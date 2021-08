Een geruisloze nachtvlieger met een voorliefde voor katholieke praalgraven

Redelijk algemene nachtvlieger. Minst grote van zijn soort. Bewoner van de afgelegen, van elektriciteit en andere nutsvoorzieningen verstoken zeer afgelegen, kleine, armoedige, in verval geraakte dorpen vooral in de oostelijke en zuidelijke delen van Europa.

Nestelt graag onder losliggende dakpannen, in de spouw van grof gemetselde muren, maar ook onder motorkappen van in bosachtige omgeving of in rommelige tuinen achtergelaten wrakken van auto’s of landbouwwerktuigen.

Echte nachtvlieger. Wordt door verborgen gedrag en klein formaat zelden waargenomen. Door nachtelijk jachtpatroon en geruisloze vlucht bovendien eenvoudig te verwarren met grootpootschemervleermuis. Zelfs grote groepen ’s nachts of in de avondschemering jagende Nachtpijlen worden vaak niet opgemerkt.

Katholieke begraafplaatsen met grote praalgraven

Vanwege de, met ruimhartige subsidies vanuit de Europese Unie gesteunde ‘energiezuinigprojecten’ en de daarmee samenhangende isolatie van verouderde woningen, verdwijnen de voor de Nachtpijl onontbeerlijke nestmogelijkheden. Grote groepen Nachtpijlen hebben de habitat verlegd en hebben zich teruggetrokken, in in verval geraakte kantoorpanden, op kleinschalige industriegebieden, leegstaande kerken, maar vooral ook op stille, buiten de bebouwde kom gelegen, meest katholieke begraafplaatsen met grote praalgraven.

Verenkleed mannetje en wijfje identiek. Overwegend zeer donker met oplichtende borstpartij. Zie uiterst fijn roofsnaveltje alsmede zware oogopslag. Nest bestaat uit een kunstig van klei of leem opgebouwd, aan een grof stenen muurtje of in de oksel van een kruisbeeld gemetseld kommetje, waar de vier tot zeven uiterst lelijke grootogige jongen door zowel mannetje als wijfje gevoederd worden.

Verrassende zang

Menu bestaat meest uit nachtvleugelgeleedpotigen als kleine buisbeer, harig elzenvrouwtje, gewoon donkerbroekje en zwarte parelmoerzweter. Naarmate de jonge Pijltjes groeien, kunnen de beide oudervogels gemiddeld wel zes tot zeven kilo insecten per nacht op de thuisbasis afleveren. In de laatste voederfase zijn de meer proteïnerijke prooien als kikkers, padden, salamanders, kleine vissen, maar ook eieren en zelfs jonge, uit het nest geroofde zangvogelachtigen favoriet.

Beeld O.C. Hooymeijer

Zang verrassend. Alleen bij wassende maan door mannetje van zeer verborgen plaats. Een aanhoudend hoog fluitend gejodel, afgewisseld door zacht klokkende, maar ook raspende, diepe keelklanken. Roep: een zeer irritant langdurig aanhoudend zacht gemekker. Ook een krassend “KKRRRiKkeeKrèkkèkekek” door vrouwtje van open post als grafsteen of kruisbeeld.

Volksvogelwijsheid: herkomst, Spanje (Sante Dulprèsia hoogvlakte) “Al cirgades de la mujerita, la hora de dispori està en proquerita!”

Vertaling: “Als het vrouwtje mekkert, is het tijd om te verkassen”.