Een laadpaal voor je huisdeur die nooit in de weg zit

Je elektrische auto voor de deur opladen met je eigen goedkope stroom wordt de toekomst. De auto-accu kan dan meteen als buurtbatterij dienst doen. Maar wat als de kabel van je huis naar de auto een struikeldraad wordt voor gebruikers van de stoep? Danny Vaes uit Hasselt bedacht een luchtige oplossing. Maar is het de slimste?

Wie de beste en goedkoopste laadpaal voor elektrische auto’s weet te bedenken, is spekkoper. Eerder schreef ik al over de enorme concurrentie op de laadpalen-markt. Toen ging het mij vooral om wie de stroom zou mogen gaan leveren. Maar ook de laadpalen zelf krijg je tegenwoordig in alle soorten en maten.

Leuk, creatief!

Op het eerste gezicht zie je langs de gevel van het huis in Hasselt een vierkante regenpijp. Maar als er op een afstandsbediening wordt gedrukt, draait een stuk van de pijp omlaag zodat er op een paar meter boven het trottoir een metalen arm naar de weg wijst. Aan het uiteinde ervan kan de laadkabel voor de auto worden gekoppeld. Die kabel hangt daardoor vrij in de lucht en stoort niemand.

Het ei van Columbus voor wie in een rijtjeshuis woont? Het lijkt erop, temeer daar de laadpaal/laadpijp ook als straatlantaarn kan worden ingezet, en een stopcontact voor een elektrische fiets kan er ook bij geleverd worden. Zelfs een batterij kan er in om zo zonnestroom op te slaan totdat de autobatterij gevuld moet worden. Mijn eerste reactie was dan ook: Leuk, creatief!

Maar als je bedenkt wat er bij komt kijken om de laadpaal van een afstandsbediening te voorzien en er een draaibare arm in te verwerken, dan vraag ik me af of de kosten niet een heel groot nadeel van dit fraaie idee gaan worden. En de batterij die in de pijp past kan maximaal 1 of 2 kWh aan stroom opslaan, wat niet echt zoden aan de dijk zet. De combinatie met een straatlantaarn zou dan weer wel handig kunnen zijn.

Simpele tegel met gleuf

Mijn grootste bezwaar is dat het systeem zo kostbaar wordt, dat je het als particulier niet zult aanschaffen. De laadpaal lijkt dan ook vooral bedoeld als openbaar laadpunt. Maar dan mis je dus het voordeel van de lage prijs van je stroom thuis en zul je voor een kWh al gauw het dubbele of meer van je ‘thuisprijs’ moeten betalen.

Een laadkabel, keurig weggewerkt in speciale trottoirtegels. Beeld Struyk Verwo Infra

Nee, dan zie ik voor thuisladers zonder eigen oprit veel meer heil in wat eerder al iets ten noorden van Hasselt, in het Brabantse Dongen, werd bedacht. Een inwoner die tussen voordeur en auto een openbaar trottoir heeft liggen, ontwikkelde zelf een trottoirtegel met een gleuf erin, afgedekt door rubberen randen. Je drukt de laadkabel in de rubberen gleuf en klaar is Kees. Het trottoir blijft keurig vlak. Voor een paar tientjes is alles geregeld. Uitvinder Armand Hermans heeft inmiddels een bedrijf in de arm genomen, Struyk Verwo Infra, die de tegels maakt en levert.

Niet alle gemeenten zijn al ‘om’ voor de toepassing van dit ogenschijnlijk toch perfecte idee. Maar er zijn ook al gemeenten, zoals Soest, die het op proef toepassen, en er zijn zelfs gemeenten die het inwoners toestaan om zelf de tegels te leggen. Denk in het laatste geval niet ‘Ah,fijn, dan claim ik die parkeerplaats voor mijn deur voortaan als mijn eigen vaste plek', want dat is uiteraard niet de bedoeling. Maar ach, als de buurman zijn auto voor jouw deur wil opladen, dan kun je hem voor een zacht prijsje wellicht wat kWh's verkopen...

Lantaarnpaal-laden

Maar goed, als je als gemeente openbare laadpunten in woonwijken wilt aanleggen, kan de Hasseltse ‘regenpijp’ wel van nut zijn. Al vraag ik me af of ook dan niet slimmere oplossingen voorhanden zijn. Want je kunt bijvoorbeeld de laadpijp wel uitbreiden met een straatlantaarn, maar het omgekeerde: een lantaarnpaal die ook oplaadpunt wordt, bestaat al langer. En die lantaarnpaal staat al in de straat. Je hoeft in de voet ervan alleen maar een kastje in te bouwen waar de laadstekker aan gekoppeld kan worden.

Het Duitse Ubitricity kwam er al vier jaar geleden mee op de markt en inmiddels is hun systeem in diverse landen te vinden. Ze trokken er de nodige aandacht mee, onder meer van Shell. Sinds een half jaar is het bedrijf uit Berlijn een onderdeel van Shell’s mobiliteitsdivisie. Verwacht mag dus worden dat ‘lantaarnpaal-laden’ een populaire bezigheid gaat worden.

Een lantaarnpaal als oplaadpunt, ontwikkeld door het Duitse Ubitricity. Het systeem is al in diverse landen geïntroduceerd. Beeld Ubitricity

In de grond

En als je dan toch voor iets geheel nieuws wilt gaan, dan vind ik de Engelse oplossing van Trojan Energy ook heel elegant: een laadpunt dat onder het trottoir zit. Nadeel hierbij is dat je daarvoor een ‘lans’ nodig hebt, een speciaal laadpaaltje dat je op het laadpunt zet. Die moet je als vaste gebruiker dus in je auto hebben liggen, maar kan voor incidenteel gebruik ook op centrale punten in een straat uit een kastje worden gehaald. Trojan Energy doet er proeven mee in Londense woonwijken. Elke vijf meter komt er een laadpunt in het trottoir, zodat er voor elke geparkeerde auto een aansluiting is. Met alle rijtjeshuizen zonder eigen oprit die we in Nederlandse steden hebben, zou het systeem ook hier goede diensten kunnen bewijzen.

Zo zou een auto laden bij een aansluitpunt van Trojan Energy. Iets voor de auto is nog net het volgende laadpunt in het trottoir te zien. Beeld Trojan Energy

