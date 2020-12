Een te kleine omvormer is misschien precies goed, zeker voor het stroomnet

Een omvormer die niet alle gelijkstroom van je panelen kan omzetten in wisselstroom voor het net, daar heb je natuurlijk niks aan. Op de mooiste dagen van het jaar loop je dan zomaar menig kiloWattuur mis! Zonde! Of toch niet?

Eén ding is zeker: je netbeheerder zal er blij mee zijn. En jij misschien ook wel.

In april dit jaar schafte onze vriendin Loes op mijn aanraden zonnepanelen aan. Een bescheiden setje van 1920 W die prima op het zuiden lag zou haar jaarverbruik aan stroom kunnen dekken, was mijn inschatting. Om te kijken of alles goed werkte, keek ik geregeld naar haar dagopbrengsten en ontdekte tot mijn schrik al snel dat er iets grondig mis was. Op mooie voorjaarsdagen kwam haar systeem niet boven de 1550 W uit. In plaats van een berg met een glooiende top, hadden haar daggrafieken dan een platte top. Een check bij haar systeem leerde me dat ze een omvormer had van 1500 W, ruim onder de 1920 W van haar panelen.

Winst bij minder zon

Uiteraard belde ik meteen naar de leverancier, die volgens mij deze erg domme fout snel moest herstellen. Maar de installateur zei dat het geen fout was. Hij was er door de fabrikant toe aangezet, en die beweerde dat de opbrengst op de mooiste dagen van het jaar weliswaar wat minder dan verwacht zou zijn, maar dat over het hele jaar de stroomproductie juist groter zou zijn. Dat komt, zo meldde de installateur mij, omdat de ‘te lichte’ omvormer het beter zou doen op minder zonnige momenten. In de ochtend en namiddag en bij bewolkt weer maakt hij meer wisselstroom uit de relatief kleine hoeveelheid gelijkstroom die uit de panelen komt dan een zwaardere omvormer. En je hebt in een jaar veel meer uren waarop de panelen niet maximaal presteren dan uren met topopbrengsten.

De stroomopbrengst op een heel zonnige dag van een systeem met een 'te lichte' omvormer: een heuvel met een platte in plaats van bolle top. Midden op de dag kan de omvormer niet meer alle stroom van de panelen verwerken. Beeld Vincent Dekker

Dat was voor mij een nieuw inzicht, en ik kon me er iets bij voorstellen. Maar op mooie dagen maximaal 1550 W in plaats van pakweg 2000 W, dat hakt er toch flink in, zou je zeggen. Ik besloot de installateur het voordeel van de twijfel te geven en de zaak eens een half jaar aan te kijken.

Dat half jaar is inmiddels ruimschoots verstreken. Ik kan de opbrengst over zeven volle maanden vergelijken met de opbrengst van twee andere systemen met panelen die op het zuiden gericht staan: mijn eigen systeem en een set van familieleden. En voor wat het waard is: de vriendin lijkt tot nu toe geen klagen te hebben!

En de beste is...

Om systemen te kunnen vergelijken, kijk ik naar de productie van het aantal kiloWatturen gedeeld door het vermogen van de panelen (Wp). Vriendin Loes heeft in het half jaar van mei tot en met oktober 1288 kWh aan stroom opgewekt met haar systeem van 1920 Wp (1,92 kWp), wat neerkomt op 671 kWh per kWp. Bij mij komt dat cijfer uit op 644 kWh/kWp en bij mijn familie is het 617. Het systeem met de ‘te lichte’ omvormer presteert dus... het beste!

Nou moeten daar wel wat kanttekeningen bij worden gemaakt. Mijn panelen zijn inmiddels ruim 9 jaar oud, dus mag je wat teruglopende prestaties verwachten, al zie ik dat helemaal niet terug in de jaaropbrengsten. En het systeem van mijn familie heeft last van een beetje schaduw. Maar als ik dat compenseer door 100 kWh extra te rekenen, wat me veel lijkt, dan nog wint het systeem van Loes. Er kunnen ook nog andere zaken een rol spelen, zoals het feit dat de systemen niet allemaal onder precies dezelfde hoek op de zon gericht staan, en dat Bergen, Blaricum en Amsterdam niet evenveel zon hebben gehad. Maar die verschillen lijken me klein.

Wat me bovendien aan de cijfers opvalt is het verschil tussen de eerste drie en de tweede drie maanden. Ik kreeg half augustus mijn batterijenset in huis, en daarbij hoort ook een nieuwe omvormer - een zwaardere omvormer dan mijn oude exemplaar. Tot dan leverde mijn systeem vrijwel net zo veel kWh’s per kWp als het systeem van Loes. Maar sinds ik de zwaardere omvormer heb, presteert mijn systeem consequent slechter. Dat lijkt er dus ook op te wijzen dat een lichtere omvormer voor een grotere opbrengst zorgt en omgekeerd. Meer onderzoek lijkt op zijn plaats, maar voorlopig gok ik erop dat ‘iets te klein’ bij omvormers ‘precies goed’ is...

Netwerk is blij

Iemand die in ieder geval blij zal zijn met omvormers die in topuren niet voluit stroom kunnen leveren, is de directeur van het netwerkbedrijf. In maart dit jaar kwam ik er achter dat in zulke topuren mijn omvormer geregeld automatisch uitschakelde omdat de spanning op het net te hoog opliep. Dankzij de vele zonnepanelen op daken bij buren werd het net in de straat overbelast op momenten dat de zon hoog aan de hemel stond en volop scheen. Om dat probleem op te lossen is de afgelopen weken een veel dikkere kabel in de straat gelegd.

Dat was een dure aangelegenheid. Als wij in de straat allemaal ‘te lichte’ omvormers zouden hebben gehad, zou dat in die topuren net genoeg hebben kunnen schelen om het net niet overbelast te laten raken. Dat zou netbeheerder Liander bij ons dus veel geld hebben bespaard...

Voor grote zonneweides worden soms al afspraken gemaakt om de productie in topuren met pakweg 10 of 20 procent te beperken. Dat scheelt misschien 1 of 2 procent aan opbrengst per jaar, maar kan grote besparingen op netwerkkosten opleveren. Misschien moet er ook maar zoiets worden bedacht voor de panelensystemen op particuliere daken. Al heb je daarvoor vrees ik wel nieuwe omvormers nodig die geprogrammeerd kunnen worden om de productie te knijpen. Of je moet voortaan dus allemaal ‘te lichte’ omvormers gaan plaatsen.

In zijn weblog ‘Vincent wil zon’ belicht Vincent Dekker innovaties en ontwikkelingen op het gebied van groene energie, dichtbij en ver van huis. Lees meer afleveringen op trouw.nl/vincentwilzon.



