. ‘Worden’, want op twee testexemplaren na is die Sion er nog niet. Eind 2021 lopen de eerste exemplaren van de band, in de vroegere Saab-fabrieken in Zweden. Ik heb er één besteld en verwacht pakweg een derde van mijn kilometers straks te maken met stroom die de auto zelf uit de lucht plukt. De volgende ronde in de vernieuwing van de automobiliteit staat voor de deur...

De elektrische driewieler, die Sibrandus Stratingh al in 1835 door Groningen liet rijden. De eerste elektrische ‘auto’, maar eigenlijk meer een batterij op wielen. Beeld Museum Rijksuniversiteit Groningen

In zijn weblog Vincent wil Zon belicht Vincent Dekker allerlei innovaties en ontwikkelingen op het gebied van groene energie, dichtbij en ver van huis.

Lees ook:

Crowdfunding geslaagd: over twee jaar rijd ik in een zonne-auto

De Duitse start-up Sono Motors heeft via crowdfunding 53 miljoen euro bijeen geharkt, en dus zou mijn zonneauto Sion over ruim twee jaar van hun lopende band moeten rollen! Ik houd toch nog maar rekening met wat hobbels op de weg erheen.