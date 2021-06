Een zwemtochtje van minstens 20.000 kilometer, hoe doen grijze walvissen dat?

Paleontoloog Jelle Reumer is bespreek voor Trouw hij iedere week een dier dat het nieuws haalt.

Een zwemtochtje van de Noordelijke Stille Oceaan helemaal naar Namibië is geen sinecure. Het is de halve aardbol rond, en de omtrek van de aardbol is 40.000 kilometer, dus reken maar uit. Een grijze walvis (Eschrichtius robustus) heeft het in 2013 gedaan. De biologen die het dier destijds ontdekten, geloofden hun ogen niet. Het was, zo zei een van hen, alsof je een ijsbeer door Parijs zag lopen.

Hoe kom je van de kust van Siberië of Alaska naar de kust van Namibië? Er zijn in principe drie routes mogelijk. Je kunt via de Amerikaanse westkust zuidwaarts zwemmen, dan onder Kaap Hoorn door en de Atlantische Oceaan oversteken. Je kunt ook eerst de Stille Oceaan afzakken, daarna tussen de Indonesische archipel door, de Indische Oceaan over en bij Kaap de Goede Hoop nog een klein stukje omhoog. Dat is met 20.000 kilometer de kortste route. Een derde mogelijkheid is om eerst via de Beringstraat en de Poolzee naar de doorgang tussen Canada en Groenland te zwemmen, om vervolgens in zuidelijke richting de hele Atlantische Oceaan af te zwemmen. Die route is met 27.000 kilometer weliswaar het langst, maar hij voert door ondiepe en voedselrijke wateren.

Linkshandige walvis

Grijze walvissen leven nabij de kust in ondiepe zee. In tegenstelling tot de meeste andere baleinwalvissen, die zich uitsluitend voeden door enorme hoeveelheden zeewater met daarin grote scholen visjes of krill in hun bek te nemen en via hun baleinen te filteren, eten grijze walvissen ook door met de zijkant van hun kop de bodem af te zoeken naar voedsel. Bijzonder is daarbij dat ze dat met de rechterkant doen, slechts bij hoge uitzondering is er een ‘linkshandige’ grijze walvis die met de linkerkant van zijn kop het voedsel van de bodem schept.

De grijze walvis komt in het noordelijke deel van de Pacific in twee populaties voor, een oostelijke en een westelijke. De oostelijke populatie leeft voor de kust van Alaska, Canada en de Verenigde Staten, en komt in het zuiden tot ongeveer Californië. Deze groep is talrijk, er leven naar schatting ongeveer 22.000 exemplaren. Totaal anders is het gesteld met de westelijke populatie, die voor de kust van Siberië, Japan en Korea leeft. Die is vrijwel uitgestorven, er leven naar verluidt nog maar zo’n tweehonderd dieren. Ooit was er ook een Noord-Atlantische populatie, maar die is al een paar eeuwen geleden door overbevissing uitgeroeid.

Wat moest dat dier in Namibië?

Hoewel het enorme beest – een mannetje van twaalf meter lengte – dus al in 2013 voor de Namibische kust werd gespot, is pas onlangs meer bekend geworden over zijn herkomst. Onderzoek naar het DNA, afgenomen van het ondervoede, maar nog levende dier, wees erop dat hij afkomstig was van de sterk bedreigde westelijke populatie. Men vermoedt dat het dier via Zuidoost-Azië is gezwommen, maar zeker is het niet. De vraag is natuurlijk wat het dier in hemelsnaam helemaal bij Namibië te zoeken had, een halve aardbol verwijderd van zijn schaarse soortgenoten. Daar zullen we nooit achter komen. Feit is dat de wereldzeeën letterlijk grenzeloos zijn; voor walvissen is zeventig procent van het aardoppervlak één grote Schengen-zone.