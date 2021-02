Een warmtepomp met extra zonnepanelen, of toch maar alleen die extra panelen?

Mijn huis gaat dit jaar van het gas af. Er komt een warmtepomp en voor de benodigde stroom zet ik extra zonnepanelen op mijn dak. Een prima plan en goed voor het klimaat. Maar zouden veel extra zonnepanelen zonder warmtepomp misschien nóg beter zijn voor het klimaat? Het zou kunnen, maar ik hoop het tegendeel te laten gebeuren.

De vorige keer concludeerde ik dat mijn huis niet verwarmd kan worden met een lage-temperatuur warmtepomp. Net als mijn grote voorbeeld Will Eisinga in Groningen zal ik aan een warmtepomp moeten die cv-water van 70 graden kan maken. Anders komen we op dagen met flinke vrieskou ’s avonds verkleumd achter de tv vandaan. En dat heeft, om een van mijn tipgevers te citeren, een heel lage WAF - Wife Acceptance Factor.

Deze tien jaar oude panelen leveren per jaar zo'n 2500 kWh aan stroom op. Ze verhuizen naar de andere, wat schaduwrijkere helft van mijn dak, om plaats te maken voor panelen die 5000 kWh gaan produceren. Beeld Vincent Dekker

Frisse nachtrust

Mijn zoektocht naar warmtewijsheid heeft de nodige reacties losgemaakt. Er waren er die mij adviseerden toch vooral eerst te gaan isoleren. Maar ja, dat heb ik de afgelopen jaren goeddeels al gedaan. Deze zomer komt er nog dakisolatie en dan zou in ieder geval de woonkamer eigenlijk een soort warmte-opslagvat moeten zijn...

Ook waterzijdig inregelen van de cv is tegenwoordig een veelgehoorde tip. Dat komt er volgens mij kort gezegd op neer dat je in kamers die niet echt warm hoeven te worden de radiatoren goeddeels dichtknijpt. Daar gaat dan geen warmte verloren die je cv tekort zou komen om de woonvertrekken te verwarmen. Ook dat is bij mij al gebeurd. In de slaapkamer staan de radiatoren zelfs helemaal uit. Wij houden wel van een frisse nachtrust.

Sterke pompen

Ondanks die maatregelen verstook is toch nog zo’n 2000 kubieke meter gas per jaar. Het was ooit 3000, dus ja, er is al wel wat verbeterd, maar tevreden ben ik nog lang niet. De gasrekening moet echt naar nul.

Dus kijk ik nu naar een hoge-temperatuur warmtepomp. Die moet dan met zeg 0 graden buitenlucht 70 graden cv-water maken. Dan kost meer energie dan wanneer water van 50 graden voldoende zou zijn. Maar dat niet alleen, zo werd ik gewaarschuwd. Een warmtepomp perst lucht samen om zo de warmte, de energie, eruit te halen en over te brengen op het cv-water. Voor de hogere temperatuur moeten de pompen die de lucht samenpersen sterker zijn. Die pompen verbruiken dus meer stroom, en dat doen ze ook als je die 70 graden helemaal niet nodig hebt, zoals in voorjaar, zomer en najaar. Zonde.

Groen voor de ander

Nu we met z’n allen nog lang niet genoeg groene stroom produceren, is het zaak zuinig met die stroom om te springen. Ik ga voor mijn warmtepomp extra zonnepanelen op mijn dak leggen, dus die groene stroom produceer ik in principe zelf. Klinkt goed, maar ook dan kun je nog redeneren dat ik zuinig met stroom moet zijn. Als ik een zuinige warmtepomp zou nemen, zou meer van mijn groene stroom voor anderen beschikbaar komen. Omgekeerd, als ik een hoge-temperatuur warmtepomp neem, dan zullen anderen meer aangewezen blijven op fossiele stroom.

Als ik naar de CO2-besparing op wereldschaal kijk, nou vooruit: op nationale schaal, moet ik me dus afvragen of mijn groene stroom het beste gebruikt wordt door mijn huis van het gas af te halen, of door die stroom aan anderen te leveren die daar meer CO2 mee zouden kunnen besparen dan ik met mijn cv.

Ervaring delen

Dat is een dilemma waar ik niet snel uitkom. Dus gun ik mezelf nog maar een ander argument om een warmtepomp te nemen. Net als bij mijn zonnepanelen wil ik over de warmtepomp gaan bloggen en zo anderen duidelijk maken wat de voor- en nadelen ervan zijn en welke problemen je op weg naar gasloos wonen kunt tegenkomen. Dat lukt natuurlijk alleen als ik straks daadwerkelijk ervaar hoe de warmtepomp het bij ons doet.

En als het meezit en de warmtepomp doet waar ik op hoop , dan wordt dit een blog die anderen kan inspireren om ook over te stappen. Dan bespaart die ene warmtepomp van mij straks als het ware ik weet niet hoeveel CO2 bij anderen. Daar ga ik voor. Nu nog zorgen dat die pomp ook echt een succes wordt...

