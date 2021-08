Een forse tegenvaller voor de energietransitie: blauwe waterstof is helemaal niet groen

Groene waterstof, gemaakt met water en groene stroom, wordt gezien als een van de belangrijkste energiedragers van de toekomst. Nu hebben we alleen nog zeer vervuilende grijze waterstof. Blauwe waterstof, met CO2-opslag, moet een tussenoplossing worden op weg naar groen. Maar blauw blijkt in de praktijk donkergrijs.

“Niet doen!", zo schrijven wetenschapper van de Cornell en Standford universiteiten in de VS over blauwe waterstof. Ze hebben onderzoek gedaan naar hoe groen die blauwe waterstof eigenlijk is, en dat valt vies tegen. Je kunt nog beter gewoon gas of kolen stoken dan deze waterstof maken.

Belangrijk voor CO2-vrije toekomst

Waterstof (H2) is een belangrijke stof bij de productie van kunstmest, de olieraffinage en andere industriële processen. Bovendien lijkt H2 een rol te gaan spelen bij het vliegverkeer. Voor vluchten over lange afstanden zullen batterijen nog heel lang te zwaar zijn, maar met waterstof en een brandstofcel zou je onderweg stroom kunnen opwekken om toch elektrisch, zonder CO2-uitstoot, te kunnen vliegen.

Wereldwijd wordt onderzoek gedaan naar de beste manier om groene waterstof te maken. Dat is waterstof die met groene stroom wordt geproduceerd door water te splitsen in H2 en zuurstof. Daarbij komt helemaal geen CO2 vrij. Die groene waterstof is nu nog heel duur.

Staalproductie bij Tata Steel in IJmuiden, waar men zo snel mogelijk kolen wil vervangen door waterstof. Als dat met blauwe waterstof zou gebeuren, is het voor het klimaat waarschijnlijk beter als er met kolen gestookt blijft worden. Beeld ANP

In de praktijk wordt waterstof nu gemaakt uit aardgas of kolen. Daar komen enorme hoeveelheden CO2 bij vrij, reden waarom deze waterstof grijs wordt genoemd. Als je die CO2 nou opslaat, bijvoorbeeld in lege gasvelden, dan krijg je alsnog waterstof zonder dat je met CO2 de aarde opwarmt, zo is de redenering. Die opslag is kostbaar, maar je bereikt al wel snel je doel van CO2-vrije waterstof. Die worm wordt blauwe waterstof genoemd. In Rotterdam bijvoorbeeld hebben ze daarvoor het project H-Vision in het leven geroepen. De Rotterdamse haven moet daarmee in 2030 heel veel CO2-uitstoot kunnen vermijden of, beter gezegd, heel veel CO2 in de bodem van de Noordzee kunnen stoppen.

Methaan als boosdoener

Robert Howarth van Cornell University en zijn Stanford-collega Mark Jacobson waarschuwen dat daar nog eens heel goed over moet worden nagedacht. Zij hebben naar de praktijk gekeken, naar de enige twee grootschalige projecten voor blauwe waterstof van dit moment, waaronder een fabriek van Shell in Canada. En dan blijkt dat blauwe waterstof meer klimaatbelasting oplevert dan het stoken van olie, gas of kolen.

Blauwe waterstof kent diverse grote problemen. Ten eerste moet je er gas voor uit de grond halen (of kolen, zoals ze in China doen). Bij die gaswinning ontsnapt veel methaan, en dat is een 100 maal krachtiger broeikasgas dan CO2. Daarnaast heb je voor het maken van H2 uit aardgas veel hitte nodig: je stookt dus extra veel gas of kolen. En ten derde lukt het niet om álle CO2 op te vangen en in lege gasvelden op te bergen. Howard en Jacobson zijn er voor het gemak maar van uitgegaan dat eenmaal in die gasvelden de CO2 daar eeuwig zal blijven. Als dat niet zeker is, wordt hun verhaal alleen maar negatiever.

Zelfs kolen zijn beter

Tel je alle klimaatbelasting van niet-opgevangen CO2 en ontsnapte methaan bij elkaar op, dan blijkt blauwe waterstof slechts 9 tot 12 procent beter voor de dag te komen dan grijze waterstof. Dat is nog altijd een verbetering, dus toch maar doen? Nee, zeggen de wetenschappers, want blauwe waterstof levert meer CO2 op dan het verstoken van olie, gas of kolen!

Onder meer de staalproductie in IJmuiden bij Tata Steel, zou zo snel mogelijk moeten overschakelen van kolen op waterstof, is de gedachte. Maar als dat blauwe waterstof zou worden, is dat dus de achterdeur uit... De enige goede waterstof is groene waterstof, aldus Howard en Jacobson. Daar moeten we we dus werk van maken. Maar die is niet snel in grote hoeveelheden beschikbaar. Het wordt een race tegen de klok. Waarbij de stap naar ‘blauw’ waarschijnlijk maar het beste kan worden overgeslagen.

