Een warmtepomp voor 50 graden redt het niet, aldus mijn slimme meter

Na de zomer, vóór het nieuwe stookseizoen, wil ik een warmtepomp in huis hebben en van het gas af gaan. Dat vergt nog wat uitzoekwerk, bijvoorbeeld over het type warmtepomp. De zuinige, lage-temperatuur-variant kan ik inmiddels vergeten. Met dank aan mijn kersverse slimme meter.

Vorige week schreef ik over de komst van de slimme meter in huize Dekker. Na jaren van tegenstribbelen ging ik toch overstag. Dat was vooral vanwege de stroom-kant van de zaak. Ik heb batterijen in huis en wil daarmee gaan experimenteren. Dan heb je echt een slimme meter nodig, aldus batterijen-deskundige Brendan de Graaf van Lyv.

Maar de slimme meter registreert ook het gasverbruik, en daar had ik al na een paar dagen profijt van. Ik zag een grafiek van 2 februari die mij onmiddellijk aan het denken zette. Zie hieronder:

Mijn gasverbruik op 2 februari. Het was nog niet erg koud, maar de cv brandde van pakweg 2 uur 's nachts onafgebroken tot tien uur 's avonds. Beeld Vincent Dekker

Wat je ziet, is dat de cv-ketel al om 6 uur 's ochtends voluit draaide en daarna tot het eind van de middag behoorlijk bleef loeien. De thermostaat gaf kennelijk geen seconde het signaal dat het warm genoeg was in de woonkamer en dat de brander uit kon.

Test voor warmtepomp

Het laatste is mijn eigen schuld. Ik wil een warmtepomp en die heb je in twee hoofdsmaken: een voor lage temperatuur (50 graden Celsius of minder) en een voor hoge temperatuur cv-water (60 graden of meer). De warmtepomp die alleen maar lage temperatuur water hoeft te produceren, is zuiniger. Dus adviseerde een energiedeskundige mij vorig najaar om te kijken of 50 graden genoeg is om mijn huis warm te krijgen. Op mijn cv-ketel heb ik dat dus als watertemperatuur ingesteld.

Het werd oktober en november, en alles leek prima te gaan. Mijn huis werd de gewenste 20,5 graden Celsius. Dat zag er veelbelovend uit. Maar in december begon ik al wat te twijfelen. Mijn viel op dat de ketel wel heel veel uren achtereen bleef branden. En in januari haalde de temperatuur in de woonkamer soms de 20,5 graden niet meer. Ik haalde er een Speedcomfort bij (van die ventilatorsetjes die je onder je radiator monteert), maar dat mocht niet baten.

Terug naar 70 graden

Toen de strenge vorst zich aandiende, heb ik op 6 februari de cv-watertemperatuur toch maar weer naar 70 graden opgeschroefd. En ja, nu wordt de woonkamer weer warm en slaat af en toe de cv-brander uit. De grafiek hieronder van 9 februari vertoont een heel ander beeld dat de grafiek van 2 februari:

Met cv-water van 70 graden krijg ik mijn woonkamer weer zo warm dat de cv-brander af en toe weer uitschakelt. Beeld Vincent Dekker

Wie de kleine lettertjes onder de grafiek kan lezen, ziet nog iets bijzonders. Op 2 februari verbruikte ik 17,45 m3 gas, een week later 18,05 m3. En dat terwijl het op 2 februari gemiddeld 5 graden boven nul was, met een maximum van 9,9 en een minimum van 0,3 boven nul. Op 9 februari was het veel kouder: gemiddeld 4,4 graden onder nul, een maximum van 1,0 onder nul en een minimum 7,6 onder nul. Bovendien stond er een stevige wind. Desondanks had ik maar een halve kuub meer gas nodig.

Kortom: ik zal een hoge-temperatuur warmtepomp nodig hebben. Dat is overigens geen ramp, want zo heel veel meer energie gaat die denk ik toch ook niet verbruiken. En met nog veel meer zonnepanelen die ik op mijn dak wil leggen, gaat dat beetje extra stroom me ook geen pijn doen.

Slim en betaalbaar

Overigens denk ik dat nu iemand in Groningen meewarig zijn hoofd schudt. Al zeven jaar geleden heb ik hem, Will Eisinga, hier gepresenteerd als de Groninger die van het gas af ging. Sindsdien heeft hij me geregeld gezegd dat het toch echt heel simpel is: hoge-temperatuur warmtepomp, een 300 liter opslagvat, veel zonnepanelen en subsidie die het goedkoop maakt. Maar ik had al die jaren nog andere noten op mijn zang en ben van nature eigenwijs: ik wil zelf ontdekken wat op dit moment slim is en betaalbaar. Mijn gok nu: ik kom op hetzelfde idee uit als Will zeven jaar geleden... Ik houd u op de hoogte van de ontwikkelingen.

In zijn weblog ‘Vincent wil zon’ belicht Vincent Dekker innovaties en ontwikkelingen op het gebied van groene energie, dichtbij en ver van huis. Lees meer afleveringen op trouw.nl/vincentwilzon.

