Een groep honden los in het bos is voor de natuur ‘niet oké’

Voor de zeven honden die Esmeralda Terweij vandaag bij zich heeft is het een feest. Ze rennen over de vlakte in het Spanderswoud bij Bussum, stoeien met elkaar en rollen naar hartelust door het zand. Van de hei, die hier zou moeten groeien, is niets meer te zien. Boswachter Mirjam de Hiep kijkt van een afstandje toe. “Voor de natuur is dit niet oké.”

Zeven honden is niet eens zoveel. Sommige hondenuitlaatservices (hussen, voor de kenners) trekken met wel vijftien stuks het bos in. Dat mag lang niet overal, maar het Goois Natuurreservaat (GNR, opgericht in 1932) staat het nog toe, in sommige delen mogen de honden los. “We zijn natuurbeschermer, maar ook gastheer”, legt woordvoerder Ines van Hees uit. De gebieden van GNR liggen tussen Naarden, Huizen, Laren en Hilversum, waar ruim 200.000 mensen wonen. In de zomer trekt de seizoenscamping aan de rand van het Spanderswoud voornamelijk Amsterdammers.

De druk van de honden werd echter te groot, vertelt De Hiep. “We telden dit voorjaar 45 hussen, drie keer zoveel als vijftien jaar geleden. Die komen hier twee keer per dag, sommigen zelfs met meerdere busjes, ook van buiten de regio. Dat gaat ten koste van de natuur.” Ze vertelt over opgejaagde reeën in de Naarder Eng, over een dassenburcht met camera waarop vaak een hond in beeld verschijnt, over verstoring van op de grond broedende vogels en over zoekgeraakte honden die urenlang los door de bossen struinen voordat ze worden gevonden.

“Laatst hoorde ik een hond door de rietkraag rennen langs het Gooimeer bij Oud Valkeveen. Hij droeg een tracker, zijn begeleider liet me zien waar hij was. ‘Die krijg ik nu niet onder controle’, zei hij, ‘maar dit duurt maar even’. Tja, dat is precies hoe het misgaat.”

Met stip de grootste verstoorders van de natuur

Het GNR besloot begin deze maand het uitlaten van meer dan drie honden tegelijk te gaan verbieden. “De honden moeten onder appèl staan, dus onder controle van degene die ze uitlaat, en dat lukt nog met drie, maar niet met een grote groep”, legt Van Hees uit. Groepen loslopende honden zijn met stip de grootste verstoorders van de natuur. Ze zetten daarmee ook de biodiversiteit, van vogels, vlinders, bloemen, hagedissen, dassen, varens, bijen en libellen, onder druk.

“Ik ben blij dat dit fenomeen straks voorbij is”, zegt boswachter De Hiep. “Voor veel wandelaars of joggers is het ook heel beangstigend als er opeens zo’n grote groep op je afkomt.”

De hussen zijn wel geschrokken van het aangekondigde verbod. “Jammer voor ons, voor de baasjes en voor de honden”, zegt Esmeralda Terweij. “Waar moeten we straks heen?” Kynologisch instructeur Terweij runt de hus Joppes in Weesp en rijdt dagelijks met haar busje naar Bussum. “Eigenaren geven hun hond niet zomaar mee, maar ze kunnen hem niet zelf uitlaten, bijvoorbeeld omdat ze ziek zijn. Hoeveel honden moeten er straks naar een asiel, als dit niet meer mag?”

Om de hussen tegemoet te komen laat GNR het groepsverbod pas half juli volgend jaar ingaan. “Wij faciliteren geen commerciële activiteiten die in strijd zijn met onze doelstellingen”, zegt Van Hees. “Maar we willen ze wel de kans geven om een alternatief te zoeken.” Terweij is al aan het kijken of ze samen met een collega een weiland kan kopen of huren, om daar een speeltuin voor honden op te zetten.

Vergunning nodig voor eigen bos Maeyke Alons dacht dat ze alles goed had gedaan. De uitbaatster van hondenuitlaatservice De Snuffelende Snuit in Nuenen kocht achttien jaar geleden een lap grond van 1,25 hectare in het buitengebied van Gerwen, om de honden van haar klanten los te laten. Drollen ruimt ze direct op en er staat een hek om het bos. “Ik heb juist een stuk bos gekocht om de honden uit de reguliere bossen te houden”, zei ze deze week tegen het Eindhovens Dagblad. De krant tekende haar verbijstering op over de legalisering die ze van de gemeente Nuenen moet aanvragen. Alons moet, na achttien jaar, alsnog een vergunning aanvragen omdat haar grond de bestemming natuur heeft. Ze gebruikt de grond volgens de gemeente als een bedrijfsterrein. De gemeente geeft haar nu de keuze tussen aanpassing van het bestemmingsplan, zodat een hondenuitlaatservice wordt toegestaan, voor 4000 euro, of een besluit afwijking omgevingsvergunning waarbij het terrein openbaar toegankelijk wordt en een paar uur per dag mag worden afgesloten om honden uit te laten. Dat kost 600 euro.

