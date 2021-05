Een droom voor iedereen die niet van onkruid houdt: bodembedekkers

Bodembedekkers zijn geweldig, ideaal voor een onderhoudsarme tuin. De naam zegt het al, ze bedekken de grond zodat onkruiden veel minder kans hebben. Eén keer wieden, als het onkruid nog klein is, bodembedekkers erin en presto! Dag onkruid. Je hoeft bodembedekkers niet te maaien of te snoeien, al kan dat soms wel.

Over sommige bodembedekkers kun je lopen, zoals kruiptijm en loopkamille (die geuren ook heerlijk). Bodembedekkers zijn top voor biodiversiteit. Ze blijven laag, beschermen de grond tegen uitdrogen en erosie, bloeien vaak lang en uitbundig en trekken vlinders en bijen. En ze zijn er voor alle omstandigheden: van volle zon (kattenkruid) tot schaduw (klimop) en van droog zand (purper parelzaad) tot zware klei (maagdenpalm).

Zet er wel genoeg neer: minimaal negen plantjes per vierkante meter geeft pas een dicht anti-onkruid-planten-gazon.

Nu in bloei in mijn tuin: Daslook: (half)schaduw, bloeit wit, eetbaar, verdwijnt ‘s winters. Dovenetel: halfschaduw, wit en geel, verdwijnt ´s winters. Goudaardbei: halfschaduw /zon, bloeit geel, rode vruchtjes, wintergroen. Lieve-vrouw-bedstro: (half)schaduw, bloeit wit, wintergroen. Longkruid: (half)schaduw, bloeit blauw- roze; na de bloei afknippen, dan bloeit hij opnieuw; wintergroen. Maagdenpalm: halfschaduw, bloeit blauw of wit, wintergroen. Ooievaarsbek: zon/ (half)schaduw, bloeit roze, wintergroen. Vrouwenmantel: zon/ halfschaduw, bloeit lichtgeel. Verdwijnt ’s winters.

Hebben bodembedekkers geen nadelen? Jawel. Ze blijven laag, dat kan best saai zijn. Zet je ook struiken, klimplanten en (kleine) bomen in je tuin, dan wordt het meteen spannender. Als bodembedekkers zich uitbreiden, kunnen ze lelijke randen of een dood middenstuk krijgen. Gewoon de dorre takjes afknippen of de kale plek opnieuw beplanten, met een contrasterende bodembedekker.

Sommige bodembedekkers groeien razendsnel. Vertaald: ze woekeren. Op zich fijn, want je wilt geen blote aarde zien, daar nestelt zich onkruid. Maar het verschil tussen bodembedekkers en woekeronkruid is soms klein. Mijn voortuin staat dit voorjaar vol met lieve-vrouwe-bedstro, net zo lieflijk als de naam klinkt, met stervormige rozetblaadjes en ijle, zoetgeurende witte bloemetjes. De tulpen steken er nog bovenuit, maar ik weet zeker dat ik ook anemonen had neergezet. Die zijn verdwenen onder de lieve-vrouwendeken.

Klimop: ook zo’n fantastische bodembedekker, die het zelfs in diepe schaduw doet. Maar als je hem niet beteugelt, klimt hij letterlijk je tuin uit. Er zijn ook ‘onkruiden’ die het geweldig doen als bodembedekker, zoals de dovenetels die mijn vijverrand bespikkelen met gele en witte bloemen.

En dan het meest gevreesde woekeronkruid: zevenblad. Dat is de allerbeste bodembedekker, met decoratieve bladeren en witte bloemschermen. Nee, dit is geen grap, alleen een andere manier van kijken. Maar wees niet bang. Ik heb, na een keer grondig wieden, het zevenblad aardig onder de duim met daslook en ooievaarsbek.