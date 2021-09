Een volledig gestoffeerde uilenkast: vlieg er maar in!

In de Achterhoek zijn vrijwilligers al tientallen jaren actief om steenuilen van nestkasten te voorzien. Opvallend is dat vooral nieuwe bewoners van boerderijen daarvoor openstaan.

Dit is de eik waar het moet gaan gebeuren”, zegt uilenkenner Ronald van Harxen (65) als hij op de hoek van een zandpad zijn auto stilzet. We zijn door het kleinschalige cultuurlandschap van de Achterhoek gereden en staan geparkeerd naast een idyllisch ogende boerderij in het buitengebied van Winterswijk.

Ook Pascal Stroeken (50) en Hugo van Wamelen (65) stappen uit de auto. Ze hijsen een ladder van het dak en halen uit de achterbak een zak potgrond, een zak houtsnippers, een emmer, een gereedschapskist en ten slotte een langwerpige, donkergroene nestkast: een steenuilenkast. De bewoners van het adres wilden die graag op hun erf hebben nadat ze succesverhalen van buren hadden gehoord.

Al 36 jaar zetten Van Harxen en Stroeken zich in voor de steenuilen in de Achterhoek. Van Wamelen voegde zich later bij het team, in 2015. Stroeken was vijftien jaar toen hij zich aansloot bij de lokale vogelwerkgroep in Lichtenvoorde en met Van Harxen in contact kwam. Ze besloten samen de steenuilen in de omgeving te onderzoeken. Van Harxen: “Wij wilden weten waar ze broedden en hoeveel eieren ze legden. Er was nog weinig bekend.”

Op zoek naar geschikte broedplekken

Het begon met vijf plekken, waar de mannen onderzoek deden. Het ging toen om één nestkast, de rest broedde in bomen of schuurtjes. Stroeken: “We zochten de erven af waar we in het voorjaar steenuilen hadden horen roepen. Door te kijken naar de broedplek leerden we veel over broedplaatskeuze en konden we ook steeds beter adviezen geven hoe je een plek geschikt maakt voor steenuilen.” Langzaamaan begonnen de mannen nestkasten op te hangen op geschikte plekken, zeker als er ergens een schuurtje werd afgebroken.

Van Harxen en Stroeken richtten in 1997 de steenuilenwerkgroep STONE op. In een groot aantal van de nestkasten die zij in de loop van de jaren ophingen zijn steenuilen gaan broeden. Afgelopen jaar brachten de mannen in een gebied van 330 km2 een bezoek aan 260 plekken en vonden ze 142 broedende steenuilen, met in totaal 322 jongen – het hoogste aantal tot nu toe.

“Dit is een supermooie tak voor de jongen om op uit te lopen”, zegt Van Harxen vanaf de bovenste tree van de ladder. Hij probeert de kast zo horizontaal en stevig mogelijk in de boom te leggen.

Samen op vogelcursus

Bewoner Gea Schreurs (56) is intussen naar buiten gekomen en kijkt samen met haar buurvrouw toe hoe de mannen hun werk doen. Al 25 jaar wonen de twee gezinnen in de boerderij. In de loop der jaren gingen de vrouwen steeds meer naar vogels kijken en ze volgden samen een vogelcursus. “De laatste maand hoor ik jonge steenuilen roepen, hier uit het struweel”, wijst Schreurs naar de bosjes naast het zandpad. “Dat leek mij een mooie gelegenheid om een kast op te hangen. Wij wisten alleen niet wat de geschiktste plek is.”

Beeld Herman Engbers

Het erf van hun boerderij oogt vredig met een prieeltje, een moestuin, een kas en hier en daar een bankje.

