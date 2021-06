Eerste studie toont: een stukje kweekvlees belast het milieu veel minder dan een biefstuk, speklap of kipfilet

Een stukje vlees uit een fabriek belast het milieu vele malen minder dan een biefstuk, speklap of kipfilet. Dit blijkt uit het eerste gedetailleerde milieuonderzoek dat CE Delft heeft uitgevoerd in opdracht van de Vlaamse dierenrechtenorganisatie Gaia en het Amerikaanse The Good Food Institute. Het verschil met de milieubelasting bij de productie van rundvlees loopt op tot liefst 93 procent, voor varkensvlees tot 53 procent en voor kip tot 29 procent.

De studie vergelijkt de verwachte milieubelasting van kweekvlees in het jaar 2030 ten opzichte van dierlijk vlees met een lage footprint; dus zonder mestoverschot of bijvoorbeeld stikstofuitstoot in de nabijheid van kwetsbare natuur. Toch zijn de verschillen enorm: voor kweekvlees is maar liefst 95 procent minder landoppervlak nodig en 78 procent minder water. De kostprijs van een kilo kweekvlees kan volgens de onderzoekers zakken tot minder dan 5 euro. Er gaat steeds meer geld naar de ontwikkeling van kweekvlees, constateert senior onderzoeker Ingrid Odegard van CE Delft. “Er zijn natuurlijk grote voordelen in het dierenwelzijn, maar milieuwinst is een belangrijke voorwaarde voor investeerders. En die is dus te behalen.”

Gekweekte kipnuggets in Singapore

De Delftse onderzoekers keken naar productiegegevens van vijftien bedrijven die betrokken zijn bij de ontwikkeling van kweekvlees. De productie is momenteel nog laag, omdat kweekvlees op veel plaatsen in de wereld nog niet op de markt is. Alleen in Singapore zijn gekweekte kipnuggets te koop. Het Maastrichtse bedrijf Mosa Meat wil dit jaar voor een eerste product goedkeuring vragen aan de Europese Autoriteit voor Voedselveiligheid. De procedure kan jaren duren.

Diervriendelijk Nederland is desondanks opgetogen door de resultaten van het onderzoek. De actiegroep organiseert donderdag een diervriendelijke parlementaire barbecue op het Haagse Binnenhof, dus zonder vlees. Volgend jaar hoopt Diervriendelijk Nederland Tweede Kamerleden kweekvlees te laten proeven.

Lees ook:

Wanneer eten we in Nederland gekweekte kipnuggets?

In Singapore kun je sinds vorige maand gekweekt kippenvlees eten van het Amerikaanse bedrijf Just. Maar in Nederland lijkt zo’n gekweekte nugget nog echte toekomstmuziek. Dat terwijl kweekvlees een Nederlandse uitvinding is. Hoe is het gesteld met de Nederlandse kweekvleesindustrie?