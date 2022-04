‘Een circulaire stad steunt op kennis van mensen die spullen met hun handen maken’

De wijk de Binckhorst wordt verbouwd tot dé duurzame en circulaire wijk van Den Haag. Maar veel gevestigde circulaire bedrijven trekken juist weg uit het gebied.

Eelco Blok is er dol op, sleutelen aan zo’n draaiende en pompende motor. De garagehouder heeft de motor met een zware ketting opgehangen aan een stalen constructie, zodat hij alle onderdelen er methodisch af kan halen en op kan knappen. De bus waar de motor in thuishoort gebruikte te veel olie, maar na deze beurt kan hij weer een tijd mee, vertelt Blok tevreden. Zijn zaak is gespecialiseerd in het onderstel van de auto, van bandenspanning tot vering. “Ik zorg ervoor dat die goed zit. Als dat zo is, verbruikt een auto veel minder energie.”

De garage van Blok is al twintig jaar gevestigd op de Binckhorst, een bedrijventerrein dat tegen het centrum van Den Haag grenst. Het is de plek die de gemeente Den Haag wil transformeren tot duurzame en circulaire wijk en een van de laatste gebieden waar de stad nog kan bouwen. De vijfduizend woningen die er zullen komen, gaan daarom de lucht in. Her en der zijn bouwvakkers bezig deze woontorens te verwezenlijken. Ze moeten dat wel doen te midden van een terrein dat drukbezocht is door auto’s, fietsers en scheepvaart. En waar ook al een milieustraat, ijzerwarenwinkels, verf-, asfalt- en cementfabrieken en tientallen autogarages geworteld zijn.

Materialen hergebruikt

De wijk moet voor ruim de helft circulair zijn in 2025, ambieert de gemeente. Daarom worden materialen in de nieuwbouw op de Binckhorst volop hergebruikt, zoals het oude beton dat loskomt tijdens de sloop en in de nieuwe woontorens wordt verwerkt. Daarnaast wil de gemeente de nieuwe huishoudens stimuleren duurzaam te leven. Zo is op de kavel waar eerder een Karwei stond een park aangelegd waar ruimte is voor een kweektuin en bijenhotels. En het is de bedoeling dat bewoners groenten gaan verbouwen op de daken van de nieuwe woontorens.

Maar de gemeente heeft ook plannen om het werken in het gebied zo circulair mogelijk te maken. De bedrijven in de bedrijfsverzamelgebouwen op de Binckhorst, grote gebouwen waar meerdere bedrijven ruimte huren, hebben bijna allemaal duurzaamheid en circulariteit als uitgangspunt. De bedrijven die niet in zo’n gebouw passen, zoals een fabriek, krijgen op een andere manier de opdracht om circulair te zijn: zij moeten met andere bedrijven gaan samenwerken om zo het afval van het ene bedrijf te verwerken in de productie van een ander.

Maar daardoor dreigen de oude circulaire initiatieven die al op die manier samenwerken op de Binckhorst van de radar te verdwijnen, vreest Marleen Buizer. De docent duurzame stedelijke ontwikkeling van de Wageningen Universiteit ziet dat de maakindustrie tussen wal en schip valt, omdat de gemeentelijke plannen volgens haar vooral ruimte bieden aan woningbouw en dure kantoorruimtes. Garagehouders zoals Blok, een van de vele bedrijven die van oudsher op de Binckhorst producten repareren om ze zo een langer leven te geven, weten niet waar ze aan toe zijn.

Grond goud waard

In Den Haag is grond zoals deze, vlak bij het hart van de stad waar meer woningen gewenst zijn, goud waard. Wat er gaat gebeuren met het pand dat ze nu van de gemeente huren, weten Blok en meubelmaker Ben de Valois, die een gedeelte van de loods van Blok huurt, niet. Met de onzekerheid van een tijdelijk huurcontract heeft Blok leren leven, een alternatief is er namelijk niet. “Maar probeer maar eens wat anders te vinden. Ik zat eerst in een bedrijfsverzamelgebouw, maar ik maakte te veel herrie en moest weg,” zegt De Valois. Hij wijst naar Blok. “Waar moet Eelco heen? Hij kreeg tijdens een bijeenkomst met een projectontwikkelaar te horen dat huren voor hem veel te duur zou zijn. Deze mensen kennen het gebied niet eens. Hij loopt hier al twintig jaar rond.”

