Duits onderzoek: Europa zou weer eigen zonnepanelen kunnen maken

Zonnepanelen komen uit China. Er is niet veel zeker in het leven, maar dit lijkt toch wel een pijler waar je op kunt bouwen. Dat hoeft echter niet zo te blijven. Europa zou, zonder subsidie, heel goed een deel van de panelen die het zelf nodig heeft, in eigen huis kunnen maken.

Het Duitse Fraunhofer Instituut heeft eens gekeken wat de kosten zouden zijn als zonnepanelen weer in Europa zouden worden gemaakt. Dat was vijftien jaar geleden nog heel normaal. Maar gaandeweg claimde China de markt, voorzag panelenfabrieken van goedkoop staatsgeld en zorgde zo met lage prijzen dat fabrikanten in de VS en Europa uit de markt werden gedrukt.

Pogingen om weer wat productie naar Europa te halen, faalden vrijwel altijd. Ondertussen zorgden technische verbeteringen en steeds grotere productieaantallen ervoor dat de prijzen ongekend snel bleven dalen. De kansen om in het 'dure’ Europa weer zonnepanelenfabrieken winstgevend te laten draaien, slonken bijna met de minuut.

15 miljoen panelen

Als we het goed aanpakken, kunnen we echter toch weer eigen zonnepanelen gaan maken die zonder subsidie kunnen concurreren met Chinese panelen. Daarvoor zijn vooral twee dingen nodig, aldus het Fraunhofer Instituut. Om te beginnen moet er een megafabriek worden gebouwd. Een fabriek die 5 GigaWatt (5 miljard Watt) aan panelen kan leveren. Een standaard paneel is tegenwoordig zo'n 300 tot 330 W, zeg maar dat drie panelen een kiloWatt, en dat de fabriek dus 15 miljoen panelen per jaar moet kunnen produceren.

Dat lijkt misschien heel veel, maar alleen Nederland plaatst al iets van 8 miljoen panelen per jaar, en in Europa waren het er vorig jaar 35 miljoen. Belangrijker nog is dat, om onze klimaatdoelstellingen te halen, Europa vanaf 2025 100 GW per jaar moet installeren, oftewel 300 miljoen panelen. Als we die zelfs willen maken, zouden we dus twintig megafabrieken nodig hebben. En de rest van de wereld heeft nog een veelvoud daarvan nodig. Kortom: in de markt is ruimte genoeg voor tientallen Europese megafabrieken, dus zeker voor één.

Het tweede punt is dat de fabriek bij voorkeur in een land met wat lage lonen zou moeten staan. Dus niet in Duitsland of Nederland, maar bij voorbeeld in Roemenië. Ik stel me voor dat ze daar wel belangstelling hebben voor zo'n werkgelegenheidsproject. De lonen hoeven overigens niet extreem laag te zijn. Een Europees zonnepaneel mag iets meer kosten dan een Chinees paneel omdat er bij Europese panelen minder transportkosten bij komen. Dat geeft wat extra ruimte.

Toelevering

Een zonnepanelenfabriek levert bovendien niet alleen in de fabriek zelf banen op. Ook de toeleveringsindustrie zou weer op gang kunnen komen. En de kennis die je opbouwt en zult willen uitbreiden, zal hoogwaardig werk scheppen. Ooit hadden we dat allemaal in Europa, vooral in Duitsland zelf, maar ook in bijvoorbeeld Italië en Nederland. Totdat Duitsland heel veel zonnepanelen ging plaatsen en de Chinezen ontdekten dat dit een wereldmarkt ging worden. Gaandeweg verloren we eerst de fabrieken en vervolgens kalfde ook de rest van de keten af.

Ondertussen bewijzen sommige initiatieven nu al dat de zonnepanelenproductie in Europa beslist kans van slagen heeft. Maar merkwaardig genoeg is dat niet in een megafabriek in een land met lage lonen. Lees volgende week mijn blog over hoe het (nog) bescheiden Haagse Exasun kleur geeft aan zonne-energie en daar wel bij vaart.

In zijn weblog ‘Vincent wil zon’ belicht Vincent Dekker innovaties en ontwikkelingen op het gebied van groene energie, dichtbij en ver van huis. Lees meer afleveringen op trouw.nl/vincentwilzon.

