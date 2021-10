Duo-batterij brengt je twee keer zo ver voor hetzelfde geld

Elektrische auto's die dankzij een duo-batterij ruim 1100 kilometer op één lading kunnen rijden. En toch nog betaalbaar zijn. Het lijkt erop dat iemand een zeer welkom ei van Columbus heeft gevonden.

Elektrische auto's (ev's) die meer dan 300 kilometer op één batterijlading kunnen rijden, hebben daarvoor een stevige batterij nodig. En die batterijen zijn, ondanks enorme prijsdalingen in de afgelopen tien jaar, nog altijd prijzig. Wil je een auto die 500 of meer kilometer rijdt zonder laadstop, dan moet je al snel rond de 50.000 euro neertellen. Er zijn al wel ev's voor iets onder de 20.000 euro, maar ja, die halen dan amper 200 kilometer op één lading.

Klein is vaak groot genoeg

Nou zouden we bijna altijd wel met een bescheiden batterij toekunnen. De Nederlandse automobilist rijdt gemiddeld 13.000 kilometer per jaar, nog geen 40 kilometer per dag. Dus hoef je dan onderweg niet bij te laden en kun je makkelijk aan het eind van de dag je batterij thuis weer ‘volgooien’. Maar zo af en toe, en voor sommigen vaker dan dat, zul je toch ritten van 500 tot 1000 kilometer op een dag willen maken. En om dan een paar keer een half uur of meer bij een laadpaal te moeten staan, vinden velen geen optie. Dus dan toch maar een auto met een grote batterij.

Nou heb ik hier onlangs al een leuk Frans initiatief besproken: EP Tender, waarbij je een extra batterij op een aanhangwagentje achter je auto koppelt. Om de paar honderd kilometer kun je de aanhanger vervangen door een verse met volgeladen batterij. Dat kost een minuutje en je hoeft er de auto niet voor uit, want het gebeurt automatisch. Prima als je met je auto-met-kleine-batterij op vakantie wilt...

Slim duo

Maar het is de vraag of de EP Tender lang nodig zal zijn. Want in de Amerikaanse staat Michigan heeft de start-up Our Next Energy (ONE) een slimmere vorm van een duo-batterij in ontwikkeling. Oprichter-topman Mujeeb Ijaz, die eerder zijn sporen verdiende bij de ontwikkeling van elektrische auto's voor Ford en Apple, heeft twee bijzondere batterijen bedacht die samen een ‘revolutie’ bij auto-batterijen moeten veroorzaken. En hij staat daar inmiddels niet meer alleen voor. Microsoft-oprichter Bill Gates heeft in ONE geïnvesteerd, alsook autofabrikant BMW en diverse andere techbedrijven.

De Aries, een LFP-batterij van ONE die door een nieuwe 'verpakking' toch veel energie per kilo moet kunnen leveren. Beeld ONE

De eerste batterij die ONE op de markt brengt, is de Aries. Het is een zogeheten LFP-batterij: een lithium-ijzer-fosfaat batterij die geen nikkel en kobalt nodig heeft, niet brandbaar is, goedkoper is en veel langer meegaat. Ik schreef daar deze zomer al over. Het nadeel van LFP is dat het minder energie per kilo kan opslaan. Maar als je niet te veel lange afstanden rijdt, komt je met LFP toch goed uit de voeten. Bovendien heeft ONE de LFP-batterij van een nieuwe ‘verpakking’ voorzien, waardoor dit nadeel al deels wordt gecompenseerd.

Snel slijten mag

Voor bijna alle dagelijkse ritjes is die LFP-batterij prima. Wil je toch een keer meer kilometers maken, dan schakel je de tweede batterij bij, de Gemini. Uit welke stoffen deze is opgebouwd, houdt ONE nog geheim. Maar het moeten goedkope stoffen zijn, want ook de Gemini gaat niet veel kosten en zal toch veel kWh aan energie kunnen opslaan. Wel is het een batterij die snel slijt. Waar een LFP-batterij duizenden keren opgeladen kan worden, zal dit bij de Gemini eerder honderden keren zijn, vermoed ik. Maar dat is dus niet erg, omdat die batterij alleen maar ingeschakeld wordt bij de weinige keren dat er veel kilometers gemaakt moeten worden.

ONE claimt dat de combinatie van Aries en Gemini samen tot 700 mijl (ruim 1100 kilometer) aan rijbereik haalt. Dan kom je dus in één keernaar de Franse Rivièra of de Oostenrijkse Alpen. Het is niet aan te raden die afstanden zonder koffiestops te overbruggen, maar goed: angst voor langdurige laadstops is dan echt niet meer nodig.

In aantocht

Amerikaanse start-ups willen hun producten wel eens wat mooier en verder ontwikkeld voorstellen dan ze in werkelijkheid zijn. Maar het feit dan mensen als Bill Gates en bedrijven als BMW geld in ONE hebben gestoken, geeft me toch goede moed dat hier echt iets slims in aantocht is. Eind volgend jaar moeten er Aries-batterijen in een auto van een eerste klant verschijnen. Wie die klant is, zegt ONE nog niet. Maar het zou natuurlijk zomaar een BMW kunnen zijn...

In zijn weblog ‘Vincent wil zon’ belicht Vincent Dekker innovaties en ontwikkelingen op het gebied van groene energie, dichtbij en ver van huis. Lees meer afleveringen op trouw.nl/vincentwilzon. Vincent Dekker heeft nu ook podcast - beluister die via deze link of zoek hem op via de bekende kanalen.

Lees ook:

De LFP-batterij begint aan zijn opmars: zeg maar dag tegen kobalt in de autobatterij

Mooi nieuws over mijn zonneauto Sion van Sono. Die krijgt voor hetzelfde geld een anderhalf keer zo grote batterij! Nog mooier nieuws: daar zit geen grammetje kobalt meer in. Ook geen mangaan en nikkel trouwens. De LFP-batterij begint aan zijn opmars.