Wat dit soort bedrijven nodig zouden hebben, daar is bij de gemeente beperkt zicht op, denken de mannen. Een verlies voor de circulaire stad, denkt onderzoeker Buizer. Dit soort bedrijven zitten vaak al jaren in een gebied, waardoor ze creatief samenwerken met elkaar. Op informele wijze wisselden ze al afval uit met elkaar en losten ze problemen op, legt Buizer uit. “Was er een tekort aan een bepaalde kleur lak, nodig voor een autoreparatie bij het ene bedrijf? Dan zochten de bedrijven samen een oplossing.” Een transitie naar een circulaire stad steunt op kennis van mensen die spullen met hun handen maken, denkt Buizer. “Anders wordt een zelfvoorzienende wijk uit elkaar gehaald voor een gesaneerde versie van circulariteit.”

Tijdelijke plek kan niet

Op sommige fronten is het voor de Binckhorst al te laat. Gered Gereedschap, een stichting die oud gereedschap uit de Binckhorst en de rest van Den Haag verzamelt en oplapt, is na twaalf jaar een paar maanden terug naar een andere wijk vertrokken. “We konden wel een tijdelijke plek krijgen van een jaar of twee op de Binckhorst, maar voor ons werk gaat dat niet.” De verhuizing kostte de stichting een half jaar, wegens de zware apparatuur en omvangrijke inboedel. “Maar we moesten wel. We hoorden dat alles gesloopt zou worden. Daardoor stroomde iedereen uit, dus wij gingen ook maar,” vertelt Van der Geest tijdens een ommetje rond zijn oude werkplek.

Dat een circulaire stichting zoals Gered Gereedschap zou passen op de nieuwe Binckhorst, daar was geen twijfel over mogelijk. “Iedereen, ook de gemeente, vond dat we een plek moesten krijgen. Maar waar, dat wist niemand,” vertelt hij voor de ingang van hun oude pand. Het groene logo van Gered Gereedschap siert de gevel nog. Van der Geest wandelt zijn oude werkruimte binnen en stuit op een rij fietsen. Het gebouw wordt nu verhuurd, anti-kraak, aan een bedrijf dat medicijnen bezorgt.

Onzekerheid over vestigingsmogelijkheden

De vraag is niet alleen waar dit soort bedrijven een plekje kunnen krijgen, maar ook hoe. De gemeente Den Haag zal de komende tijd stappen zetten om de werkgelegenheid op de Binckhorst in goede banen te leiden, vertelt wethouder stedelijke ontwikkeling Anne Mulder. Wat dit precies betekent wordt pas duidelijk na de formatie van het nieuwe college. “Maar we zien dat bedrijven aanlopen tegen de huurprijzen en de onzekerheid. Ze willen weten waar er ruimte is, en hoe en wanneer ze door kunnen schuiven. Daar moeten wij als gemeente wat aan doen,” aldus wethouder Mulder.

Voor Gered Gereedschap biedt dat geen soelaas, maar misschien zijn garagehouder Blok en meubelmaker De Valois daar wel mee geholpen. Maar de druk neemt toe, voelt Blok. In die twintig jaar dat hij hier zit, heeft hij de sloop in de wijk nog niet zo snel zien vorderen. Een grote stofwolk stuift op op de plek waar een bouwmachine zojuist een hap nam uit een oud kantoorgebouw. Blok kijkt ernaar vanaf de oprit van zijn garage. Of hij weg moet, wanneer en waar naartoe weet hij niet. “Mijn klanten weten dat ik hier zit, op de Binckhorst. Ik wil hier een plek.”

