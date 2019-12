Duurzame kerstboom kopen? Hier moet je op letten

Nu Sinterklaas terugreist naar Spanje, schakelt Nederland over op de kerstdagen. Dat betekent voor miljoenen huishoudens dat er een kerstboom in de woonkamer komt te staan. Hartstikke gezellig, zo’n boom met ballen, lampjes en andere tierlantijntjes. Maar hoe zit het met het milieu? Welke kerstboom is echt duurzaam?

In Nederland geeft onder andere Milieu Centraal tips voor een duurzame kerst. Maar voor de klassieke vraag ‘welke boom belast het milieu meer, een kunstkerstboom of echte kerstboom?’, bestaat geen eenduidig antwoord. De twee varianten zijn lastig met elkaar te vergelijken, omdat milieueffecten niet zomaar bij elkaar opgeteld mogen worden. Op zich is de klimaatbelasting van de productie en verwerking van een kunstkerstboom hoger dan die van een levende boom. Maar de langere levensduur van een pvc-boom compenseert dat. Wie duurzaam wil zijn, moet creatief denken.

Tip: adopteer of huur een boom

Ze zijn er steeds meer: kwekers of bedrijfjes die kerstbomen verhuren, of waar u een kerstboom kunt adopteren. Een boom huren is volgens Milieu Centraal de milieuvriendelijkste manier om een levende kerstboom in huis te hebben. De boom – dus met kluit – blijft na de kerstdagen intact en wordt in veel gevallen teruggeplant, en soms zelfs permanent herplant. Een boom zelf jaar in jaar uit in huis zetten kan, maar de spar wordt er vaak niet mooier op. Nadeel van kerstboomverhuur is dat het aanbod nog schaars is.

Verreweg de belangrijkste regel bij de aanschaf van een kerstboom is: koop hem dichtbij, het liefst op de hoek van de straat. Moet u voor uw geadopteerde boom een eindje op en neer rijden? Denk erom dat dan het klimaatvoordeel al snel verloren gaat.

Tip: koop een tweedehands kunstkerstboom

Een kunstkerstboom is doorgaans gemaakt van pvc en heeft een metalen voet. Vanwege de langere levensduur is een kerstboom van plastic niet per se slecht voor het milieu. Wel is het nuttig om bijvoorbeeld in de webwinkel waar u de kunstkerstboom bestelt, even door te klikken en te zoeken naar de productielocatie. Die varieert van Europa tot China, en dat kan invloed hebben op transport. Wilt u graag een kunstkerstboom? Koop er dan één tweedehands bij de kringloopwinkel of op Marktplaats, adviseert Milieudefensie. Zo krijgt zo’n boom een tweede leven, en bespaart u weer wat geld.

Tip: Liever een echte kerstboom? Er is een milieukeurmerk

De meeste kerstbomen worden gekweekt in Nederland, Duitsland en Denemarken. De milieu-impact van deze bomen zit hem vooral in de kweek, becijfert Milieu Centraal, dus door grondgebruik en bestrijdingsmiddelen. De Vereniging Nederlandse Kerstbomenkwekers schermt met het gegeven dat al die sparren – in Nederland worden jaarlijks zo’n drie miljoen kerstbomen geplant – zuurstof geven en CO2 opnemen. Kerstboombossen vormen eveneens een leefgebied voor insecten, vogels en andere dieren.

Dat klopt, zegt Milieu Centraal, maar de CO2-opname van kerstbomen moet niet overschat worden. Kweekbomen leven gemiddeld tussen de acht en elf jaar, en jong bos neemt veel minder CO2 op. Levende kerstbomen met een keurmerk, zoals het ‘groene blaadje’ of PlanetProof, zijn wel iets milieuvriendelijker. Ze worden verbouwd zonder kunstmest en met zo weinig mogelijk bestrijdingsmiddelen. Dergelijke bomen zijn echter beperkt beschikbaar.

Tip: Is de Kerst voorbij? Laat uw boom ophalen door de gemeente

Hartstikke gezellig, zo’n brandend kerstboompje tijdens de jaarwisseling, maar wel erg luchtvervuilend. Beter is het om de boom af te geven bij de gemeente, die vaak kerstbomen inzamelt. Deze bomen gaan naar de afvalverbrander – beter dan thuis verbranden – of worden compost.

