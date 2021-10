Eindelijk, de oceaanschoonmaak gaat beginnen

Als er rommel ligt, ruim je het op. Met dat idee begon Boyan Slat zijn profielwerkstuk. Hij was toen 16. Nu is hij 27 en in een videoboodschap kondigt hij aan dat het Ocean Clean Up-project eindelijk gaat beginnen. Na jaren voorbereiding. “Het was niet altijd makkelijk”, erkent Slat.

Met grote armen veegt zijn technologische slimmigheidje plastic uit de oceanen. Die drab is een groeiend probleem, daar is iedereen het wel over eens. Zeeën en rivieren, ontdaan van plastic en ander afval, het is een wenkend perspectief. Na de zoveelste testfase kan Slat aan de grote schoonmaak.

Slat wist in het afgelopen decennium ongekend veel goodwill te kweken: Delftse scholier redt de wereld. Hij haalde tientallen miljoenen euro’s binnen. Er waren wel wat praktische obstakels, want de veegarmen die het wateroppervlak van ongerechtigheden moesten ontdoen, deden niet altijd waar ze voor gemaakt waren. Dat is nu opgelost, juicht Slat. Ook kwamen er bescheidener grijparmen – Interceptors – die rivieren, de belangrijkste aanvoerroutes, schoner moeten maken. Ze onderscheppen het plastic voordat het zijn reis naar de oceanen kan beginnen.

Enorme kosten voor een piepklein hapje plastic

Naast technische ongemakken waren er bedenkingen van oceanografen. Die kwamen er, blijkens een artikel in De Correspondent, op neer dat de kosten enorm zijn voor een piepklein hapje dat de veegarmen uit de immense plastic soep nemen en dat de gevolgen door de bijvangst van minuscule diertjes wel eens groot kunnen zijn. Een ramp voor het zeeleven zelfs.

Dat was in 2019. Een woordvoerder van The Ocean Clean Up reageerde toen: “Als absolute zekerheid een voorwaarde is iets te gaan doen, doe je nooit wat.”

Nu moet het er echt van komen. Misschien wordt het wat met die veegarmen. En als het niks wordt, of als het middel erger is dan de kwaal, dan weet Nederland Slat vast wel weer te vinden om andere milieurampen te bestrijden.

Coca-Cola en The Ocean Cleanup van de Nederlandse uitvinder Boyan Slat slaan de handen ineen. Slat wil met de hulp van Coca-Cola wereldwijd meer plastic afval uit rivieren halen.