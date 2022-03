Een airco in de woonkamer en hoppa: duizend kubieke meter gas minder

Mijn project ‘Vincent van het gas af’ kwam de afgelopen weken in een stroomversnelling. Er staat inmiddels een airco in mijn woonkamer die net zo goed als warmtepomp dienst kan doen. Mijn gasverbruik over de eerste week is meer dan gehalveerd.

Het is vandaag, zondag 27 maart, de dag van DAGtegenGAS. Een groep energiedeskundigen en creatieve geesten hebben de koppen bij elkaar gestoken om Nederland versneld dag te laten zeggen tegen gas. De oorlog in Oekraïne is daarbij een belangrijke drijfveer, ook voor mij. We willen immers met onze afhankelijkheid van Russisch gas niet de oorlogskas van Poetin spekken. Maar zoals u weet ben ik met het oog op het klimaat al langer doende om van het gas af te komen en toevallig kwam die ontwikkeling de afgelopen weken in een stroomversnelling.

Juke Westendorp van Thuisbaas meldde zich met de opmerking dat er toevallig een plek in de agenda van monteurs was opengevallen en vroeg of ik nog altijd dacht aan een airco/warmtepomp voor mijn woonkamer. Niet veel later stond Erwin van Galen van NL Klimaattechniek bij me op de stoep, want ja, ik wil zo snel mogelijk van het gas af en zo'n warmtepomp voor de woonkamer kan een grote stap in de goede richting zijn.

Ik heb een vrijstaand huis uit de jaren vijftig van de vorige eeuw. Ik heb al van alles geïsoleerd en van hr++ glas voorzien, maar mijn gasverbruik daalde daarmee ‘slechts’ van 3000 naar 2000 kuub per jaar. De enig logische volgende stap zou zijn om de gasgestookte cv-ketel te vervangen door een warmtepomp. Maar die moet dan eigenlijk een hoge temperatuur warmtepomp zijn en nog een krachtige bovendien om mijn hele huis goed warm te krijgen. Verder hebben we heel ouderwetse radiatoren. Al met al zou zo'n systeem heel veel stroom gaan vergen.

Min 15, komt dat voor?

Dus bedacht ik in overleg met onder meer Juke en Pieter Jan Duineveld dat er een slimmere aanpak mogelijk moest zijn. De woonkamer met open keuken is bij ons de enige ruimte die we echt op 20,5 graden willen hebben. De rest van het huis kan wat koeler zijn. Daarnaast twijfel ik aan het uitgangspunt dat een warmtepomp het huis ook bij strenge vorst (min 15 graden) goed warm moet kunnen houden. Wanneer komt min 15 nog voor? Zeker in de kop van Noord-Holland is dat nu al een grote zeldzaamheid.

Dus kwam ik uit bij een stevige airco/warmtepomp voor de woonkamer, die ook bij vorst de kamer op 20,5 graad kan brengen. Zo'n airco heet eigenlijk lucht-lucht-warmtepomp omdat hij uit de buitenlucht warmte onttrekt die wordt overgedragen aan lucht in de kamer (of omgekeerd), en dus niet het cv-water verwarmt. Zo'n airco is relatief goedkoop en eenvoudig te installeren. Erwin was er binnen een dag mee klaar...

Erwin van Galen is bijna klaar met de installatie van de buitenunit van mijn airco/warmtepomp. Beeld Vincent Dekker

In de herfst komt er dan nog een relatief lichte warmtepomp om de cv-gasketel te vervangen. Die warmtepomp houdt de rest van het huis via de cv-radiatoren redelijk op temperatuur, ook bij min 5. De enkele dagen in de komende vijf of tien jaar dat het echt hard vriest en de werkkamers van mijn vrouw en mij niet op 18 tot 20 graden zijn te krijgen, zullen we daar niet gaan werken, of gebruiken we een straalkacheltje als aanvulling. Het is gewoon zonde om voor die paar dagen in de tien jaar een onnodig zware en dus minder efficiënte warmtepomp aan te schaffen.

De cv amper nog aan

Ik heb nu een eerste week met de airco gewerkt. De resultaten zijn zeer hoopgevend. Pluspunt één: de airco heeft de woonkamer in een kwartier van 18 graden op 20,5 graden gebracht. Heerlijk snel dus. Ik laat de airco 's morgens en 's avonds een paar uur draaien. Overdag is het zo zonnig geweest dat de kamer vanzelf al op temperatuur kwam. En half tien 's avonds gaat de airco uit, waarna de temperatuur tot 18 graden mag dalen. Onder die temperatuur slaat de gas-cv aan, die dan per nacht een paar uur draait en meteen de rest van het huis op temperatuur houdt. Het laatste is nodig om vocht- en schimmelproblemen te voorkomen.

Het resultaat? Mijn gasverbruik is meer dan gehalveerd. Gemeten naar graaddagen, want anders kun je geen relatief warme en koude dagen met elkaar vergelijken. Graaddagen zijn de uren per dag dat de temperatuur onder de 18 graden zakt. Zie daarvoor bijvoorbeeld de uitleg bij Mindergas. En ja, de afgelopen week was het heel mooi weer, dus veel gratis warmte van de zon in de woonkamer. Maar 's nachts was het koud. Desondanks heeft de cv dus maar weinig kubieke meters gas verstookt.

Gouden greep

De airco heeft uiteraard extra stroom verbruikt om de woonkamer warmt te krijgen. Maar ook dat valt me enorm mee. Gemiddeld 2,5 kWh per dag. Ik bespaar nu meer kubieke meters gas dan ik aan kWh extra verbruik. Terwijl je normaal gesproken met een warmtepomp twee tot drie keer zo veel kWh verbruikt dan de cv aan kubieke meter gas verstookt. Maar dan heb je wel over een warmtepomp voor het hele huis.

De binnenunit van mijn airco/warmtepomp is een keurig wit kastje, veel compacter dan de vele meters cv-radiatoren die ik tot nu toe nodig had om mijn woonkamer warm te krijgen. En desgewenst fluisterstil. Beeld Vincent Dekker

Mijn resultaten zijn nog pril, welgeteld van slechts één week. Maar voorlopig denk ik dat de combi van een airco in de woonkamer en (straks) de warmtepomp voor de rest van het huis, een gouden greep zou kunnen blijken. Ik houd u op de hoogte. O ja, die airco/warmtepomp heeft een stand, ‘Quiet’, waarbij je echt nauwelijks nog hoort dat er warme lucht de kamer in wordt geblazen.

In zijn weblog 'Vincent wil zon' belicht Vincent Dekker innovaties en ontwikkelingen op het gebied van groene energie, dichtbij en ver van huis.

Een warmtepomp met extra zonnepanelen, of toch maar alleen die extra panelen?

Mijn huis gaat dit jaar van het gas af. Er komt een warmtepomp en voor de benodigde stroom zet ik extra zonnepanelen op mijn dak. Een prima plan en goed voor het klimaat. Maar zouden veel extra zonnepanelen zonder warmtepomp misschien nóg beter zijn voor het klimaat? Het zou kunnen, maar ik hoop het tegendeel te laten gebeuren.