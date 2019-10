Een nieuwe politieke doodzonde: koffie in een wegwerpbeker

De oplettendheid van die medewerker reikte echter niet zo ver, dat ze ook de draaiende camera had bemerkt die het tafereel vastlegde. En zo mislukte haar poging om de Britse premier een groen imago aan te meten, het moment werd breed uitgemeten in de Britse pers.

Het is de tweede keer in korte tijd dat een wegwerpkoffiebeker tot relletje uitgroeit, zodat we mogen concluderen dat de contouren van een nieuw politiek taboe zich aftekenen. In Canada verspreidde de Groene Partij een foto van lijsttrekker Elizabeth May met een milieuvriendelijke mok in de hand. Die mok was er overigens wel in gefotoshopt, moest de partij toegeven, nadat het sommigen was opgevallen dat ze in een eerdere versie van de foto nog een wegwerpbeker vast had gehouden. May zei ‘in shock’ te zijn door het feit dat de foto buiten haar medeweten was veranderd.

De pizza van Trudeau

Wellicht dat een overijverige partijmedewerker haar de hoon wilde besparen, die eerder de Canadese premier Trudeau ten deel viel. Die kondigde in juni aan dat zijn land wegwerpplastic per 2021 zou verbieden. Niet lang daarna werd hij voor hypocriet uitgemaakt, nadat hij een foto van een vergadering met jongeren had verspreid, waarop te zien was dat er pizza’s op tafel lag, maar ook plastic bestek.

Of was dat misschien subtiele reclame voor echt bestek? Het lijkt onwaarschijnlijk dat de premier erin geslaagd is om daadwerkelijk een pizza te snijden met zo’n plastic mesje, al wordt dat uit de berichtgeving niet helemaal duidelijk.

Lees ook:

Het plastic is niet zomaar verdwenen

De EU trotseert de industrie en verbiedt wegwerpplastic. Dat betekent niet dat de natuur direct weer schoon wordt.