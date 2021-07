Duitse zonneweide maakt ruimte voor koeien en tractoren

Zonneweides, grote stukken land vol zonnepanelen, verdringen kostbaar boerenland. Dat vinden velen niet de bedoeling. Een Duits bedrijf komt aan hun bezwaren tegemoet en bouwt zonneweides met volop ruimte voor koeien, wilde natuur en tractoren.

Next2Sun, zoals het Duitse bedrijf heet, zet nieuwe zonnepanelen die zowel aan de boven- als aan de onderkant stroom opwekken, op een heel slimme manier neer. Ze staan verticaal, met één zijde gericht naar het oosten en de andere dus naar het westen. Dat blijkt een paar zéér grote voordelen op te leveren.

Ten eerste heb je veel minder ruimte nodig om een bepaald aantal panelen te kunnen plaatsen. Een rij panelen beslaat nog slechts de dikte van die panelen, pakweg 10 centimeter. En in feite kun je onder de panelen ook op die paar centimeter nog gras laten groeien. Een rij is dan dus 10 centimeter breed, tientallen of honderden meters lang en, als je twee panelen boven elkaar plaatst, 3 meter hoog.

Ruimte voor koeien

Omdat de panelen niet in elkaars schaduw moeten staan, wordt er een flinke afstand tussen de rijen aangehouden. Die is zo groot, algauw 8 meter, dat tussen de panelen makkelijk koeien kunnen grazen. Ook een flinke landbouwtrekker kan tussen de rijen door om bijvoorbeeld het gras te maaien. Tot wel 90 procent van het land blijft voor agrarische doeleinden beschikbaar. Aangezien de rijen met hun kopse kant richting noord en zuid staan, valt er veel zonlicht tussen de rijen op de grond.

Verticaal staande panelen met tussen de rijen veel ruimte voor een tweede gebruik van de grond van de zonneweide. Beeld Next2Sun

Zonnepanelen die verticaal staan, zetten minder zonlicht om in stroom dan panelen die goed op de zon worden gericht. Maar omdat hier zogeheten bifacial panelen worden gebruikt, wekken de twee zijden samen toch meer energie op dan traditionele panelen op een standaard zonneweide. De oostelijke zijde levert in de ochtend de meeste stroom en de westelijke zijde in de middag.

Rond het middaguur, als de zon in het zuiden staat, is de productie juist veel kleiner. Dat is heel gunstig voor het stroomnet. Veel panelen staan op het zuiden gericht en leveren juist rond het middaguur de meeste stroom. Het net raakt rond die tijd op veel plaatsen daardoor zwaar belast. De oost-west gerichte panelen belasten het net enkele uren eerder en later, waardoor over een dag gezien de belasting voor het net veel gelijkmatiger wordt.

Betere prijs

Ook voor de eigenaren van de staande panelen heeft die oost-westoriëntering een aangename bijkomstigheid. Rond het middaguur leveren de traditionele, op het zuiden gerichte panelen zo veel stroom dat de stroomprijs rond die tijd tegenwoordig vaak heel laag is en geregeld zelfs negatief. Maar in de ochtend en namiddag is er nog geen stroomoverschot en zijn de prijzen dus hoger. Meer stroom dankzij de dubbelzijdigheid, met hogere prijzen voor die stroom dankzij de gunstige productie-uren, en ook nog een tweede gebruik van het land van de zonneweide voor agrarische doeleinden: dat moet menige boer en investeerder toch aanspreken.

Next2Sun levert zijn systeem niet alleen voor zonneweides. Ook tuinafscheidingen en lange hekken tussen weilanden kunnen met de bifacial panelen een dubbele functie krijgen. Beeld Next2Sun

In zijn weblog ‘Vincent wil zon’ belicht Vincent Dekker innovaties en ontwikkelingen op het gebied van groene energie, dichtbij en ver van huis. Lees meer afleveringen op trouw.nl/vincentwilzon.

