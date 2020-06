Een dikke kabel in de straat houdt straks mijn zonnepanelen aan de praat

Het heeft even geduurd, en achteraf begrijp ik dat wel, maar woensdag kwam netbeheerder Liander dan toch met voor mij verlossende woorden. De uitval van mijn omvormer ligt aan een veel te hoge weerstand op het net. Veel dikkere kabels gaan mijn wijkje weer zonbestendig maken.

Sinds maart valt mijn omvormer weer ettelijke keren per dag uit. In de mooiste lente ooit, en juist als de zon flink ging schijnen, leverden mijn zonnepanelen geen stroom. Twee jaar geleden had ik daar ook last van en toen wist mijn installateur het probleem op te lossen door mijn installatie van fase 2 naar fase 1 over te zetten. Nu hoopten we nog op redding door van fase 1 naar fase 3 over te gaan, maar dat was de achterdeur uit. De storing werd juist veel erger.

Vier buren, allemaal met zonnepanelen op hun dak. Het dak achter het rieten dak ligt inmiddels ook vol, en de buurman met het rieten dak overweegt op zijn garage ook flink wat panelen te gaan leggen. Al die stroom moet nu nog door veel te dunne draadjes. Beeld Vincent Dekker

Het probleem is dat de spanning op het net te hoog oploopt. Die moet 230 Volt zijn, maar kwam geregeld boven de maximaal toelaatbare 253 V uit. En dan schakelt een omvormer uit veiligheidsoverwegingen uit. De spanning loopt hoog op als de zon flink schijnt, wat logisch is omdat veel buren van mij inmiddels ook zonnepanelen op hun dak hebben, en er dus veel stroom het net op wordt gepompt als zon hoger aan de hemel klimt.

Veel weerstand

Ten einde raad belde ik netbeheerder Liander. Die zou in het wijktransformatorhuisje de spanning moeten kunnen verlagen. Liander zag in mijn straat echter niet alleen te hoge spanningen maar ook erg lage. Dus kwamen ze drie weken geleden met meetapparatuur om het uit te zoeken. Een week later verdween die weer uit mijn meterkast en werd me gezegd dat ik over een paar dagen het resultaat zou horen.

Die paar dagen werden twee weken. Maar woensdag werd ik dan toch gebeld. Achteraf begrijp ik wel dat ze even de tijd hebben genomen, want de oplossing wordt kostbaar. “De weerstand op het net in uw wijk is veel te hoog", aldus een technische man van Liander. “Door die hoge weerstand moet uw omvormer de spanning te veel opvoeren om zijn stroom kwijt te kunnen. Dat gaan we verhelpen door de kabels te vervangen.”

Structureel probleem

Een oude kabel uitgraven en een nieuwe aanleggen, dat is geen gratis klus. Als mede-bestuurder van een glasvezelcoöperatie weet ik dat een huis aansluiten op een kabel gemiddeld gauw 700 tot 1000 euro kost. Ik had gehoopt dat het een kwestie zou zijn van een schakelaartje omzetten in de wijktransformator. Maar nee, zo simpel is het dus bepaald niet.

Logisch dat Liander even heeft nagedacht over de beste oplossing. Maar nu gaan ze er dan voortvarend mee aan de slag. “Het wordt niet morgen, reken maar op weken", aldus de zegsman. “Om te beginnen moeten we een vergunning aanvragen bij de gemeente, en zoiets duurt vaak al zes tot acht weken. Daarna moeten we zelf mensen beschikbaar hebben en uw wijk is niet de enige plek waar dit speelt. Het is een structureel probleem aan het worden in het hele land.”

Klaar voor de toekomst

De netreconstructie, zoals het plan formeel heet, gaat de hele wijk nieuwe, dikkere kabels opleveren. Het worden zogeheten ‘150 Alu’ kabels, oftewel aluminium kabel met een oppervlakte van liefst 150 vierkante millimeter. Dat komt neer op een kabel met een doorsnee van 1,4 cm. Dat is echt dik: een koperdraadje in je huisnetwerk is slechts een halve millimeter dik. De wijkkabel wordt van aluminium, en dat heeft meer weerstand dan koper. Om dat te compenseren moet de kabel extra dik zijn. Maar aluminium is zoveel goedkoper dan koper, dat die uitruil toch slim is.

Ik gok op twee maanden voordat de graafvergunning van de gemeente rond is en dan nog een maand om de kabels daadwerkelijk te vervangen. Eind september, begin oktober zou het probleem dan definitief uit de wereld kunnen zijn. Dat is te laat om nog het volle profijt van de zomerzon te kunnen hebben. Maar ik klaag niet. Over drie maanden kunnen mijn buren en ik de zonnige toekomst weer helemaal aan. Dat is toch een mooi vooruitzicht!

Ondertussen ga ik mijn buren toch nog maar vragen hun elektrische auto's vooral tussen 10 uur 's ochtends en vier uur 's middag op te laden. Dat is hoe dan ook slim. Ook als we straks kunnen genieten van een superdikke kabel.

In zijn weblog ‘Vincent wil zon’ belicht Vincent Dekker innovaties en ontwikkelingen op het gebied van groene energie, dichtbij en ver van huis. Lees meer afleveringen op trouw.nl/vincentwilzon.

Lees ook:

Mijn zonnepanelen doen het weer, maar het oude stroomdraadje heeft ‘t moeilijk

Mijn zonnepanelen draaien weer als een tierelier en de omvormer doet als vanouds zijn best. Maar achter de horizon nadert een kostbaar onheil: de ouderwetse, dunne stroomdraadjes van het net houden het amper nog vol.