Eikenprocessierups zorgt dit jaar voor minder overlast

Op dertig procent van de eiken die het Kenniscentrum Eikenprocessierups van Universiteit Wageningen controleerde werden afgelopen juni rupsen gevonden. Vorig jaar was dat nog het geval bij meer dan de helft van de bomen. Of de hinder van de diertjes ook meevalt, durft bioloog Arnold van Vliet, die verbonden is aan dit instituut, nog niet te zeggen. “Wel kunnen we stellen dat de overlast minder erg is dan vorig jaar.’’

De gemeente Ermelo heeft linten gespannen langs bomen waar de eikenprocessierups is aangetroffen, om mensen te waarschuwen. Beeld Luc Bakker

De meeste overlast van de rups ontstaat bij harde wind en hoge temperaturen. “Wanneer het warmer is dan dertig graden, vinden ze dat niet fijn, dus gaan ze lager op de boomstam zitten. Zo komen ze eerder in contact met mensen. In combinatie met harde wind krijg je dan een grotere verspreiding van de brandharen.” Die haartjes van de rups zorgen voor jeuk wanneer ze in aanraking komen met je huid. De wind van afgelopen week heeft volgens hem maar weinig invloed, omdat het veelal gepaard ging met regen.

Nauwelijks nesten in bomen waar preventief gespoten is

Er zijn veel verschillende manieren om de rups te bestrijden, waarvan het Kenniscentrum er veertien in de gaten houdt. Van Vliet: “We zien dat bij de bomen waar preventief gespoten is, slechts dertien procent nesten heeft. En de nesten die er zaten waren beduidend kleiner.’’ Dat er dit jaar minder rupsen zijn zou dus ook kunnen komen door de aanpak van gemeenten, die dit jaar sneller ingrepen. Welke aanpak het meest effectief is, wordt nog onderzocht.

Het komt wel eens voor dat de rupsen zich verschuilen tot de voedselomstandigheden beter zijn. Toch verwacht Van Vliet niet dat de recordoverlast later alsnog zal komen. “De ontwikkeling van die rupsen gaat gewoon door, en op een gegeven moment gaan ze verpoppen en worden ze vlinders. Dus zo’n piek als vorig jaar zal er niet meer komen.’’