Dat het relatief goed gaat met de steenuil in Nederland, met name op de zandgronden in het oosten en zuiden, houdt waarschijnlijk verband met de werkzaamheden van vrijwilligers. Van Harxen toont het aan aan de hand van een voorbeeld. Tien jaar geleden brachten de mannen de eerste nestkast aan op deze weg, de Henxelseweg, nadat er een schuur was afgebroken waar vermoedelijk een steenuil in broedde. Inmiddels broeden op nog drie andere erven aan de weg steenuilen – waarvan de vrouwtjes allemaal familie van elkaar zijn. “Vorig jaar hebben we de vierde kast opgehangen. In oktober kwam er een mailtje van die bewoner, die superenthousiast was: ze had één uil voor de kast zien zitten. Die heeft er de hele winter gezeten. Eind januari kregen we weer een mail: er was nog een uil bij gekomen en ze had ze ook zien paren. Het was spannend toen we de kast openmaakten om te zien of ze geringd waren. Dat was zo. Het vrouwtje bleek de dochter van de buur-uilen, en de man komt uit Meddo, nog geen twee kilometer hiervandaan.” Door hun ring-werk kennen de mannen de familieverhoudingen van een deel van de uilenpopulatie in de Achterhoek.

Inmiddels gaan de mannen niet meer zelf op erven af die geschikt lijken – daar ontbreekt het ze de tijd voor. Bovendien komen er genoeg aanvragen binnen. Naast hun reguliere banen als respectievelijk leraar Nederlands (Van Harxen) en in het milieuadvies (Stroeken) zijn ze er gemiddeld twintig uur per week mee bezig.

De jongen ringen

Stroeken, die in Heiloo in Noord-Holland woont en werkt, logeert voor het uilenwerk elke donderdag en vrijdag bij Van Harxen. “We bezoeken veel plekken vier keer”, vertelt Stroeken. “Eerst kijken we of er eieren gelegd zijn, dan of de eieren zijn uitgekomen, dan ringen we de jongen, en dan houden we nog een controle om te kijken of de jongen succesvol zijn uitgevlogen. Een kwart van de broedpogingen slaagt niet, maar één op de tien doet daarna nog een poging. Daar kijken we ook naar. Dit jaar begon zelfs bijna vier op de tien paren opnieuw.”

Beeld Herman Engbers

De mannen hangen zo’n vijftien nieuwe kasten per jaar op. Van Harxen: “Vaak zien mensen het bij buren of kennissen, of ze horen erover op een verjaardag.” Vandaag zullen de mannen nog langs vier andere locaties rijden om nestkasten in bomen of schuurtjes op te hangen.

De mannen merken dat het vaak nieuwe bewoners zijn van boerderijen die openstaan voor nestkasten. Van Harxen: “Als de boerderij wordt overgenomen door mensen die geen agrarische werkzaamheden uitvoeren, komt zo’n boerderij vaak in handen van mensen die zich heel bewust in het buitengebied vestigen. Ze willen omringd zijn door de natuur. Geregeld komen ze uit een ander deel van Nederland. Vaak zijn zij in voor erfverbeteringsmaatregelen.”

Steenuiltje in een varkensstal

Zo ging het ook bij Hugo van Wamelen, die zich sinds 2015 bij Van Harxen en Stroeken voegde om wekelijks mee op pad te gaan. Hij verhuisde in 2000 van Rotterdam naar Bredevoort en vijf jaar later betrok hij samen met zijn vrouw een boerderij in het buitengebied. In een lege varkensstal bleek een steenuiltje te broeden. Toen hij de stal wilde verbouwen, nam hij contact op met Van Harxen en Stroeken. Van Wamelen heeft een technische achtergrond en daarmee vult hij de andere mannen nu goed aan. Een van de leukste aspecten van het werk vindt hij om op zoveel verschillende plekken in de Achterhoek te komen.

Van Wamelen klimt de ladder op met een boormachine in zijn hand om de kast vast te zetten. Ten slotte gaat Stroeken naar boven met een emmer. Er zit wat potgrond vermengd met houtsnippers in. Steenuilen leggen hun eieren namelijk liever op een zacht tapijtje dan op een kale vloer. “We leveren de kasten gestoffeerd op”, zegt Stroeken met een glimlach.

