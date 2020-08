Eindelijk, eindelijk: opslag! Met batterijen hou ik het netwerk netjes

Het heeft wat voeten in de aarde gehad, maar ze staan er en doen hun werk: batterijen die mijn zonnestroom opslaan voor gebruik in de avond en nacht. En ondertussen helpen ze het overbelaste stroomnet bij mij in de buurt de zonnige zomer door.

De afgelopen maanden heb ik een paar keer geschreven over het uitvallen van mijn omvormer. Op mooie dagen als de zon lekker hoog aan de hemel staat, zo tussen tien uur ’s morgens en vier uur in de middag, hield mijn omvormer er geregeld spontaan mee op. Dat was dus geen fout van die omvormer, maar lag aan de vele zonnepanelen bij de buren. Samen leveren die panelen zoveel stroom, dat het stoomnet het niet meer aankan. De spanning loopt op tot boven de 253 Volt en dan schakelt mijn omvormer voor de veiligheid automatisch uit.

Na enig onderzoek was netwerkbeheerder Liander het met me eens: het netwerk kan alle zonnestroom niet verwerken en zal verzwaard moeten worden. Ik heb daar inmiddels enkele afleveringen van mijn blog mee gevuld. Maar, dacht ene Brendan de Graaf, er is nog een andere oplossing en die kan ik leveren. Dus zocht hij contact met mij. Brendan en ik kennen elkaar nog uit de tijd dat hij de man was van de coöperatie Texel Energie waarvoor ik hem opzocht. Trouw-lezers kunnen hem ook kennen uit onder meer de Duurzame 100.

Het thuisbatterij-systeem van Lyv bij mij in huis: links de nieuwe drie-fasen omvormer, rechts bovenop het batterijmanagementsysteem en daaronder drie batterij-eenheden. Beeld Vincent Dekker

Inmiddels heeft Brendan een nieuw bedrijf: Lyv. Daarmee zit hij opnieuw in de voorhoede van de energietransitie, want Lyv ontwikkelt en levert slimme thuisbatterijen en batterijen voor bedrijven. Een zo'n thuisbatterij staat nu dus bij mij. Nou, eigenlijk is het veel meer dan alleen een batterij. Het is een combinatie van een moderne omvormer, een slim batterijmanagementsysteem en de batterij. De laatste is tegenwoordig al het minst bijzondere onderdeel. Hij gaat zo'n 10.000 laad- en ontlaad-cycli mee, wat zo'n dertig jaar zou moeten zijn. Al die tijd heb je naar die batterij waarschijnlijk geen omkijken.

Slimme manager en slimme mensen

De slimmigheid zit vooral in het managementsysteem. En in de mensen die de zaak aansluiten, kan ik daar bij aantekenen. Want al heb ik een standaard Nederlands huis, verbonden aan een standaard Nederlands stroomnet, voordat je daar een batterij goed op hebt aangesloten ben je vele, vele uren verder.

Dat begint al bij de ontdekking dat de drie fasen van het stroomnet niet netjes op volgorde bij je in de meterkast zitten, maar ogenschijnlijk in een willekeurige volgorde. En helaas: dat maakt uit. Zoals het ook uitmaakt dat mijn oude omvormer een 1-fase omvormer is. Werkt prima, maar is niet slim. Want dan moet alle stroom van mijn zonnepanelen via die ene fase het net op. Dat ene dunne draadje kan dan al snel overbelast raken, blijkt in de praktijk.

Niet over nagedacht

Als je bovendien thuis stroomvretende apparaten als ovens en wasdrogers op een andere fase hebt dan waarop je panelen zijn aangesloten, gaat de stroom van je panelen dus niet naar die apparaten. Die belasten op hun beurt het net op, zeg, fase 2, met hun stroombehoefte, terwijl je panelen het net op fase 1 belasten met hun stroomlevering. Wat zou het fijn zijn voor het net als je stroomvreters en panelen wel op dezelfde fase zouden zitten...! Maar ja, daar is nog niet erg over nagedacht. Binnenkort ga ik u duidelijk maken waarom het voor iedereen met zonnepanelen slim is daar wél over na te denken.

Maar goed, mijn nieuwe Lyv-omvormer is een drie-fasen omvormer. Dus dat probleem is in huize Dekker nu deels opgelost. Hij verdeelt de stroom die het net op gaat keurig over drie draadjes, die zo alle drie niet al te zwaar belast worden. Maar voordat de stroom wordt teruggeleverd aan het net, gebruikt hij de zonnestroom eerst om de batterij te vullen. Daarna gaat de stroom die ik thuis gebruik altijd van een of meer van de drie fasen af, en is die stroom dus altijd minstens voor een deel afkomstig van mijn zonnepanelen. Slechts het restje dat én mijn batterij én mijn apparaten in huis niet nodig hebben, gaat nog het net op.

Keurige spanning

Of ik deze conclusie zo simpel mag trekken, weet ik niet, maar: het systeem lijkt wel onmiddellijk zijn gewenste bijwerking te hebben! Sinds mijn thuisbatterij vrijdagochtend werd aangesloten, is het voltage op mijn drie fasen geen 245 tot 258 V meer, maar een keurige 229 tot 236 V. En ik kan dat van seconde tot seconde live volgen. Want ook dat is heel mooi: met twee apps op mijn mobieltje kan ik zo ongeveer alles zien dat er aan stroom te zien valt. En dat is veel meer dan ik tot voor kort voor mogelijk hield.

Ik kan u dan ook verzekeren dat ik de komende maanden nog vaak over de bevindingen met de nieuwe batterij zal schrijven. Zeker ook omdat het belangrijkste van mijn thuisbatterij nog niet aan bod is gekomen: hoeveel procent van mijn zonnestroom gaat hij echt opslaan en kan ik dan gebruiken als de zon niet schijnt? Want ja, dat was al in een van mijn eerste weblogs, nu negen jaar geleden, mijn kreet: Vincent wil opslag! Nu ik die heb, houd ik u graag op de hoogte van de positieve en negatieve kanten van dit stukje toekomst bij mij in huis.

