Duizenden lopen klimaatmars door de straten van Madrid

Greta Thunberg liep vrijdagavond een stukje mee in een klimaatmars door de straten van Madrid. Samen met duizenden andere sympathisanten, ook volwassenen, eiste ze ‘echte actie’ op de VN-klimaattop.

Ze haakte vroeg af, het was te druk. Aanwezigen wilden een glimp van haar opvangen, alsof ze een popster is. De Zweedse Thunberg (16) dook ’s middags al op, tijdens een zogenoemde sit in van Extinction Rebellion. Ze zat demonstratief op de grond, met zo’n twintig jongeren. Ze zongen in koor. Eerst lieflijk, over ‘eerlijk klimaatbeleid’ voor iedereen. Daarna op bulderende toon: “What do we want? Climate action. When do we want it? Now!”

De jonge klimaatactivist Greta Thunberg liep een stukje mee. Beeld REUTERS

Thunberg trok met haar komst in Madrid meer belangstelling dan welke andere aanwezige ook. Onder begeleiding van beveiligers, die toegestroomde cameraploegen en fans brullend op afstand hielden, werd ze door de gangen van de klimaatconferentie geleid.

Actievoeren loont, is de stellige overtuiging van Thunberg, de uitvinder van het klimaatstaken. “Ik denk dat mensen de kracht van boze kinderen onderschatten”, zei ze woensdag, met een catamaran uit Zuid-Amerika aangekomen in Portugal, waar ze op de trein naar Madrid sprong. Patricia Espinosa, VN-secretaris klimaat, gaf klimaatjongeren deze week een pluim. “Ze spelen een fantastische rol bij het aanmoedigen tot snellere actie.”

Beeld EPA

Beeld EPA

Beeld REUTERS

Een massale klimaatmars in Madrid, waar de klimaattop bezig is. Beeld AFP

Lees ook:

De organisatie van de klimaattop in Madrid is een haastklus van jewelste

Nadat eerst Brazilië afhaakte en vervolgens Chili wegens sociale onrust verstek liet gaan, moest Spanje in nauwelijks drie weken tijd een klimaattop uit de grond stampen. Het gaat lukken, net aan.

Wat schiet het klimaat op met nóg een top?

Hoe zinvol is een klimaattop nog, nu blijkt dat landen steeds veel beloven maar weinig uitvoeren?