Ecologische voetafdruk mensheid daalt hard door corona

Het is een unieke daling sinds er cijfers bestaan over de earth overshoot day. Het beroep van de mensheid op de planeet ligt in 2020 ongeveer op het niveau van 2005. In de eerste peiling, over 1970, viel de dag nog eind december. Sindsdien verschuift de grens naar steeds eerder in het jaar, door bevolkingsgroei en stijgende consumptie per hoofd van de bevolking. Af en toe is er een kleine afname te bespeuren bij een economische crisis. Zo zorgde de financiële crisis van 2008 ervoor dat het moment vijf dagen later in het jaar viel, een veel kleinere verschuiving dan de ruim drie weken nu.

Door de lockdowns om de Covid-uitbraak te bestrijden, is de economische activiteit sterk afgenomen en daarmee het beroep op hulpbronnen. Dit jaar zakte de CO2-uitstoot met 14,5 procent, bijvoorbeeld doordat er minder brandstoffen zijn verbruikt. De bomenkap nam met 8,4 procent af. Alsnog zal de wereldbevolking dit jaar 1,6 planeet consumeren, aldus Global Footprint Network, de internationale onderzoeksorganisatie die ieder jaar de wereldwijde ecologische voetafdruk in kaart brengt.

Een vervelende oorzaak én een unieke kans

De earth overshoot day is volgens de organisatie een aansprekende manier om aan te geven op welk punt in het jaar de wereldbevolking grondstoffen en hulpbronnen heeft verbruikt die de aarde weer kan vernieuwen. Voorbij die datum teert de mensheid in op die voorraden. De club onderzoekt ook de grens voor landen afzonderlijk. Zou de hele wereld bijvoorbeeld leven op het welvaartsniveau van Nederland, dan zouden de hulpbronnen voor het jaar al op 3 mei op zijn.

Blij is Global Footprint Network niet met de scherpe daling van de voetafdruk dit jaar, omdat de oorzaak een uiterst vervelende is, een pandemie. Het geeft wel ‘een unieke kans om na te denken over de aarde die we willen en het soort economie dat we nu gaan opbouwen’, aldus de organisatie.

